Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Chiều 9/9, Bộ Công an thông tin, Công an phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo đưa qua biên giới để làm việc trái phép với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Trước đó, Công an phường Châu Sơn tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu P.Q.A (SN 2010, trú tại phường Châu Sơn) tự ý rời khỏi nhà nhiều ngày với lý do đi tìm việc làm tại Hà Nội, sau đó mất liên lạc với gia đình.

Nhận định cháu P.Q.A có thể đang bị các đối tượng trên không gian mạng dụ dỗ, lôi kéo, Công an phường Châu Sơn khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với gia đình xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, lực lượng công an xác định vị trí, các mối liên hệ và hành trình di chuyển của cháu P.Q.A.

Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt - (ảnh Bộ Công an).

Sau đó, tổ công tác xác định cháu P.Q.A đang ở khu vực phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh, cách Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài khoảng 50km. Thời điểm này, cháu đi cùng một nam thanh niên lạ mặt theo lời rủ rê tìm “việc nhẹ, lương cao”.

Công an phường Châu Sơn đã phối hợp với Công an phường Tây Nam kịp thời đưa cháu P.Q.A. về địa phương an toàn, qua đó ngăn chặn nguy cơ cháu tiếp tục bị lôi kéo, đưa trái phép qua biên giới.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” trên không gian mạng.

Khi nhận được lời mời đi làm xa, cần tìm hiểu kỹ thông tin về công việc, doanh nghiệp và người tuyển dụng; không tự ý đi theo người lạ hoặc đến những địa điểm không rõ ràng. Gia đình cũng cần quan tâm, nắm bắt lịch trình của con em, nhất là khi các em có biểu hiện bất thường hoặc mất liên lạc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho gia đình hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ, xác minh và xử lý kịp thời.

