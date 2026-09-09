Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

| Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Chiều 9/9, Bộ Công an thông tin, Công an phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo đưa qua biên giới để làm việc trái phép với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”. 

Trước đó, Công an phường Châu Sơn tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu P.Q.A (SN 2010, trú tại phường Châu Sơn) tự ý rời khỏi nhà nhiều ngày với lý do đi tìm việc làm tại Hà Nội, sau đó mất liên lạc với gia đình. 

Nhận định cháu P.Q.A có thể đang bị các đối tượng trên không gian mạng dụ dỗ, lôi kéo, Công an phường Châu Sơn khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với gia đình xác minh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, lực lượng công an xác định vị trí, các mối liên hệ và hành trình di chuyển của cháu P.Q.A.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km - Ảnh 1.

Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt - (ảnh Bộ Công an).

Sau đó, tổ công tác xác định cháu P.Q.A đang ở khu vực phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh, cách Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài khoảng 50km. Thời điểm này, cháu đi cùng một nam thanh niên lạ mặt theo lời rủ rê tìm “việc nhẹ, lương cao”. 

Công an phường Châu Sơn đã phối hợp với Công an phường Tây Nam kịp thời đưa cháu P.Q.A. về địa phương an toàn, qua đó ngăn chặn nguy cơ cháu tiếp tục bị lôi kéo, đưa trái phép qua biên giới. 

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” trên không gian mạng. 

Khi nhận được lời mời đi làm xa, cần tìm hiểu kỹ thông tin về công việc, doanh nghiệp và người tuyển dụng; không tự ý đi theo người lạ hoặc đến những địa điểm không rõ ràng. Gia đình cũng cần quan tâm, nắm bắt lịch trình của con em, nhất là khi các em có biểu hiện bất thường hoặc mất liên lạc. 

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho gia đình hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ, xác minh và xử lý kịp thời.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại một khu đô thị trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.