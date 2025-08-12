Mới nhất
Lào Cai: Tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa, 1 bé 6 tuổi tử vong

Thứ ba, 06:39 12/08/2025 | Thời sự
Một ô tô bất ngờ lùi vào đám đông tại nhà văn hóa xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) tối 11/8, khiến bé 6 tuổi tử vong và 7 cháu nhỏ khác bị thương.

Đêm 11/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng khiến 1 cháu bé tử vong và nhiều cháu khác bị thương.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng, khoảng 20h cùng ngày, tại sân nhà văn hóa đang diễn ra chương trình văn nghệ thu hút đông đảo người dân, trong đó có nhiều trẻ em.

Khi chương trình đang diễn ra, một ô tô do nam tài xế cầm lái bất ngờ lùi vào khu vực tập trung đông người, tông trúng nhóm trẻ em đang xem ca nhạc.

Lào Cai: Tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa, 1 bé 6 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Cú va chạm mạnh khiến một bé khoảng 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 cháu khác bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa tới Trung tâm y tế xã Phong Dụ Thuợng để cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Phong Dụ Thượng phối hợp cùng lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với tài xế để xác minh nguyên nhân.

Lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và động viên các gia đình có con bị thương.

Cùng chuyên mục

Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khi Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng

Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khi Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục xảy ra lại khu vực Hà Nội và miền Bắc. Nhiều nơi mức nhiệt cao dao động trong khoảng 35 - 36 độ.

Tin sáng 12/8: Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng cao dịp 2/9; Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Tin sáng 12/8: Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng cao dịp 2/9; Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trước thềm nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, giá vé máy bay trong nước đi Hà Nội tăng vọt; Theo cơ quan khí tượng, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng trong ngày 12 - 13/8.

Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều vẫn thi công bất chấp 'lệnh cấm'

Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều vẫn thi công bất chấp 'lệnh cấm'

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Bất chấp các biện pháp mạnh tay từ chính quyền như yêu cầu dừng thi công, cắt điện, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội) dù bên ngoài "đóng cửa" nhưng bên trong hoạt động thi công vẫn diễn ra rầm rộ.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng vừa công bố nguyên nhân ban đầu.

Sập cốt pha bê tông trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Sập cốt pha bê tông trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Thời sự - 16 giờ trước

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, địa phận tỉnh Đắk Lắk khiến 2 người tử vong.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết khó chịu kéo dài những ngày tới

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết khó chịu kéo dài những ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc lại oi nóng sau mưa. Độ ẩm trong không khí khá cao trên 60%, mức nhiệt dao động từ 33 - 35 độ.

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người dân vừa cấp cứu thành công 5 du khách khi đến tắm biển tại khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa.

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Xã hội - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19/8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.

26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

26 bệnh viện ở TP.HCM chính thức đổi tên

Xã hội - 2 ngày trước

Khu vực TP.HCM (cũ) có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu 6 bệnh viện. Tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặng

Thời sự

GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải Lý

Thời sự
Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Tin sáng 10/8: Nắng nóng gay gắt giữa mùa Thu ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?; Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền Bắc

Xã hội
Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 người

Tài xế lao thẳng xe vào người đi đường: Công an triệu tập 6 người

Xã hội
Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập

Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập

Xã hội

