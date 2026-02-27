Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng nay Hà Nội và khu vực miền Bắc vẫn còn mưa ẩm do gió Đông Nam vẫn còn hoạt động mạnh.

Đến trưa chiều gió ẩm yếu đi khắp khu vực tạnh ráo, toàn miền bừng nắng. Nhiệt độ ở các phường tăng từ 3-4 độ so với ngày hôm qua, phổ biến trong khoảng nhiệt từ 25-30 độ.

Dự báo xu thế trời nắng ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ còn kéo dài 3 ngày tới.

Khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết sáng nay một số nơi có mưa. Đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở các phường từ 28-31 độ.

Dự báo thời tiết 2 ngày tới tại khu vực Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trái mùa do nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dồn ẩm từ biển vào sâu trong đất liền.

Mưa tập trung nhiều về chiều tối, trong đó khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa trái mùa dễ đi kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, trưa chiều miền Bắc hửng nắng mức nhiệt tăng dần. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mùa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

