Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm

Thứ sáu, 07:03 27/02/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đến trưa chiều nay mưa ẩm ở khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ tạnh, toàn miền bừng nắng. Mức nhiệt tăng mạnh từ 25-30 độ.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng nay Hà Nội và khu vực miền Bắc vẫn còn mưa ẩm do gió Đông Nam vẫn còn hoạt động mạnh.

Đến trưa chiều gió ẩm yếu đi khắp khu vực tạnh ráo, toàn miền bừng nắng. Nhiệt độ ở các phường tăng từ 3-4 độ so với ngày hôm qua, phổ biến trong khoảng nhiệt từ 25-30 độ.

Dự báo xu thế trời nắng ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ còn kéo dài 3 ngày tới.

Khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết sáng nay một số nơi có mưa. Đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở các phường từ 28-31 độ.

Dự báo thời tiết 2 ngày tới tại khu vực Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trái mùa do nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dồn ẩm từ biển vào sâu trong đất liền.

Mưa tập trung nhiều về chiều tối, trong đó khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa trái mùa dễ đi kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, trưa chiều miền Bắc hửng nắng mức nhiệt tăng dần. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mùa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Hà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòngHà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòng

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc mưa ẩm tiếp tục gia tăng, nhiều nơi có mưa rào kèm dông. Thời tiết nồm ẩm.

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tớiKiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.

Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa

Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc thay vào đó là hình thái thời tiết mưa rào và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng gió lốc và sấm sét.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.

Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 27/2, miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao; Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong chương trình tri ân liệt sĩ dịp Tết, mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ tái hiện rõ nét hình ảnh người lính đã hy sinh mà còn nối dài ký ức, bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh và thắp lên một mùa xuân ý nghĩa đối với các gia đình.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lan toả tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lan toả tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức

Thời sự - 1 ngày trước

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” không chỉ nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam, mà còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi của nghề y - tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức...

Chính thức phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII

Chính thức phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều nay (25/2), tại trụ sở Bộ Y tế đã chính thức diễn ra lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII do Báo Sức khoẻ và Đời sống tổ chức. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận tín hiệu tích cực của ngành du lịch Bắc Trung Bộ khi Nghệ An ước đón 367.000 lượt khách, còn Hà Tĩnh đón hơn 210.000 lượt khách, nhiều điểm tâm linh, sinh thái tiếp tục sôi động.

Trưởng ban Tổ chức "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII: Cuộc thi là hành trình nhân văn, tâm huyết, bền bỉ hơn 15 năm qua

Trưởng ban Tổ chức "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII: Cuộc thi là hành trình nhân văn, tâm huyết, bền bỉ hơn 15 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" không chỉ là một nhiệm vụ chính trị của Báo Sức khỏe và Đời sống với vai trò là Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế mà còn là một hoạt động chuyên môn báo chí uy tín, một hành trình nhân văn, tâm huyết mà báo đã bền bỉ theo đuổi hơn 1 thập kỷ qua...

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Thời sự

GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Thời sự

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòng

Thời sự

Hà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòng

Thời sự
Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Thời sự

Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Thời sự
Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thời sự

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thời sự

Tòa soạn Quảng cáo
Top