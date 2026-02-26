Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

1 giờ trước

GĐXH - Từ 27/2, miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao; Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.