Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Thứ năm, 07:07 26/02/2026 | Thời sự

Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lúc 19h51 tàu SE3/942 chở khách chạy hướng Bắc - Nam, khi đến km13+714 ga Thường Tín - Văn Điển va phải ô tô tải.


Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội - Ảnh 3.

Nơi xảy ra va chạm là nơi đường ngang có chắn tự động.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội - Ảnh 4.

Cú tông mạnh khiến xe tải lật nghiêng, phần đầu xe và đầu tàu bị móp, biến dạng.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ô tô tải văng xa, còn tàu SE3 bị hư hỏng nặng phần đầu và dải hộ lan bị đổ.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội - Ảnh 6.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an xã Ngọc Hồi đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội - Ảnh 7.

Hiện cơ quan chức năng chưa có báo cáo về nạn nhân thương vong sau vụ tai nạn.

Minh Tuệ
Tòa soạn Quảng cáo
Top