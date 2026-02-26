Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa
GĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.
Ngày 26/2, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang mở đợt cao điểm triển khai tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa, phương tiện thô sơ, tự chế, không đảm bảo điều kiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn.
Theo đó, giai đoạn 1 từ ngày 23/2 đến 14/3, Phòng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các điểm du lịch, tham quan, lễ hội, điểm vui chơi giải trí hoạt động trên địa bàn có liên quan đến đường thủy. Đồng thời rà soát lập danh sách các phương tiện thủy nội địa, phương tiện dân sinh, phương tiện thô sơ, tự chế.
Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa, tiến hành kiểm tra, ký cam kết đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Giai đoạn 2 từ ngày 15/3 đến hết ngày 14/4 tăng cường phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trọng tâm là các tuyến sông chính như sông Gianh, sông Son, sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải, khu vực Cửa Việt…
Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.
Nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật. Chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, số lượng người, hàng hóa chuyên chở. Ngoài ra, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với thuyền viên; việc chấp hành quy định về hành lang bảo vệ luồng tuyến và phòng ngừa khai thác khoáng sản trái phép.
Cùng với kiểm tra, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đến chủ phương tiện, thuyền viên và người dân sinh sống ven sông.
Trước đó, ngày 19/2, tại đoạn sông Gianh, khu vực giáp ranh giữa xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú tại thôn Tân Hóa) gồm 7 người (3 người lớn, 4 cháu nhỏ) di chuyển qua sông bằng thuyền. Không may thuyền bị lật, người trên thuyền rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân gần đó tiếp cận và ứng cứu.
Lực lượng cứu nạn cứu được 4 người, gồm 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ. Trong đó, bé gái 3 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Vợ ông T. là bà C.T.N. được đưa lên bờ nhưng đã tử vong. Ông T. và cháu gái 14 tuổi mất tích, tử vong được tìm thấy sau đó.
