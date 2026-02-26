Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa

Thứ năm, 12:13 26/02/2026 | Thời sự
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.

Ngày 26/2, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang mở đợt cao điểm triển khai tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa, phương tiện thô sơ, tự chế, không đảm bảo điều kiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn.

Theo đó, giai đoạn 1 từ ngày 23/2 đến 14/3, Phòng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các điểm du lịch, tham quan, lễ hội, điểm vui chơi giải trí hoạt động trên địa bàn có liên quan đến đường thủy. Đồng thời rà soát lập danh sách các phương tiện thủy nội địa, phương tiện dân sinh, phương tiện thô sơ, tự chế.

Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa. Ảnh: CSGT.

Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa, tiến hành kiểm tra, ký cam kết đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2 từ ngày 15/3 đến hết ngày 14/4 tăng cường phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trọng tâm là các tuyến sông chính như sông Gianh, sông Son, sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Bến Hải, khu vực Cửa Việt…

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.

Nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật. Chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, số lượng người, hàng hóa chuyên chở. Ngoài ra, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với thuyền viên; việc chấp hành quy định về hành lang bảo vệ luồng tuyến và phòng ngừa khai thác khoáng sản trái phép.

Cùng với kiểm tra, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đến chủ phương tiện, thuyền viên và người dân sinh sống ven sông.

Trước đó, ngày 19/2, tại đoạn sông Gianh, khu vực giáp ranh giữa xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú tại thôn Tân Hóa) gồm 7 người (3 người lớn, 4 cháu nhỏ) di chuyển qua sông bằng thuyền. Không may thuyền bị lật, người trên thuyền rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân gần đó tiếp cận và ứng cứu.

Lực lượng cứu nạn cứu được 4 người, gồm 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ. Trong đó, bé gái 3 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Vợ ông T. là bà C.T.N. được đưa lên bờ nhưng đã tử vong. Ông T. và cháu gái 14 tuổi mất tích, tử vong được tìm thấy sau đó.

Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa - Ảnh 2.Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Cùng chuyên mục

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc thay vào đó là hình thái thời tiết mưa rào và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng gió lốc và sấm sét.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.

Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 27/2, miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao; Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Trong chương trình tri ân liệt sĩ dịp Tết, mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ tái hiện rõ nét hình ảnh người lính đã hy sinh mà còn nối dài ký ức, bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh và thắp lên một mùa xuân ý nghĩa đối với các gia đình.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lan toả tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lan toả tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức

Thời sự - 18 giờ trước

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” không chỉ nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam, mà còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi của nghề y - tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức...

Chính thức phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII

Chính thức phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII

Thời sự - 19 giờ trước

Chiều nay (25/2), tại trụ sở Bộ Y tế đã chính thức diễn ra lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VII do Báo Sức khoẻ và Đời sống tổ chức. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận tín hiệu tích cực của ngành du lịch Bắc Trung Bộ khi Nghệ An ước đón 367.000 lượt khách, còn Hà Tĩnh đón hơn 210.000 lượt khách, nhiều điểm tâm linh, sinh thái tiếp tục sôi động.

Trưởng ban Tổ chức "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII: Cuộc thi là hành trình nhân văn, tâm huyết, bền bỉ hơn 15 năm qua

Trưởng ban Tổ chức "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII: Cuộc thi là hành trình nhân văn, tâm huyết, bền bỉ hơn 15 năm qua

Thời sự - 22 giờ trước

Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" không chỉ là một nhiệm vụ chính trị của Báo Sức khỏe và Đời sống với vai trò là Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế mà còn là một hoạt động chuyên môn báo chí uy tín, một hành trình nhân văn, tâm huyết mà báo đã bền bỉ theo đuổi hơn 1 thập kỷ qua...

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Xem nhiều

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Thời sự

GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Tin sáng 25/2: Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 9 ngày? Phim Việt có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026

Tin sáng 25/2: Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 9 ngày? Phim Việt có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòng

Hà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòng

Thời sự
Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Thời sự
Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top