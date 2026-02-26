Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc thay vào đó là hình thái thời tiết mưa rào và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng gió lốc và sấm sét.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực miền Bắc kết thúc hình thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm nồm ẩm thay vào đó là kiểu thời tiết mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/ngày, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Trong đó, khu vực vùng núi cần đề phòng với hiện tượng gió lốc và sấm sét.
Thời tiết hôm nay khu vực Nam Bộ mưa trái mùa gia tăng. Nguyên nhân do rãnh thấp xích đạo đang có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc gần phía đất liền gây ra hội tụ mạnh. Mưa dông không chỉ xảy ra ở khu vực Nam Bộ mà còn lan sang khu vực Cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng.
Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối với lượng mưa phổ biến trong khoảng 10-30mm, có nơi mưa to với lượng mưa trên 80mm. Cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.
Do có mưa trái mùa nên các phường tại Nam Bộ nhiệt độ giảm nhẹ dao động trong khoảng từ 30-33 độ. Riêng phường Biên Hòa (Đồng Nai) nhiệt độ cao nhất 34 độ.
Các phường tại Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ cũng giảm do có mưa về chiều, mức nhiệt từ 27-29 độ.
Khu vực từ phường Đồng Hới (Quảng Trị) đến phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) tạnh ráo cả ngày, mức nhiệt từ 28-31 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà NộiThời sự - 1 giờ trước
Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.
Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Từ 27/2, miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao; Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Trong chương trình tri ân liệt sĩ dịp Tết, mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ tái hiện rõ nét hình ảnh người lính đã hy sinh mà còn nối dài ký ức, bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh và thắp lên một mùa xuân ý nghĩa đối với các gia đình.
Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đánThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận tín hiệu tích cực của ngành du lịch Bắc Trung Bộ khi Nghệ An ước đón 367.000 lượt khách, còn Hà Tĩnh đón hơn 210.000 lượt khách, nhiều điểm tâm linh, sinh thái tiếp tục sôi động.
Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt NamThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.
Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồnThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.
Hà Tĩnh xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm giao thông dịp TếtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh xử phạt 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng.
Hà Nội và miền Bắc tái diễn kiểu thời tiết khó chịu, khiến người dân phải đề phòngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc mưa ẩm tiếp tục gia tăng, nhiều nơi có mưa rào kèm dông. Thời tiết nồm ẩm.
Tin sáng 25/2: Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 9 ngày? Phim Việt có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sắp tới người lao động sẽ lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 dài ngày; Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.
Chính phủ cho phép doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sản xuất pháo hoa nổThời sự - 1 ngày trước
Từ 15/3, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.
Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồnThời sự
GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.