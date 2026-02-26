Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực miền Bắc kết thúc hình thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm nồm ẩm thay vào đó là kiểu thời tiết mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/ngày, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong đó, khu vực vùng núi cần đề phòng với hiện tượng gió lốc và sấm sét.

Thời tiết hôm nay khu vực Nam Bộ mưa trái mùa gia tăng. Nguyên nhân do rãnh thấp xích đạo đang có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc gần phía đất liền gây ra hội tụ mạnh. Mưa dông không chỉ xảy ra ở khu vực Nam Bộ mà còn lan sang khu vực Cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối với lượng mưa phổ biến trong khoảng 10-30mm, có nơi mưa to với lượng mưa trên 80mm. Cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Do có mưa trái mùa nên các phường tại Nam Bộ nhiệt độ giảm nhẹ dao động trong khoảng từ 30-33 độ. Riêng phường Biên Hòa (Đồng Nai) nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Các phường tại Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ cũng giảm do có mưa về chiều, mức nhiệt từ 27-29 độ.

Khu vực từ phường Đồng Hới (Quảng Trị) đến phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) tạnh ráo cả ngày, mức nhiệt từ 28-31 độ.

Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

