Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7

Tin sáng 25/2: Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 9 ngày? Phim Việt có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026 GĐXH - Sắp tới người lao động sẽ lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 dài ngày; Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.

Từ 1/7/2026: Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh, quá hạn có thể phát sinh rắc rối

Cha mẹ phải đăng ký thường trú cho trẻ trong vòng 60 ngày từ khi làm khai sinh. Ảnh minh họa





Thông tin trên VTC News, theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 58/2026/NĐ-CP quy định mới về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, quy định mới sửa đổi tập trung cụ thể trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ và bổ sung quy định riêng đối với trẻ dưới 6 tuổi.

Theo đó, khi người chưa thành niên đăng ký thường trú hoặc tạm trú, cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm kê khai, xác nhận thông tin vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trường hợp trẻ được Tòa án giao cho một bên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao nuôi dưỡng sẽ thực hiện thủ tục. Quy định này bảo đảm rõ ràng về chủ thể chịu trách nhiệm trong từng tình huống cụ thể.

Đáng chú ý, trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha, mẹ, chủ hộ hoặc người giám hộ phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo thông tin cư trú cho trẻ. Trường hợp cha, mẹ có nơi thường trú nhưng không sinh sống thực tế tại đó, trẻ dưới 6 tuổi vẫn được đăng ký thường trú theo nơi thường trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Bên cạnh đó, cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra, xác minh điều kiện đăng ký khi thực hiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho trẻ dưới 6 tuổi tại nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ. So với Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP trước đây, quy định này được xác định rõ phạm vi áp dụng theo độ tuổi.

Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ

Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh.

Thông tin trên SKĐS, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/2, khu vực miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ 27/2, mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao.

Trong ngày 26/2, mưa dông có thể xuất hiện, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 25 độ C. Từ 27/2 đến 2/3, Hà Nội giảm mưa, trời có mây, không mưa là chủ yếu. Nền nhiệt tăng nhanh qua từng ngày: 27 độ C (27/2), 29 độ C (28/2) và đạt khoảng 30 độ C vào ngày 1/3. Ngày 2/3, nhiệt độ duy trì ở mức cao 28 độ C. Ban đêm trong giai đoạn này phổ biến 23 độ C, thời tiết tương đối dễ chịu.

Từ 3/3 trở đi, mưa nhỏ và mưa dông có xu hướng quay lại. Nhiệt độ giảm dần còn 26 độ C (3/3), 23 độ C (4/3) và dao động 24 độ C trong các ngày 5–6/3. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, độ ẩm tăng cao.

Nhìn chung, Hà Nội sắp bước vào đợt tăng nhiệt ngắn ngày cuối tháng 2 trước khi chuyển sang hình thái nhiều mây, mưa rào và dông vào đầu tháng 3. Người dân cần lưu ý sự chênh lệch nhiệt độ và các cơn mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ ngày 26-27/2 có khả năng xảy ra đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10- 20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa hè năm nay, tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ khá sớm, khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, trước hết tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Sau đó, nắng nóng được dự báo sẽ gia tăng cả về cường độ và phạm vi, mở rộng dần sang các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Đối với khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện từ tháng 3/2026. Đến khoảng tháng 4/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bắt đầu có khả năng xảy ra nắng nóng, trước khi lan rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ khoảng tháng 5/2026, nắng nóng ở các tỉnh phía Nam sẽ có xu hướng suy giảm dần. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến này, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng lại tiếp tục gia tăng về cường độ, kéo dài trong nhiều tháng và có khả năng duy trì đến khoảng tháng 8/2026. Từ tháng 9/2026 trở đi, nắng nóng mới có xu hướng giảm dần.

"Nắng nóng trong năm 2026 được dự báo sẽ xảy ra với tần suất nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, hạn hán, cháy rừng cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng", ông Hoàng Phúc Lâm chia sẻ.

Chiêu lừa đảo tinh vi đang hoành hành nhiều tỉnh thành: Người dân tuyệt đối không cung cấp những giấy tờ này qua mạng

Ảnh minh họa





Theo cảnh báo của Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng mạo danh cán bộ địa chính, UBND yêu cầu "làm sạch dữ liệu đất đai", dụ người dân gửi ảnh Sổ đỏ, CCCD hoặc cài ứng dụng lạ để chiếm quyền điện thoại và rút tiền trong tài khoản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản tinh vi: Mạo danh cán bộ địa chính, cán bộ UBND để yêu cầu người dân "làm sạch dữ liệu đất đai". Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính và quá trình số hóa hồ sơ quản lý đất đai, các đối tượng đã đánh trúng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng thường chủ động gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Chúng thông báo rằng hồ sơ đất đai của người dân bị thiếu thông tin, sai lệch dữ liệu hoặc cần "làm sạch" để tích hợp vào hệ thống quản lý đất đai quốc gia.

Sau khi tạo được niềm tin ban đầu, chúng liên tục thúc ép, đưa ra những lời lẽ mang tính đe dọa như: Nếu không cập nhật kịp thời sẽ bị xử phạt hành chính, hồ sơ bị "tạm khóa", hoặc sau này không thể thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp.

Tiếp đó, đối tượng dẫn dụ nạn nhân gửi ảnh chụp Sổ đỏ, căn cước công dân qua Zalo, Messenger, hoặc yêu cầu cài đặt các ứng dụng lạ thông qua đường link gửi kèm để "xác thực thông tin". Thực chất, đây là mã độc cho phép chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Khi đã có đủ dữ liệu cá nhân hoặc quyền truy cập thiết bị, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, thậm chí sử dụng thông tin Sổ đỏ để tiếp tục lừa đảo những nạn nhân khác.

Những dấu hiệu của hành vi lừa đảo thường gặp mà người dân cần cảnh giác như:

- Yêu cầu làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không có giấy mời hay làm việc trực tiếp tại trụ sở.

- Gửi đường link lạ, yêu cầu tải ứng dụng không có trên CH Play hoặc App Store.

- Đề nghị chuyển các khoản "phí hồ sơ", "phí rà soát dữ liệu" vào tài khoản cá nhân.

Để không trở thành nạn nhân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần ghi nhớ:

- Xác minh trực tiếp: Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy bình tĩnh liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi cư trú để kiểm tra thông tin.

- Tuyệt đối không cung cấp ảnh Sổ đỏ, CCCD, mã OTP hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua mạng.

- Không truy cập link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài các nền tảng chính thống. Mọi thủ tục hành chính trực tuyến chỉ thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Báo ngay cho Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, không loại trừ bất kỳ ai. Việc chia sẻ thông tin cảnh báo, đặc biệt tới người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ, là cách thiết thực nhất để bảo vệ cộng đồng.

Bất ngờ với số tiền phạt sau 50 tin nhắn gửi tới Cục trưởng Cục CSGT

Từ ngày 13/2 đến 23/2, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539) tiếp nhận 50 tin nhắn của người dân tố giác tình trạng xe khách chở quá người quy định. Thông tin lập tức được chuyển đến các Đội tuần tra Cao tốc và PC08 các địa phương để chốt chặn, kiểm tra.

Qua rà soát thực tế, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản 27 trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Nhiều nhà xe bất chấp an toàn, nhồi nhét khách gấp 2-3 lần sức chứa.

Đáng chú ý, vào ngày 13/2, PC08 Thái Nguyên phát hiện xe 22H-026.xx (loại 19 chỗ) chở tới 62 người, vượt 226%.

Đến ngày 18/2, PC08 Hưng Yên chặn xe 45 chỗ 17F-002.xx, ghi nhận tới 109 người trên xe, vượt 142%.

Các vi phạm tương tự liên tục bị chặn đứng trên các tuyến cao tốc và tại Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Ngãi...

Với các lỗi vi phạm này, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tổng cộng gần 2,3 tỷ đồng (trong đó phạt tài xế 527,6 triệu đồng và phạt chủ phương tiện 1,769 tỷ đồng).

Ngoài ra, 8 trường hợp bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe khách 2 tháng, đồng thời 8 tài xế bị áp dụng biện pháp trừ điểm Giấy phép lái xe.

Người đàn ông được đối tác chuyển 5,6 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân: Công an vào cuộc điều tra rồi tiến hành bắt giam

Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Chánh (SN 1969, trú tổ 2, khu phố 15, phường Quy Nhơn Bắc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an tỉnh Gia Lai, kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/9/2025, Lê Hồng Chánh đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc có nguồn vay tiền nhằm thực hiện đáo hạn ngân hàng. Người này sau đó thỏa thuận vay của bà V.T.T.T. (SN 1978, trú phường Quy Nhơn Đông) số tiền 5,6 tỷ đồng trong thời gian ngắn, từ 1–2 ngày.

Do tin tưởng vào mối quan hệ làm ăn trước đó, nạn nhân đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của Chánh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện việc cho vay đáo hạn như cam kết mà sử dụng để trả nợ cá nhân và chi tiêu, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là thủ đoạn sử dụng thông tin gian dối để tạo niềm tin, khiến người bị hại tự nguyện chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản. Dù không phải phương thức mới, nhưng hành vi này vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh nhu cầu xoay vòng tài chính tăng cao.

Điểm chung của các vụ việc tương tự là đối tượng thường tạo tình huống cấp bách, đưa ra cam kết hoàn trả nhanh, kèm theo các thông tin hoặc giấy tờ nhằm củng cố lòng tin, từ đó khiến nạn nhân chuyển giao tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các giao dịch vay mượn, đặc biệt là các đề nghị vay gấp, hứa trả nhanh hoặc tạo áp lực về thời gian. Việc vay mượn cần được lập thành văn bản rõ ràng, có chứng cứ pháp lý và phương thức thanh toán minh bạch; đồng thời phải xác minh đầy đủ thông tin về mục đích và khả năng tài chính của bên vay trước khi chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Những cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0694.349.286) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Nhiều động vật quý hiếm xuất hiện trong rừng ở Quảng Ngãi báo hiệu điều gì?

Bò tót – loài động vật quý hiếm hiện được bảo tồn nghiêm ngặt tại VQG Chư Mom Ray.

Cùng với các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, VQG Chư Mom Ray là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm. Tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng tuần tra và hệ thống camera giám sát.

Đồng thời, hệ thống máy chụp ảnh, quay phim tự động được lắp đặt tại nhiều vị trí trong rừng để ghi nhận sự xuất hiện của các loài động vật mới.

Theo đại diện VQG Chư Mom Ray, đây là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao của Việt Nam và châu Á, với diện tích hơn 56.000 ha. Trong tổng diện tích này có nhiều cánh rừng tự nhiên với các loài cây to lớn, quanh năm xanh tốt.

Chiều 25/2, trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray cho biết, riêng trong hai năm gần đây (2024–2025) đã ghi nhận gần 40 loài động vật quý hiếm xuất hiện tại VQG Chư Mom Ray. Điển hình như: bò tót, voọc bạc, hồng hoàng, gấu ngựa, các loài gà lôi, các loài linh trưởng, rùa núi, mèo rừng, mang Trường Sơn…

Đến nay, VQG Chư Mom Ray ghi nhận tổng cộng đến 1.005 loài động vật. Trong đó, có 112 loài thuộc diện nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn.

Theo ông Thủy, việc xuất hiện nhiều loài quý hiếm báo hiệu sinh cảnh và môi trường tại VQG Chư Mom Ray rất phù hợp cho sự sinh sống, phát triển và trưởng thành của chúng. "Sự phân bố của nhiều động vật quý hiếm tại đây cho thấy môi trường sống và sinh cảnh chắc chắn phù hợp", ông Thủy nói.

Để có những đánh giá chính xác hơn về một số động vật quý hiếm, ông Thủy cho biết, trong năm 2026, VQG Chư Mom Ray sẽ triển khai đề tài nghiên cứu, giám sát voọc chà vá chân xám, chân đen và chân nâu. Hiện cả ba loài này đều có mặt tại VQG Chư Mom Ray.

Bên cạnh sự xuất hiện của các loài động vật quý hiếm, tại VQG Chư Mom Ray còn có nhiều loài cây quý có giá trị kinh tế và khoa học cao như kim giao, cẩm lai, dầu đọt tím..