Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm

Ngày 27/2, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1 thuộc Cục Cảnh sát giao thông, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc. Ảnh MXH.

Khoảng 5h30 cùng ngày, tại km 598+300 khu gian Sa Lung – Tiên An, đoạn qua xã Vĩnh Thủy, tàu HH171 kéo 20 toa với tổng tải trọng 892 tấn đang lưu thông thì xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một phụ nữ lớn tuổi mặc áo mưa bất ngờ băng qua đường sắt. Dù lái tàu đã xử lý hãm khẩn cấp nhưng do khoảng cách quá gần nên tàu va chạm với nạn nhân.

Cú va chạm khiến người phụ nữ văng khỏi đường ray phía bên phải và tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



