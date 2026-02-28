Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn
GĐXH - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An.
Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, vừa tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải cho biết, trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Nghệ An sẽ tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm, thiết thực và hướng mạnh về cơ sở.
Trong đó, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng.
Bên cạnh đó, tăng cường chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn. Trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp.
Tại Lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 3 máy lọc nước trị giá 13 triệu đồng cho Đoàn xã Tiền Phong; 50 thùng sữa đến các em học sinh trường Tiểu học Tiền Phong 1; trao tặng 15 suất quà và 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đồng thời, phối hợp trao biển hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.
Ban Tổ chức huy động được tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân và địa bàn khó khăn của tỉnh.
Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng SơnThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.
Xử lý nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên quốc lộThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ba trường hợp tại Thanh Hóa bị đề nghị xử phạt tổng cộng gần 50 triệu đồng do lạng lách, đánh võng, che biển số và vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A.
Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đến trưa chiều nay mưa ẩm ở khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ tạnh, toàn miền bừng nắng. Mức nhiệt tăng mạnh từ 25-30 độ.
Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.
Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc thay vào đó là hình thái thời tiết mưa rào và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng gió lốc và sấm sét.
Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà NộiThời sự - 2 ngày trước
Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.
Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ 27/2, miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao; Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trong chương trình tri ân liệt sĩ dịp Tết, mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ tái hiện rõ nét hình ảnh người lính đã hy sinh mà còn nối dài ký ức, bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh và thắp lên một mùa xuân ý nghĩa đối với các gia đình.
Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lan toả tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đứcThời sự - 2 ngày trước
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” không chỉ nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam, mà còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi của nghề y - tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, lòng nhân ái và y đức...
Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồnThời sự
GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.