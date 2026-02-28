Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, vừa tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải cho biết, trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Nghệ An sẽ tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm, thiết thực và hướng mạnh về cơ sở.

Trong đó, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng.

Bên cạnh đó, tăng cường chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn. Trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp.

Ban tổ chức trao tặng quà cho các em học sinh.

Tại Lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 3 máy lọc nước trị giá 13 triệu đồng cho Đoàn xã Tiền Phong; 50 thùng sữa đến các em học sinh trường Tiểu học Tiền Phong 1; trao tặng 15 suất quà và 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đồng thời, phối hợp trao biển hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Ban Tổ chức huy động được tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân và địa bàn khó khăn của tỉnh.