Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, TP Hà Nội). Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi) làm chủ, vốn là nơi cung cấp lượng thịt lợn cực lớn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và nhiều công ty thực phẩm tại Thủ đô.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở đang giết mổ lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Kết quả đấu tranh xác định, đối tượng Hiền đã cấu kết chặt chẽ với nhiều cá nhân để thiết lập đường dây khép kín: thu gom lợn bệnh, lợn chết từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và tung ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn dịch (tương đương gần 300 tấn thịt).

Bên cạnh việc phân phối tại các chợ dân sinh, số thịt bẩn này đã được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát do Nguyễn Văn Thành làm Giám đốc. Đáng lo ngại, công ty này chính là đơn vị cung cấp thực phẩm trực tiếp cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội. Để trót lọt đưa thịt lợn chết lên bàn ăn, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các quy trình kiểm soát bắt buộc, làm giả hồ sơ kiểm dịch động vật.

Ngày 25/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh: "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Giả mạo trong công tác".

Đến ngày 29/3/2026, cơ quan chức năng chính thức khởi tố 8 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, chủ lò mổ); Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú tại Hà Nội); Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về cùng tội danh "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"

Các bị can Lê Ngọc Anh (52 tuổi) - Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam (43 tuổi) - Cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ và Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi) Cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, bị khởi tố cùng tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"

Bị can Vũ Kim Tuấn (53 tuổi) - Cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".