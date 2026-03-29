Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố

Chủ nhật, 19:36 29/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, TP Hà Nội). Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi) làm chủ, vốn là nơi cung cấp lượng thịt lợn cực lớn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và nhiều công ty thực phẩm tại Thủ đô.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở đang giết mổ lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Kết quả đấu tranh xác định, đối tượng Hiền đã cấu kết chặt chẽ với nhiều cá nhân để thiết lập đường dây khép kín: thu gom lợn bệnh, lợn chết từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và tung ra thị trường tiêu thụ.

Hà Nội khởi tố 8 bị can trong vụ Phù phép thịt lợn bệnh vào trường học - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án.


Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn dịch (tương đương gần 300 tấn thịt).

Bên cạnh việc phân phối tại các chợ dân sinh, số thịt bẩn này đã được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát do Nguyễn Văn Thành làm Giám đốc. Đáng lo ngại, công ty này chính là đơn vị cung cấp thực phẩm trực tiếp cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội. Để trót lọt đưa thịt lợn chết lên bàn ăn, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các quy trình kiểm soát bắt buộc, làm giả hồ sơ kiểm dịch động vật.

Ngày 25/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh: "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản""Giả mạo trong công tác".

Đến ngày 29/3/2026, cơ quan chức năng chính thức khởi tố 8 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, chủ lò mổ); Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú tại Hà Nội); Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về cùng tội danh "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"

Các bị can Lê Ngọc Anh (52 tuổi) - Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam (43 tuổi) - Cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ và Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi) Cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, bị khởi tố cùng tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"

Bị can Vũ Kim Tuấn (53 tuổi) - Cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'

GĐXH - Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố 03 vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự vào ngày 8/7/2025.

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

Khởi tố, bắt giam Mai Thị Minh vì phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước

Phá sới bạc trong trại lợn, khởi tố nhiều đối tượng

Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.

Bắt kẻ chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm

Không có việc làm, Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, thường trú tại Ninh Chữ, Khánh Hòa) lên Đắk Lắk để chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm.

Giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì sản xuất đường cát giả

Lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp tại Đồng Tháp đang sang chiết hàng trăm bao đường không rõ nguồn gốc sang bao bì mang thương hiệu khác.

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
