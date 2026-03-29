Bắt kẻ chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thành Đức về hành vi thuê xe ôm rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2025, Đức đến tỉnh Đắk Lắk và bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng mà Đức nhắm tới là những người hành nghề chạy xe ôm.

Thủ đoạn của Đức là thuê xe ôm chở đến các khu vực rẫy vắng, ít người qua lại, sau đó đưa ra nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt xe máy của các tài xế.

Với thủ đoạn trên, Đức đã gây ra 4 vụ, chiếm đoạt 4 chiếc xe máy. Sau khi nhận được trình báo của các bị hại là tài xế xe ôm, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và bắt giữ Đức khi đang ẩn náu tại TPHCM.