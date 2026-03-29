Giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì sản xuất đường cát giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cam (sinh năm 1988, ngụ khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái, để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm (đường cát)".

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH đường cát Quốc Thái trên đường Trần Hưng Đạo (khóm 1, phường Hồng Ngự).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sang chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao có in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, sang bao bì mang nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk và Công ty cổ phần mía đường 333, loại 50kg/bao, để đưa lên xe tải chuẩn bị tiêu thụ trên thị trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH đường cát Quốc Thái có dấu hiệu sản xuất đường cát giả nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm mất ổn định thị trường hàng hóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.