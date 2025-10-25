Lẩu 39.000 - 69.000 đồng "làm mưa làm gió" ở TP HCM

Khoảng 18 giờ ngày cuối tuần tại một quán lẩu trên đường Cao Văn Lầu (phường Bình Tây), khách đã ngồi kín các bàn.

Menu của quán in đậm dòng chữ: “Lẩu cá hú, lẩu cá hồi, lẩu diêu hồng... 39.000 đồng", nhưng lại có ghi chú nhỏ phía dưới mà không phải ai cũng để ý: "Giá chưa bao gồm topping”.

Khi khách gọi thêm thịt, rau, mì, hải sản..., số tiền cần thanh toán cho một nồi lẩu nhỏ khoảng 2 người ăn có thể nhảy vọt lên hàng trăm ngàn đồng.

Một quán lẩu đồng giá 69.000 đồng khá đông khách

Chị Hoa, chủ quán Lẩu cá 39K trên đường Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), cho hay việc đưa ra mức giá 39.000 đồng chỉ để thu hút khách vào cửa. "Đó là mức giá mà ai cũng muốn ghé quán ăn thử, nếu có nhu cầu thì khách có thể gọi thêm topping" - chị Hoa giải thích.

Nước lẩu (phần rẻ nhất) được chuẩn bị với lượng lớn và phân chia vào nồi mini

Nhiều khách thừa nhận đến quán vì tò mò hoặc muốn "check-in cho biết". "Tôi vào quán vì mức giá 39.000 đồng rất hấp dẫn nhưng cuối cùng mất hơn 200.000 đồng cho 2 người. Dù vẫn vui song hơi hụt hẫng" - một bạn trẻ bày tỏ.

Những quán lẩu "siêu rẻ" này có đặc điểm chung là sức chứa lớn, quay vòng khách nhanh nên không gian khá ồn ào.

Sự thật của lẩu 39K

Không riêng các món lẩu, thị trường đang chứng kiến sự nở rộ của làn sóng "đồ ăn giá rẻ trải nghiệm" - từ trà sữa 7.000 đồng, bún đậu 19.000 đồng đến lẩu 39.000, 69.000 đồng. Mô hình kinh doanh sản phẩm giá rẻ phản ánh tâm lý người tiêu dùng thích thử món mới, thích giá "sốc" và chạy theo trend.

Chiêu marketing này còn được gọi là "mồi giá", tức đưa ra mức giá cực thấp cho sản phẩm cơ bản rồi thu lợi nhuận ở phần phát sinh. Tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn rủi ro khi khách cảm thấy "bị hớ" sau khi thanh toán và không quay lại.

Không gian vỉa hè, bàn ghế nhựa... đồng nghĩa với việc khách hàng phải chấp nhận chuyện kém vệ sinh và tiện nghi để đổi lấy giá rẻ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School, cho rằng mô hình kinh doanh này là minh chứng cho khả năng sáng tạo, ứng biến linh hoạt của ngành kinh doanh ẩm thực (F&B) Việt Nam giữa bối cảnh kinh tế khó khăn.

Sáng tạo ở chỗ sản phẩm giá "siêu rẻ" tạo hiệu ứng truyền thông khi nhiều người tò mò, thử, chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội. Trong khi đó, khách đến quán có thể mua thêm món, giúp quán thu lợi nhuận, đồng thời có thể kiểm chứng hành vi tiêu dùng và tối ưu công thức kinh doanh. Hơn nữa, lẩu 69.000 đồng có giá vốn thấp vì chủ yếu chỉ có nước dùng và ít rau, topping đơn giản.

"Tuy nhiên, ranh giới giữa "chiến thuật thông minh" và "ảo tưởng kinh doanh" vô cùng mong manh. Giá rẻ có thể giúp thương hiệu xuất hiện nhanh nhưng chỉ giá trị thật mới giữ được sự tồn tại lâu dài" - ông Thanh khuyến cáo.

Ngoài ra, với giá bán siêu rẻ, người tiêu dùng có thể đặt nghi vấn về an toàn thực phẩm. Bởi lẽ khi giá bán thấp hơn hoặc bằng giá vốn, vấn đề không còn là món ăn ngon hay dở mà là nguồn gốc nguyên liệu và mức độ tuân thủ pháp lý.

Khảo sát tại các quán ăn ở TP HCM cho thấy phần lớn thực khách sẵn sàng chi trả 60.000 - 120.000 đồng cho một bữa ăn nếu chất lượng và trải nghiệm tương xứng.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường B&Company, mức chi tiêu trung bình của người dân TP HCM cho một bữa ăn ngoài là khoảng 69.599 đồng.

Nhiều chủ quán thừa nhận, trong cuộc đua giành khách hiện nay, yếu tố quyết định không nằm ở mức giá gây sốc mà là chất lượng món ăn, không gian và sự chuyên nghiệp trong phục vụ.



