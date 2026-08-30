Lấy thành công khối u khủng vùng bụng nặng 1,5kg cho người phụ nữ bị động kinh, chậm phát triển trí tuệ

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Ngoài khối u lớn trong ổ bụng, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, tim mạch và tần suất xuất hiện các cơn động kinh thường xuyên, gây thách thức không nhỏ đối với quá trình phẫu thuật.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ của bệnh viện (cơ sở 2) vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u "khủng" vùng bụng.

Theo đó, bệnh nhân là nữ (42 tuổi, nặng 90kg) có tiền sử động kinh lâu năm, chậm phát triển trí tuệ và bị rong kinh kéo dài.

Lấy thành công khối u khủng vùng bụng nặng 1,5kg cho người phụ nữ bị động kinh, chậm phát triển trí tuệ - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC. 

Các bác sĩ cho biết, do ảnh hưởng của bệnh lý thần kinh và năng lực nhận thức hạn chế, bản thân bệnh nhân không thể tự đánh giá được tình trạng sức khỏe của mình, dẫn đến việc bỏ qua các dấu hiệu bất thường vùng phụ khoa trong một thời gian dài.

Khi Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 đi vào hoạt động tại khu vực gần nhà, gia đình mới đưa bệnh nhân đến khám và điều trị.

Tại đây, qua thăm khám và chẩn đoán chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều bệnh lý phức tạp.

Ngoài khối u lớn trong ổ bụng, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, tim mạch và tần suất xuất hiện các cơn động kinh thường xuyên. Đây là một thách thức rất lớn đối với ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, bởi nguy cơ tai biến trong mổ như tăng huyết áp kịch phát hay kích hoạt cơn động kinh cấp tính luôn chực chờ ở mức cao.

Vì vậy, các bác sĩ bắt buộc phải xây dựng phương án dự phòng nghiêm ngặt, liên tục theo dõi sát sao để kiểm soát huyết áp và duy trì ổn định thần kinh cho người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

Lấy thành công khối u khủng vùng bụng nặng 1,5kg cho người phụ nữ bị động kinh, chậm phát triển trí tuệ - Ảnh 2.

Khối u nặng 1,5kg được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC. 

Do được chuẩn bị kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách thành công khối u có kích thước khoảng 20cm, nặng tới 1,5kg ra khỏi cơ thể người bệnh, giải quyết triệt để một mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Thái Giang - Phó trưởng khoa Phụ ung thư - người trực tiếp thực hiện ca mổ phức tạp chia sẻ: Giai đoạn hậu phẫu tiếp tục đặt ra những thử thách mới khi người bệnh không thể tự chủ động chăm sóc vết mổ do rào cản nhận thức. 

Do đó, các y bác sĩ và điều dưỡng của Khoa Phụ ung thư đã phải túc trực, hỗ trợ toàn diện từng khâu chăm sóc y tế, thay băng, vệ sinh đến theo dõi sát các biến chứng có thể xảy ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh trong suốt quá trình hồi phục.

Lấy thành công khối u khủng vùng bụng nặng 1,5kg cho người phụ nữ bị động kinh, chậm phát triển trí tuệ - Ảnh 3.Nhiều năm giấu các con, người phụ nữ đến viện với khối u sùi âm hộ gần 20cm

GĐXH - Vì không muốn hai con đang làm ăn xa lo lắng, người phụ nữ âm thầm chịu đựng khối u ở vùng âm hộ suốt nhiều năm. Khi tổn thương quá lớn, thường xuyên chảy máu, chảy dịch và gây đau đớn, bà mới đến bệnh viện và được xác định mắc ung thư.

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