Thị lực suy giảm khiến bé gái 10 tuổi gặp khó khăn khi đọc sách: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện khối u có kích thước lớn gần 3cm chèn ép vào dây thị giác, đồng thời tiếp xúc với động mạch cảnh trong hai bên đoạn xoang hang. Nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là khó tránh khỏi.

Theo thông tin từ Bệnh viện K, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật nội soi thành công u tuyến yên phức tạp, cứu thị lực cho bé gái 10 tuổi. 

Theo đó, bệnh nhi C.T.V nhập viện với khối u tuyến yên kích thước lớn chèn ép vùng nền sọ gây nguy cơ mù vĩnh viễn. 

Các bác sĩ thực hiện mổ nội soi cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC. 

ThS.BS Phạm Gia Dự - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cho biết: Người bệnh được phát hiện u tuyến yên tăng tiết prolactin và đang điều trị nội khoa 6 tháng. Tuy nhiên khối u vẫn tiếp tục phát triển làm giảm thị lực hai mắt, đọc sách rất khó khăn. 

Qua chụp phim cộng hưởng từ khối u có kích thước lớn gần 3cm chèn ép vào dây thị giác, đồng thời tiếp xúc với động mạch cảnh trong hai bên đoạn xoang hang. Nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là khó tránh khỏi. 

Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Liên – Trưởng khoa ngoại thần kinh, ở trẻ em cấu trúc mũi, xoang và nền sọ của trẻ còn rất nhỏ và đang trong quá trình phát triển. Khoang mũi hẹp sâu khiến việc dùng dụng cụ cực kỳ hạn chế. Bác sĩ giống như đang phải sửa chữa đồ vật bên trong một chiếc hộp diêm nhỏ mà không được làm rách thành hộp. Vùng tuyến yên nằm sâu trong nền sọ, xung quanh là nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng. 

Với bệnh nhi, yêu cầu về độ chính xác càng được đặt lên hàng đầu. Mỗi thao tác của phẫu thuật viên đều cần được tính toán cẩn trọng, vừa hướng tới mục tiêu lấy tổn thương, vừa bảo đảm an toàn cho giao thoa thị giác, động mạch cảnh hai bên. 

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, thị lực hồi phục tốt. Ảnh: BVCC. 

Vì vậy, ekip phẫu thuật Khoa Ngoại thần kinh đã quyết định triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi qua đường mũi. Đây là phương pháp can thiệp hiện đại bậc nhất hiện nay trong điều trị các bệnh lý nền sọ. Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị định vị thần kinh, thiết bị nội soi tiên tiến, các phẫu thuật viên đã tiếp cận trực tiếp đáy khối u qua đường tự nhiên. 

Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như tối ưu tầm nhìn, hình ảnh phóng đại sắc nét giúp bác sĩ bóc tách triệt để khối u nằm sâu trong nền sọ; Bảo tồn cấu trúc lành: Giải phóng hoàn toàn chèn ép dây thần kinh thị giác mà không làm tổn thương các mạch máu lớn xung quanh.

Bên cạnh đó, đảm bảo tính thẩm mỹ và xâm lấn tối thiểu: Không cần mở hộp sọ, không để lại bất kỳ vết sẹo nào trên da đầu, giúp bệnh nhi ít đau và giảm tối đa rủi ro nhiễm trùng.

Sau mổ 5 ngày, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, đi lại bình thường và thị lực hai mắt phục hồi rõ rệt. Bệnh nhi đã có thể đọc sách trở lại – điều mà chỉ vài tuần trước tưởng chừng vô cùng khó khăn. Dự kiến chỉ sau 2-3 tuần theo dõi, bệnh nhi hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe để trở lại trường học. 


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