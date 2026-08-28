Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 26/8/2026 về triển khai công tác y tế trường học năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Khám sức khỏe, theo dõi thể chất và dinh dưỡng học sinh định kỳ

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu kiện toàn hệ thống y tế trường học, chủ động phòng ngừa bệnh tật, tai nạn thương tích và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh; đồng thời tăng cường theo dõi thể chất, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học.

Thành phố phấn đấu 100% phường, xã kiện toàn Ban Chỉ đạo y tế trường học; 100% trường học, cơ sở giáo dục kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh. Các trường phải có phòng y tế riêng, thuận tiện cho sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm cơ số thuốc, vật tư và trang thiết bị thiết yếu theo quy định.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu 100% trường học có nhân viên y tế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhân viên y tế trường học với trạm y tế phường, xã trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Hà Nội triển khai kế hoạch sức khỏe học đường, tập trung khám định kỳ, kiểm soát bữa ăn và lập hồ sơ điện tử sức khỏe điện tử học sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm học cho 100% học sinh, đồng thời tổ chức khám sàng lọc một số bệnh, tật học đường thường gặp. Chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh được đo, đánh giá định kỳ 5 lần trong năm học.

Đáng chú ý, 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú phải cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh vào Hồ sơ dinh dưỡng điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck). Đây là cơ sở để theo dõi sự phát triển thể chất, tư vấn dinh dưỡng và xây dựng, điều chỉnh thực đơn phù hợp với từng lứa tuổi.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thành phố yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm theo quy định. Kết quả khám được cập nhật, quản lý trên Sổ sức khỏe điện tử.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Các trường phải chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi và tái nổi; phối hợp với y tế địa phương để xử lý kịp thời, triệt để. Các trường thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các trường sẽ rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh, phối hợp với trạm y tế phường, xã triển khai các chiến dịch tiêm chủng bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine phòng bệnh khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố.

Siết an toàn thực phẩm, số hóa quản lý bữa ăn bán trú trong trường học

An toàn thực phẩm trong trường học tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Thành phố phấn đấu 100% trường học có tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc; bữa ăn phải cân đối dinh dưỡng, thực đơn đa dạng và phù hợp với lứa tuổi. Công tác quản lý sẽ được tăng cường tại bếp ăn bán trú, căng tin, cơ sở cung cấp suất ăn và nước uống cho học sinh.

Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bữa ăn bán trú, đặc biệt là sử dụng HanoiCheck để theo dõi dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường.

Về cơ sở vật chất, thành phố tiếp tục đầu tư, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, bảng, thiết bị dạy học, công trình vệ sinh và các khu vực phục vụ hoạt động thể chất. Các trường phải bảo đảm chất lượng nước uống, nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh môi trường, dung dịch khử khuẩn và các điều kiện vệ sinh học đường.

Thành phố phấn đấu 100% trường học có tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc; bữa ăn phải cân đối dinh dưỡng, thực đơn đa dạng và phù hợp với lứa tuổi.

Hoạt động truyền thông, tư vấn sức khỏe được tăng cường thông qua các chương trình chính khóa và ngoại khóa, tập trung vào phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng, phát triển thể chất và tầm vóc, phòng chống thừa cân, béo phì, cũng như các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh.

Học sinh cũng được trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, trong đó chú trọng các nguy cơ như ngã, đuối nước, cháy nổ, điện giật, tai nạn giao thông và hóc dị vật đường thở.

Căn cứ tình hình thực tế, mô hình bệnh tật và sức khỏe học sinh tại từng địa phương, các phường, xã và trường học sẽ xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm phù hợp. Trong đó có các mô hình phòng chống bệnh mắt học đường, nha học đường, gù vẹo cột sống, cận thị, hen phế quản; phòng chống tai nạn thương tích; vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thành phố đồng thời phấn đấu 100% học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ.

Thông qua kế hoạch, Hà Nội hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, trong đó công tác y tế trường học không chỉ dừng ở xử lý bệnh, tai nạn khi xảy ra mà chuyển mạnh sang phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe học sinh một cách chủ động, liên tục.