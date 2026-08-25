Bé trai 13 tuổi đi cấp cứu với lưỡi câu ghim sâu trong mắt

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Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Các bác sĩ cho biết, mắt phải của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng: Rách da mi dưới; móc câu xuyên qua vết rách da mi, tiếp tục xuyên thủng giác mạc; tiền phòng bị xẹp; thể thủy tinh bị đục, vỡ.

Ngày 25/8, theo thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp gặp tai nạn với lưỡi câu gây tổn thương nghiêm trọng vùng mắt. 

Cụ thể, bệnh nhi T.B.N.L (13 tuổi, ở Ninh Bình) được đưa đến viện trong tình trạng chấn thương mắt phải rất nặng, lưỡi câu vẫn còn găm trong mắt. Theo lời kể của gia đình, buổi sáng, cháu L. cùng một người bạn đi câu cá. Do đứng ở vị trí gần nhau, khi người bạn giật cần câu, lưỡi câu văng sang và ghim sâu vào mắt phải của L. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được đưa đi cấp cứu. 

Bé trai 13 tuổi đi cấp cứu với lưỡi câu ghim sâu trong mắt - Ảnh 1.

Bệnh nhi đi cấp cứu với chiếc móc câu găm sâu vào mắt. Ảnh: BVCC. 

Theo TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, mắt phải của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng: rách da mi dưới; móc câu xuyên qua vết rách da mi, tiếp tục xuyên thủng giác mạc; tiền phòng bị xẹp; thể thủy tinh bị đục, vỡ. Do tổn thương nặng, toàn bộ phần bán phần sau của nhãn cầu chưa thể quan sát được.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật lấy lưỡi câu ra khỏi mắt, khâu phục hồi mi và giác mạc, đồng thời tiêm thuốc nội nhãn. Sau phẫu thuật, thị lực mắt phải của bệnh nhi hiện đếm ngón tay ở khoảng cách 0,4 m. Bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Thận trọng với những tai nạn chấn thương vùng mắt

Theo các bác sĩ, ngoài trường hợp trên, cũng tại Khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, một bệnh nhi khác là N.T.H.A, 12 tuổi (ở Hà Nội) vừa được điều trị chấn thương mắt phải do tai nạn trong lúc vui chơi với bạn.

Bệnh nhi bị bạn ném thước kẻ và không may chiếc thước trúng trực tiếp vào mắt. Khi nhập viện, mắt phải bị phù nề, rách giác mạc vùng trung tâm, vỡ và đục thể thủy tinh, thị lực chỉ còn nhận biết bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1 m.

Các bác sĩ cho biết, những vật dụng tưởng như quen thuộc trong học tập và vui chơi như thước kẻ, bút, compa… nếu được sử dụng hoặc cầm, ném trong lúc đùa nghịch đều có thể trở thành tác nhân gây chấn thương mắt nghiêm trọng.

Do đó, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo, để phòng ngừa tai nạn mắt cho trẻ, bố mẹ, thầy cô giáo và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh về kỹ năng phòng tránh chấn thương mắt, nhất là trong giờ học, giờ ra chơi và các hoạt động vui chơi tập thể; không đùa nghịch, ném hoặc sử dụng thước, bút, compa và các vật sắc nhọn theo cách có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Bên cạnh đó, khi đi câu hoặc đứng xem câu cá, cần giữ khoảng cách an toàn với người đang sử dụng cần câu, đặc biệt khi họ chuẩn bị vung hoặc giật cần.

Trường hợp xảy ra chấn thương mắt, không tự ý kéo hoặc lấy dị vật đang cắm trong mắt, không dụi hay ấn vào mắt. Cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí đúng cách. 

Bé trai 13 tuổi đi cấp cứu với lưỡi câu ghim sâu trong mắt - Ảnh 2.Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.



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