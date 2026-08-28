Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi, nhiều bệnh nền mang trong mình khối u tuyến tiền liệt 'khủng'

Người bệnh có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt nhiều năm nhưng ngại can thiệp do tuổi cao. Năm ngày trước khi vào viện, cụ xuất hiện tình trạng đi tiểu khó tăng dần rồi bí tiểu hoàn toàn.

Qua siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện khối u tuyến tiền liệt nặng tới 143g (mức bình thường khoảng 25-30g) cùng khối thoát vị bẹn bên trái. Chỉ số tầm soát ung thư tuyến tiền liệt (PSA) của người bệnh cũng ghi nhận ở mức rất cao (hơn 90 ng/mL).

Bệnh nhân 93 tuổi nhiều bệnh nền, mang khối u tiền liệt tuyến 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là ca bệnh nguy cơ rất cao do người bệnh đã 93 tuổi, thể trạng suy yếu và đang sử dụng thuốc chống đông, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa giữa Nội tổng hợp, Tim mạch và Gây mê hồi sức... nhằm lựa chọn phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.

Ở tuổi 93, sức khỏe của người bệnh được các bác sĩ ví như "ngọn đèn trước gió" với nhiều bệnh lý nền kết hợp và rủi ro từ việc sử dụng thuốc chống đông máu.

Trong suốt 1 tuần, bệnh nhân được điều chỉnh sát sao các chỉ số đông máu, huyết áp và các rối loạn chuyển hóa. Ngừng thuốc chống đông đủ thời gian nhằm kiểm soát nguy cơ chảy máu trong phẫu thuật, đồng thời tiến hành khám gây mê và lên kế hoạch phẫu thuật chủ động. Đặc biệt, gia đình người bệnh cũng đã đồng hành và ê-kíp điều trị đã trao đổi kỹ lưỡng để hiểu rõ về các nguy cơ tiềm ẩn và chiến lược phẫu thuật cho người bệnh.

Chiến lược phẫu thuật phù hợp với người bệnh 93 tuổi

BSCKI Mai Văn Lực – Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết, thông thường với những ca bệnh phức tạp ở người rất cao tuổi, các bác sĩ có thể phải chia làm nhiều lần can thiệp để giảm tải áp lực lên cơ thể. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa cùng năng lực làm chủ kỹ thuật và công tác gây mê hồi sức chuyên sâu tại Bệnh viện E, ekip đã quyết định thực hiện phẫu thuật đồng thời cả hai bệnh lý trong cùng một ca mổ.

Dưới sự chỉ huy của TS.BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành ca mổ đồng thời trong hơn 2 giờ: mổ thoát vị bẹn khoảng 30 phút, mổ tiền liệt tuyến khoảng 1 tiếng 30 phút.

Theo BS Lực, cái khó của ca bệnh là việc phải cân bằng giữa thể trạng yếu của cụ ông 93 tuổi và hiệu quả của cuộc mổ.

Thay vì cố gắng cắt tối đa u phì đại như người trẻ, ê kíp đã chủ động áp dụng chiến lược phẫu thuật thông minh: tiến hành cắt rộng thùy giữa trước tiên để khai thông đường tiểu ngay lập tức, sau đó mới xử lý tiếp thùy bên bằng dao điện lưỡng cực ít xâm lấn.

Song song với đó, ê-kíp thực hiện mổ nội soi phục hồi thành bụng vùng bẹn xử lý khối thoát vị.

Nhờ chiến lược hợp lý, thao tác chính xác, rút ngắn thời gian gây mê, người bệnh phục hồi nhanh chóng, tiểu tiện thông thoáng và vết mổ thoát vị bẹn khô sạch và đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Người bệnh được phẫu thuật hai trong một, vừa giải quyết dứt điểm tình trạng bí tiểu cấp tính, vừa khắc phục triệt để khối thoát vị bẹn mà không phải trải qua nhiều cuộc mổ riêng biệt, giảm tối đa rủi ro cho người bệnh cao tuổi. Ảnh: BVCC

Tuổi cao không đồng nghĩa phải chịu đựng bệnh tuyến tiền liệt

BSCKI Mai Văn Lực chia sẻ, Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số, số lượng người bệnh trên 80 tuổi ngày càng tăng. Quan niệm "tuổi cao ngại đụng dao kéo" vô tình khiến nhiều cụ ông chịu đựng bệnh tật kéo dài, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như bí tiểu cấp, suy thận hay nhiễm trùng đường tiết niệu.

Hiện nay, y học phát triển mạnh với nhiều giải pháp ít xâm lấn (như kỹ thuật Rezum, can thiệp nút mạch, phẫu thuật nội soi) giúp điều trị an toàn cho người bệnh cao tuổi.

Bác sĩ Lực khuyến cáo, người bệnh không nên chỉ dựa vào kích thước u để đưa ra quyết định phẫu thuật. Việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt không chỉ căn cứ vào thể tích khối u, mà phải đánh giá tổng thể dựa trên thang điểm triệu chứng đường tiểu (IPSS), lượng nước tiểu tồn dư, mức độ lồi của tuyến tiền liệt vào lòng bàng quang, độ dày thành bàng quang và chỉ số PSA.

Người bệnh mắc bệnh tuyến tiền liệt cần được tầm soát và theo dõi định kỳ tại các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thận tiết niệu để được siêu âm và làm xét nghiệm PSA tầm soát ung thư, tránh để bệnh tiến triển muộn gây khó khăn cho quá trình điều trị.

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