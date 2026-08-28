407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Theo thông tin từ nhà trường, trong số 407 sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm nay có 19 sinh viên đạt loại Xuất sắc, 139 sinh viên loại Giỏi, 230 sinh viên loại Khá và 19 sinh viên loại Trung bình. Tỷ lệ sinh viên toàn khóa tốt nghiệp đúng hạn đạt 91%; riêng ngành Y khoa đạt 97%. Đặc biệt, 3 sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa ngành và được tuyên dương tại buổi lễ.

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Đại học Y dược.

Nhà trường cũng trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho 158 sinh viên có thành tích xuất sắc, giỏi toàn khóa; đồng thời trao 18 chứng nhận và học bổng của Hiệp hội các bác sĩ Thụy Sĩ gốc Việt – Helvietmed và Quỹ Adelman, Thụy Sĩ cho các sinh viên y khoa có thành tích cao trong học tập.

Tấm bằng không phải điểm kết thúc của việc học

Phát biểu tại lễ bế giảng, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, cho rằng với các sinh viên, đây vừa là ngày khép lại những năm tháng tuổi trẻ dưới mái trường đại học, vừa là thời điểm bắt đầu một hành trình trưởng thành hơn.

Theo ông, từ giảng đường bước ra môi trường nghề nghiệp, tri thức cần được chuyển hóa thành năng lực chuyên môn, còn lý tưởng phải được thể hiện bằng hành động, trách nhiệm và sự cống hiến. Mỗi kiến thức được học, kỹ năng được rèn luyện, giờ thực hành, ca trực hay lần tiếp xúc với người bệnh đều góp phần hình thành nên người thầy thuốc và cán bộ y tế trong tương lai.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành nhắn nhủ các cử nhân, tân bác sĩ, dược sĩ: "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức. Trong bất kỳ môi trường nào, hãy giữ gìn danh dự của người thầy thuốc và danh dự của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN".

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành nhấn mạnh, tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không phải là điểm kết thúc của việc học, mà là bước vào một hành trình học tập mới. Trong bối cảnh ngành Y liên tục thay đổi và khoa học công nghệ phát triển nhanh, những người làm nghề y cần duy trì khát vọng học hỏi, tinh thần đổi mới và sự khiêm nhường.

Đặc biệt, ông gửi lời nhắn nhủ tới các tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân về một giá trị cốt lõi của nghề y: Người bệnh không chỉ cần một người có chuyên môn giỏi; họ cần một người thầy thuốc biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức. Trong bất kỳ môi trường nào, hãy giữ gìn danh dự của người thầy thuốc và danh dự của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN. Các em sẽ mang theo tên tuổi của Nhà trường trong hành trình nghề nghiệp của mình. Và ngược lại, những thành công, những đóng góp và cả cách các em ứng xử với nghề nghiệp sẽ góp phần làm nên uy tín của Nhà trường”, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành nhắn nhủ các sinh viên.

Phía sau mỗi tấm bằng là sự đồng hành của gia đình, thầy cô và người bệnh

Từ góc nhìn của nhà trường, hành trình để có được tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi sinh viên. Đó còn là nhiều năm đồng hành của gia đình, sự tận tâm của thầy cô, sự hỗ trợ của các bệnh viện và cơ sở thực hành.

Trong bài phát biểu, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh. Ông cho rằng mỗi tấm bằng được trao hôm nay không chỉ là thành quả của một sinh viên mà còn là kết quả của những năm tháng gia đình âm thầm chia sẻ, động viên và chăm lo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược trao bằng khen cho 3 sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa ngành.

Đáng chú ý, quá trình đào tạo của nhà trường trong năm học 2025-2026 tiếp tục được triển khai theo hướng gắn đào tạo với thực hành nghề nghiệp, bệnh viện, nghiên cứu khoa học và nhu cầu của xã hội. Nhà trường cũng mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên và cán bộ với nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu, bệnh viện ở Pháp, Thái Lan, Australia, Anh, Mỹ, Nhật Bản và Thụy Điển.

Trong năm học vừa qua, trường bổ sung 89 Giáo sư, Phó giáo sư và 155 Tiến sĩ về công tác, giảng dạy và nghiên cứu. Đây được xác định là một trong những nền tảng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ kế cận.

Bên cạnh đào tạo đại học, nhà trường cũng phát triển các chương trình sau đại học gắn với nhu cầu xã hội, trong đó có thỏa thuận đồng cấp bằng tiến sĩ với Đại học Paris-Saclay của Pháp; tuyển sinh các chương trình tiến sĩ, thạc sĩ quốc tế, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp 1.

Trao 18 chứng nhận và học bổng của Hiệp hội các bác sĩ Thụy Sĩ gốc Việt – Helvietmed và Quỹ Adelman, Thụy Sĩ cho các sinh viên y khoa có thành tích cao trong học tập.

Với 407 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân, lễ trao bằng năm nay vì thế không chỉ là một nghi thức đánh dấu việc hoàn thành chương trình đào tạo. Đây còn là điểm chuyển tiếp để một thế hệ nhân lực y tế trẻ bước vào môi trường nghề nghiệp, mang theo kiến thức, kỹ năng, y đức và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng.

Các tân bác sĩ, dược sĩ xúc dộng tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp.

Tuyên thệ của các tân bác sĩ trong lễ tốt nghiệp là cam kết thiêng liêng về y đức và trách nhiệm cứu người trước khi bước vào nghề.

Khép lại bài phát biểu, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành gửi lời chúc các tân bác sĩ, tân dược sĩ, tân cử nhân luôn vững bước, tự tin trên chặng đường phía trước; đồng thời kỳ vọng mỗi người sẽ góp phần giữ gìn và làm nên uy tín của ngôi trường thông qua những đóng góp và cách ứng xử với nghề nghiệp của mình.