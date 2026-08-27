750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Sáng 27/8, tại Nhà Đa năng, Khu Liên hợp thể thao ĐHQGHN, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (số 2 Phạm Văn Đồng, Hà Nội), Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Hành trang an toàn cho tân sinh viên: Vững kỹ năng sơ cấp cứu, chủ động phòng cháy”.

750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, sáng ngày 27/8.

Theo thông tin từ Trường Đại học Y Dược, khoảng 750 tân sinh viên tham gia chương trình đầu tiên. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dự kiến triển khai cho khoảng 3.000 tân sinh viên của 5 trường thành viên ĐHQGHN trong thời gian tới. Lịch phổ biến, giảng dạy về cấp cứu ngoại viện và phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Y Dược bắt đầu từ 7h30 ngày 27/8.

Cán bộ Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giải đáp thắc mắc cho các tân sinh viên.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sinh viên không chỉ được nghe phổ biến kiến thức mà còn có cơ hội thực hành các tình huống cấp cứu và sự cố thường gặp. Nội dung tập huấn gồm kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, hồi sinh tim phổi (CPR), sơ cứu và di chuyển nạn nhân trong các tình huống tai nạn, cháy nổ, xử trí tình huống bất động do chấn thương xương hoặc nghi ngờ tổn thương cột sống, bên cạnh các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn.

Ở các trạm thực hành, sinh viên được chia nhóm để trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện phòng cháy, thoát nạn trong điều kiện có khói, khí độc, thực hiện CPR và xử trí một số tình huống cấp cứu thường gặp.

Cấp cứu ngoại viện - những kỹ năng cần thiết cho sinh viên và cộng đồng

Với nhiều tân sinh viên, bước vào đại học cũng là lần đầu tiên các em sống xa gia đình, tự chăm sóc bản thân và xử lý những tình huống phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, những kỹ năng như nhận biết tình huống nguy hiểm, sơ cấp cứu ban đầu, gọi hỗ trợ đúng cách, thoát khỏi khu vực cháy hoặc hỗ trợ một người gặp nạn có ý nghĩa thiết thực.

Cán bộ Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn các tân sinh viên về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện đang được đặt trọng tâm trong việc nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và xử trí cấp cứu trước bệnh viện. Ngày 10/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”.

Cán bộ Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn các tân sinh viên về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy.

Việc phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện không chỉ liên quan đến lực lượng y tế chuyên nghiệp mà còn đòi hỏi sự tham gia và hiểu biết của cộng đồng. Trong nhiều tình huống như ngừng tuần hoàn, tai nạn, đột quỵ hay chấn thương, những thao tác ban đầu đúng cách và việc gọi cấp cứu kịp thời có thể có ý nghĩa quan trọng trước khi người bệnh được đưa đến cơ sở y tế.

Các tân sinh viên được các giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược hướng dẫn các tình huống cấp cứu.

Từ góc độ giáo dục kỹ năng sống, việc đưa những nội dung này đến với tân sinh viên ngay từ những ngày đầu bước vào môi trường đại học cũng giúp các em hình thành ý thức chủ động hơn trước các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống.

Các tân sinh viên được các giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược hướng dẫn các tình huống cấp cứu.

Các tân sinh viên được các giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược hướng dẫn các tình huống cấp cứu.

Chương trình là hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, hướng tới việc trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình, đồng thời có thể hỗ trợ người khác trong những tình huống khẩn cấp.

Chuỗi tập huấn tiếp tục tại 4 trường thành viên ĐHQGHN Sau chương trình tại Trường Đại học Y Dược ngày 27/8, hoạt động “Hành trang an toàn cho tân sinh viên” dự kiến tiếp tục được triển khai tại các trường thành viên khác của ĐHQGHN: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: ngày 27-28/8/2026. Trường Đại học Việt Nhật: ngày 8/9/2026. Trường Đại học Kinh tế: ngày 10/9/2026. Trường Đại học Ngoại ngữ: ngày 17/9/2026. Theo nội dung chương trình được giới thiệu, các tân sinh viên sẽ được tiếp cận hai nhóm kỹ năng chính là phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu. Phần thực hành tập trung vào sử dụng phương tiện phòng cháy, thoát nạn khi có khói và khí độc, hồi sinh tim phổi (CPR), sơ cứu người bị tai nạn và xử trí tình huống bất động do chấn thương xương hoặc nghi ngờ tổn thương cột sống.