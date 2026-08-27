Tông mạnh vào đuôi xe container, người phụ nữ 40 tuổi thoát 'cửa tử' một cách ngoạn mục

Ngày 27/8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, bệnh viện đã thực hiện kích hoạt quy trình báo động đỏ, cấp cứu và điều trị thành công cho một trường hợp nguy kịch do tai nạn giao thông.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật khẩn cấp cứu người bệnh

Trước đó, khi đang di chuyển xe máy trên đường, chị N.T.M.C (40 tuổi, Hà Nội) bị bất ngờ khi chiếc xe container phía trước đột ngột dừng lại. Do khoảng cách quá gần, chị C. không kịp phản ứng và tông thẳng vào đuôi xe. Sau cú va đập mạnh, chị C. rơi vào trạng thái tỉnh chậm và được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngay khi tiếp nhận, trước tình trạng chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, Bác sĩ CKII Tạ Việt Phương, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Thần kinh sọ não, đã trực tiếp khám và nhanh chóng hội chẩn với Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện để kích hoạt quy trình báo động đỏ.

Quy trình báo động đỏ được triển khai nhằm huy động nhanh chóng các ê-kíp, chuyên khoa liên quan, rút ngắn tối đa thời gian hội chẩn, chuẩn bị phẫu thuật và đưa người bệnh vào phòng mổ trong những tình huống nguy kịch, đe dọa tính mạng. Với trường hợp của chị C., từng phút chậm trễ đều có thể làm thay đổi cơ hội sống còn của người bệnh.

Hơn 5 giờ đồng hồ căng não trong phòng mổ

Bác sĩ CKII Tạ Việt Phương cho biết, khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng rất nguy kịch, đa chấn thương, Glasgow 13 điểm, đồng tử hai bên phản xạ ánh sáng yếu, huyết áp tụt còn 90/55 mmHg, mạch nhanh 101 lần/phút.

Đáng chú ý, vùng trán bệnh nhân có vết thương rách rộng hơn 12 cm cắt ngang vùng trán đỉnh, chảy nhiều máu kèm dịch não tủy và tổ chức não với nhiều mảnh xương vỡ. Hàm mặt biến dạng, sưng nề chảy máu qua mũi và tai hai bên. Bệnh nhân được sơ cứu, đặt ống nội khí quản, nẹp Colier cột sống cổ, bất động cánh cẳng tay trái.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng: Chấn thương sọ não hở vùng trán, vỡ xương trán, gãy xương thái dương phải và xương đỉnh trái. Người bệnh còn bị gãy phức tạp xương hàm phải và xương trán hai bên với nhiều mảnh xương rời; gãy thành xoang bướm, thành ngoài, thành trong và trần ổ mắt hai bên, sàn ổ mắt phải, mỏm chân bướm và xương chính mũi; tụ máu đa xoang, tụ máu và khí phần mềm vùng trán, mặt.

Đặc biệt, tổ chức não đã bị thoát ra ngoài qua vết thương hở vùng trán, khiến người bệnh đứng trước nguy cơ tổn thương não nặng hơn, nhiễm trùng và tử vong.

Bệnh nhân được điều trị tích cực sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi hoàn tất đánh giá ban đầu, các ê-kíp liên quan nhanh chóng được huy động. Người bệnh được chuyển gấp lên phòng mổ cấp cứu chỉ sau ít phút sau khi được đánh giá, chẩn đoán ban đầu.

Trong tình huống này, mục tiêu không chỉ là phẫu thuật cứu người bệnh mà còn phải tranh thủ từng phút để kiểm soát tổn thương não, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và ngăn chặn các biến chứng đe dọa tính mạng.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh sọ não tiến hành xử lý tổn thương, vá xoang tĩnh mạch dọc trên bằng cân cơ thái dương tại chỗ; lấy toàn bộ dị vật gồm những mảnh xương nhỏ, tóc, cát… ở trong vùng tổn thương não; giải phóng các khối máu tụ và cầm máu tại vị trí tổn thương nhu mô não, đồng thời cẩn trọng, tỉ mỉ ghép lại từng mảnh xương hàm, xương ổ mắt và xương sọ vùng trán, khâu tạo hình trùng màng cứng và đặt dẫn lưu dịch não.

Sau đó người bệnh được mở khí quản phân tầng để tránh tình trạng máu từ vùng hàm mặt, tầng sọ trước và giữa chảy vào đường hô hấp. Cuộc phẫu thuật thành công nhờ sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa.

Tuy nhiên, với mức độ chấn thương nặng, các bác sĩ xác định người bệnh vẫn cần được theo dõi và hồi sức tích cực sát sao trong những ngày tiếp theo.

Sự hồi phục ngoạn mục

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân được điều trị an thần, thở máy qua mở khí quản. Nhờ được hồi sức tích cực và chăm sóc đặc biệt, sức khỏe người bệnh từng bước có những chuyển biến tích cực.

Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, vết mổ sọ não khô, dẫn lưu chỉ ra khoảng 30 ml dịch máu đen, người bệnh chỉ sốt nhẹ. Sang ngày thứ hai, dẫn lưu sọ não chỉ còn 15ml dịch nâu đen. Sau 3 ngày, dẫn lưu sọ não không còn ra thêm dịch, các bác sĩ quyết định rút ống dẫn lưu. Sau 5 ngày, chị C. dần hồi tỉnh, nhận biết khi được gọi hỏi.

Tiến triển điều trị tiếp tục thuận lợi. Đến ngày thứ 12 sau phẫu thuật, chị C. hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bắt đầu nói chuyện. Vùng khuyết sọ phẳng, không bị căng phồng.

Theo các bác sĩ, từ một bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng chấn thương sọ não hở đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức não thoát ra ngoài, nguy cơ tử vong cao, chị C. đã có sự hồi phục vượt ngoài mong đợi. Dự kiến, người bệnh sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.



