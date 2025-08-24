Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ
Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.
Câu chuyện về người đàn ông này được hãng truyền thông NetEase News kể lại qua việc trích dẫn chương trình phim tài liệu truyền hình Nhật Bản Ganbare, Poor People y. Chương trình nổi tiếng này nhấn mạnh sự quyết tâm của các gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Nhật Bản khi vượt qua những thách thức của cuộc sống.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Masashi (27 tuổi), trẻ hơn một giáp so với người vợ là Rika (39 tuổi). Họ gặp nhau lần đầu khi anh 16 tuổi, đang làm việc tại một trạm xăng. Vào thời điểm đó, Rita là một bà mẹ đơn thân của 3 đứa con.
Lúc đó, các con của Rika đang cãi nhau ở ghế sau xe khi cô quát chúng, và Masashi ngay lập tức bị thu hút bởi tính cách sôi nổi của cô. Anh xin số điện thoại, theo đuổi Rika trong nhiều năm. Cuối cùng họ kết hôn và có một cậu con trai hiện đã 8 tuổi.
Trong 3 người con riêng của Rika, con gái út mới 12 tuổi, còn con cả là Yurina năm nay 21 tuổi) và đã là mẹ của hai đứa con.
Yurina mang thai ở tuổi 16 và dưới áp lực xã hội rất lớn, cô không chắc mình có thể sinh con hay không. Rika động viên: “Con vẫn còn nhỏ, đừng tự mình gánh vác mọi việc. Mẹ sẽ giúp con, cứ sinh đi".
Với sự hỗ trợ của mẹ, Yurina đã sinh một cậu con trai và sau đó là một bé gái. Yurina vẫn chưa kết hôn, thông tin chi tiết về công việc và bạn trai của cô vẫn chưa được tiết lộ.
Một người con riêng khác của Rika là Kato mới 17 tuổi đã là cha của hai đứa trẻ. Kato và bạn gái cùng tuổi sống tại nhà cha dượng. Như vậy, ở tuổi 27, Masashi có 1 con ruột, 3 con riêng của vợ, 4 người cháu và một cô con dâu chưa cưới.
Chuyện về gia đình này khiến cộng đồng mạng bàng hoàng; nhiều người bày tỏ lo ngại về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra liên quan đến việc mang thai khi chưa đủ tuổi. Gia đình vẫn chưa giải quyết những vấn đề này.
Masashi làm việc chăm chỉ với nghề tài xế xe tải để nuôi gia đình gồm 11 người. Anh kiếm được 250.000 yên (khoảng 44 triệu đồng) mỗi tháng. Rika hỗ trợ chồng bằng công việc bán thời gian tại một cửa hàng xe máy, kiếm mỗi tháng 80.000 yên (14 triệu đồng). Chính quyền địa phương cung cấp khoản trợ cấp nuôi con hàng tháng 45.000 yên (7,9 triệu đồng). Gia đình này thường chỉ còn lại rất ít tiền vào cuối tháng.
Masashi cho biết anh thích được trở về với gia đình sau một ngày dài.
“Điều hạnh phúc nhất là cả gia đình được ở bên nhau” , Kato, con trai cả của Rika, chia sẻ.
Câu chuyện của họ lan truyền trên mạng xã hội với những video liên quan thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng tỏ ra khâm phục người cha gen Z: "Masashi là người đàn ông đích thực. Trong gia đình lớn như vậy, chỉ có một người con trai là ruột thịt, vậy mà vì yêu vợ, anh ấy đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc mọi người"; "Gia đình siêu nhân này dường như tràn đầy tình yêu thương, và mọi thành viên đều hòa thuận với nhau. Tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất và hy vọng các con sẽ lớn lên khỏe mạnh"...
Nhưng một người lại có quan điểm khác: “Gia đình này quá dễ dãi trong việc sinh con. Mang thai ở tuổi vị thành niên không phải là điều đáng ca ngợi. Những đứa trẻ chưa trưởng thành thì không nên làm cha mẹ"...
Lần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: "Việt Nam thật quá thú vị".
Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.
Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...
Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.
Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".
3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.
Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng "phí xuống xe" ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.
Hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.
Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.