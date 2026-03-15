Lễ trao giải Oscar 2026: Ai sẽ nhận tượng vàng danh giá?

Lễ trao giải Oscar 2026 - một trong những sự kiện điện ảnh nhận được sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu sẽ vào sáng 16/3 (theo giờ Việt Nam) diễn ra tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ). Những ngày qua, việc ai nhận giải thưởng tượng vàng danh giá năm nay luôn trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên khắp thế giới.

Về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bài viết trên The Hollywood Reporter mới đây đưa ra dự đoán kết quả cuối cùng của Oscar 2026 với phương pháp thuần túy dựa vào các thuật toán. Theo tính toán, chỉ có sự chênh lệch 0,9% giữa người dẫn đầu - Michael B. Jordan (phim Sinners với tỷ lệ cơ hội chiến thắng là 32,2%) và người về nhì – Timothée Chalamet (Marty Supreme - 31,3%). Thậm chí cơ hội cho người đứng ở vị trí thứ 3 - Wagner Moura (The Secret Agent) cũng lên tới 20,3%. Leonardo DiCaprio đứng thứ 4 với 10,2% và cuối cùng là Ethan Hawke với 6%.

Theo dự đoán của trang Variety, xếp vị trí số 1 về cơ hội thắng giải là Michael B. Jordan, tiếp theo là Ethan Hawke, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura.

Michael B. Jordon trong phim Sinners (Ảnh: Warner Bros).

Trái ngược với đường đua kịch tính ở bảng dành cho Nam chính, cục diện với các Nữ diễn viên chính dường như đã an bài ở mùa giải Oscar lần thứ 98. Những thuật toán dựa trên thống kê thành tích trước lễ trao giải Oscar cho thấy lợi thế thuộc về Jessie Buckley với phim "Hamnet". Cơ hội chiến thắng cho Jessie Buckley lên tới 89,3%, theo thống kê thuật toán trên The Hollywood Reporter, còn Rose Byrne với chỉ 3,1%, tiếp đó là Emma Stone 3%, Renate Reinsve với 2,9% và cuối cùng là Kate Hudson chỉ với 1,8%.

Dù đây chỉ là kết quả dự đoán mang tính tham khảo thì cũng đã phản ánh khá chính xác những diễn biến trong suốt mùa giải thưởng. Jessie Buckley gần như thẳng tiến tới với tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn cảm xúc trong phim Hamnet mà không gặp phải trở ngại nào đáng kể.

Diễn viên Jessie Buckley (Ảnh: Getty Images)

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, có tới 5 đạo diễn tranh giải Oscar 2026 gồm có: Paul Thomas Anderson với phim "One Battle After Another", Ryan Coogler (Sinners), Joachim Trier (Sentimental Value), Chlóe Zhao (Hamnet) và Josh Safdie (Marty Supreme). Theo AwardsWatch, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho màn vinh danh Paul Thomas Anderson trên sân khấu Oscar.

Với 3 đề cử năm nay cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nhà làm phim này hiện có 14 đề cử Oscar trong sự nghiệp mà chưa từng thắng giải. Đây là một cột mốc được khao khát phá vỡ, để những tài năng đương đại xuất sắc như Paul Thomas Anderson có được sự ghi nhận xứng đáng.

"One Battle After Another" và "Sinners" tạo nên cuộc đua kịch tính ở hạng mục Phim hay nhất (Ảnh: Warner Bros).

Giải thưởng Phim hay nhất tại Oscar 2026 là cuộc đua cực kỳ hấp dẫn, kịch tính giữa hai bộ phim dẫn đầu về số lượng đề cử "Sinners" và "One Battle After Another". Tờ Variety nhận định, "One Battle After Another" đã giành được gần như tất cả các giải thưởng cần thiết để được tuyên bố là ứng cử viên hàng đầu không thể tranh cãi. Tuy nhiên, "Sinners" lại nắm giữ giải thưởng rất quan trọng SAG dành cho Dàn diễn viên xuất sắc nhất và giải từ WGA. Chưa kể kỷ lục 16 đề cử là điều chưa từng có tác phẩm điện ảnh nào làm được trong lịch sử gần 100 năm của giải thưởng Oscar.

Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp vào lúc 05h30 thứ Hai (ngày 16/3) trên VTV3 và phát lại vào lúc 21h00 cùng ngày.