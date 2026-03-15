Steven Nguyễn và Minh Trang diễn nhập tâm đến nỗi đạo diễn hô 'cắt' vẫn chưa thoát vai
GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang lần đầu hợp tác chung trong phim "Không giới hạn" nhưng đã ghi dấu ấn và trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến.
Những tập gần đây của bộ phim "Không giới hạn" đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật Minh Kiên (Steven Nguyễn) và Lam Anh (Minh Trang) ngày càng tiến triển tốt đẹp trước sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và người thân của cả đôi bên. Không chỉ mang đến những tình tiết cao trào, bộ phim còn ghi điểm nhờ sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên thủ vai cặp đôi này.
Sau khi thổ lộ ra những điều muốn nói, Minh Kiên và Lam Anh chính thức yêu nhau khi cả hai đã có một nụ hôn thật ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn. Những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Minh Kiên và Lam Anh sau khi lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ thích thú khi theo dõi mối tình của hai nhân vật. Sau khi chính thức nói lời yêu, cả Minh Kiên và Lam Anh còn có thêm những cảnh quay lãng mạn và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.
Chia sẻ trên Thời báo VTV, Steven Nguyễn cho hay, vai Trung tá Minh Kiên là cơ hội để anh hiểu sâu hơn về hình ảnh người lính thời bình. Vai diễn này thử thách nhiều hơn ở sức bền và sự kỷ luật trong từng chi tiết nhỏ. Trước sự yêu mến của khán giả với chuyện tình cặp đôi Minh Kiên - Lam Anh, anh xem đó là lời yêu thương hơn là áp lực.
"Với Minh Trang, điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự tập trung và nhạy cảm trong diễn xuất. Nên những phân đoạn chung của chúng tôi có sự kết nối khá tự nhiên, không cần cố gắng quá nhiều", Steven Nguyễn tiết lộ.
Nam diễn viên cho hay, ngoài đời, Minh Trang khác nhiều so với hình ảnh trên phim. Trang vui vẻ, năng động và có năng lượng rất tích cực. Khi làm việc thì lại cực kỳ nghiêm túc, tập trung và tôn trọng bạn diễn. Minh Trang là người sống tình cảm, tinh tế và luôn tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh. Nhờ vậy mà trong những phân đoạn cảm xúc, chúng tôi cũng bắt nhịp rất tốt.
Cũng theo Steven Nguyễn, may mắn là cả anh và Minh Trang “bắt sóng” khá nhanh. Từ những buổi đọc kịch bản đầu tiên, hai người đã trao đổi rất kỹ về tâm lý nhân vật. Có một phân cảnh cao trào cảm xúc, cả hai nhập tâm đến mức sau khi đạo diễn hô “cắt” vẫn chưa thoát vai ngay được. Có lần quay cảnh nghiêm túc mà chỉ cần một người lỡ bật cười là cả hai phải quay lại từ đầu. Chính những khoảnh khắc đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.
Về những khoảnh khắc đáng nhớ khi diễn, Steven Nguyễn cho hay, ngoài đời, chúng tôi khá trái ngược với nhân vật. Tôi thì hay pha trò, còn Minh Trang lại rất tập trung và kỹ tính. Có lần đang quay cảnh rất nghiêm túc, tôi vô tình đọc sai một từ, Minh Trang giữ được mặt lạnh trong vai, nhưng khi ngừng quay là cười không thở nổi. Những khoảnh khắc đó làm cho không khí phim trường nhẹ nhàng hơn, chính sự thoải mái đã giúp chúng tôi giữ được sự chân thật khi vào những cảnh tình cảm trên màn ảnh.
Phim "Không giới hạn" khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính, đồng thời làm nổi bật yếu tố mưu lược, tư duy chiến lược trong công tác chỉ huy, điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới. Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của Steven Nguyễn - Minh Trang. Minh Trang từng tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn.
Quán quân được ví như hoa hậu của 'Học viện cải lương 2024' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Sau khi trở thành quán quân "Học viện cải lương", nữ nghệ sĩ trẻ được khán giả quan tâm và có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện văn hoá.
Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ Kasim Hoàng Vũ trong tang lễ con traiGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Lễ tang của Kasim Hoàng Vũ tại Houston để lại nỗi buồn cho bạn bè, đồng nghiệp. Trizzie Phương Trinh có mặt, đưa tiễn đàn em đoạn đường cuối, hé lộ tình trạng mẹ của nam ca sĩ.
Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.
Cuộc sống đáng mơ ước của nam ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Thanh ThủyGiải trí - 21 giờ trước
Thông tin xoay quanh nam ca sĩ này được khán giả quan tâm khi tin đồn anh đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy được lan truyền.
Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vịXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.
Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTVGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí vừa tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu sau 9 năm yêu nhau từ thời sinh viên đến nay.
'Mùa chim én bay': Cột mốc mới của Vũ Thắng LợiGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Tối qua 13/3/2026, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) - nơi được mệnh danh là thánh đường nghệ thuật hiện đại bậc nhất Thủ đô - đã thực sự bùng nổ với Live Concert "Mùa chim én bay" của NSƯT Vũ Thắng Lợi.
Bà trùm 'máu lạnh' trong phim của Mỹ Tâm từng là mỹ nhân tài sắc màn ảnh Việt, chỉ cần nghe tên ai cũng biếtGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hồng Ánh mới đây vào vai bà trùm "máu lạnh" Kim trong phim "Tài" của Mỹ Tâm. Ngay khi phim công chiếu, vai diễn của chị đã chinh phục được số đông khán giả.
Quỳnh Châu: 'Làm diễn viên vất vả, thu nhập không như nhiều người nghĩ'Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Diễn viên Quỳnh Châu gây chú ý sau vai chính trong phim giờ vàng "Cách em một milimet". Cô cho biết chọn con đường nghệ thuật theo cách đi chậm nhưng chắc, trải qua nhiều khó khăn từ tuổi thơ xa bố mẹ đến những năm sinh viên chật vật trước khi có bước khởi sắc trong sự nghiệp.
Kiều Trinh tiết lộ bất ngờ về phim Mỹ TâmGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Kiều Trinh đã bất ngờ tiết lộ rằng cô nhận được lời mời từ phía Mỹ Tâm để tham gia đóng phim điện ảnh. Ban đầu, cô tưởng rằng đó chỉ là một lời mời tham gia MV.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh KiênXem - nghe - đọc
GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.