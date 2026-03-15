Steven Nguyễn và Minh Trang diễn nhập tâm đến nỗi đạo diễn hô 'cắt' vẫn chưa thoát vai

Những tập gần đây của bộ phim "Không giới hạn" đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật Minh Kiên (Steven Nguyễn) và Lam Anh (Minh Trang) ngày càng tiến triển tốt đẹp trước sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và người thân của cả đôi bên. Không chỉ mang đến những tình tiết cao trào, bộ phim còn ghi điểm nhờ sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên thủ vai cặp đôi này.

Sau khi thổ lộ ra những điều muốn nói, Minh Kiên và Lam Anh chính thức yêu nhau khi cả hai đã có một nụ hôn thật ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn. Những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Minh Kiên và Lam Anh sau khi lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ thích thú khi theo dõi mối tình của hai nhân vật. Sau khi chính thức nói lời yêu, cả Minh Kiên và Lam Anh còn có thêm những cảnh quay lãng mạn và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Cặp đôi Minh Kiên - Lam Anh thu hút sự quan tâm của khán giả phim VTV. Ảnh VTV

Chia sẻ trên Thời báo VTV, Steven Nguyễn cho hay, vai Trung tá Minh Kiên là cơ hội để anh hiểu sâu hơn về hình ảnh người lính thời bình. Vai diễn này thử thách nhiều hơn ở sức bền và sự kỷ luật trong từng chi tiết nhỏ. Trước sự yêu mến của khán giả với chuyện tình cặp đôi Minh Kiên - Lam Anh, anh xem đó là lời yêu thương hơn là áp lực.

"Với Minh Trang, điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự tập trung và nhạy cảm trong diễn xuất. Nên những phân đoạn chung của chúng tôi có sự kết nối khá tự nhiên, không cần cố gắng quá nhiều", Steven Nguyễn tiết lộ.

Nam diễn viên cho hay, ngoài đời, Minh Trang khác nhiều so với hình ảnh trên phim. Trang vui vẻ, năng động và có năng lượng rất tích cực. Khi làm việc thì lại cực kỳ nghiêm túc, tập trung và tôn trọng bạn diễn. Minh Trang là người sống tình cảm, tinh tế và luôn tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh. Nhờ vậy mà trong những phân đoạn cảm xúc, chúng tôi cũng bắt nhịp rất tốt.

Chuyện tình cặp đôi quân nhân được đánh giá là làm tăng sự hấp dẫn cho "Không giới hạn". Ảnh VTV

Cũng theo Steven Nguyễn, may mắn là cả anh và Minh Trang “bắt sóng” khá nhanh. Từ những buổi đọc kịch bản đầu tiên, hai người đã trao đổi rất kỹ về tâm lý nhân vật. Có một phân cảnh cao trào cảm xúc, cả hai nhập tâm đến mức sau khi đạo diễn hô “cắt” vẫn chưa thoát vai ngay được. Có lần quay cảnh nghiêm túc mà chỉ cần một người lỡ bật cười là cả hai phải quay lại từ đầu. Chính những khoảnh khắc đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.

Về những khoảnh khắc đáng nhớ khi diễn, Steven Nguyễn cho hay, ngoài đời, chúng tôi khá trái ngược với nhân vật. Tôi thì hay pha trò, còn Minh Trang lại rất tập trung và kỹ tính. Có lần đang quay cảnh rất nghiêm túc, tôi vô tình đọc sai một từ, Minh Trang giữ được mặt lạnh trong vai, nhưng khi ngừng quay là cười không thở nổi. Những khoảnh khắc đó làm cho không khí phim trường nhẹ nhàng hơn, chính sự thoải mái đã giúp chúng tôi giữ được sự chân thật khi vào những cảnh tình cảm trên màn ảnh.

Phim "Không giới hạn" là lần đầu Steven Nguyễn diễn chung với Minh Trang.

Phim "Không giới hạn" khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính, đồng thời làm nổi bật yếu tố mưu lược, tư duy chiến lược trong công tác chỉ huy, điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới. Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của Steven Nguyễn - Minh Trang. Minh Trang từng tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn.

