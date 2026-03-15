Lan Phương khiến khán giả 'nổi da gà' trước vai diễn gây tranh cãi trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" mới phát sóng, nói về vai diễn trong "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương nói: "Trong tâm lý học thì mình nghĩ Thơ là người bị rối loạn nhân cách ái kỷ mà những người bị rối loạn nhân cách ái kỷ thì cũng là những người từng chịu tổn thương nào đấy của tuổi thơ. Khi mình đọc về nhân vật thì mình cảm nhận được trong cái phản diện đó có rất nhiều thứ hay ho để mình thể hiện. Và điều đó sẽ kích thích sự sáng tạo của mình và mình rất thích thể hiện những nhân vật kiểu như vậy. Cuộc sống mà cứ thuần một thứ thì sẽ không có sức hút".