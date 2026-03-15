Lan Phương khiến khán giả 'nổi da gà' trước vai diễn gây tranh cãi trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Chủ nhật, 17:08 15/03/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Lan Phương vào vai Kiều Thơ trong "Đồng hồ đếm ngược" - một "phú bà" xinh đẹp, giàu có.

Xuất hiện từ tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương gây chú ý với tạo hình nhân vật hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Cô vào vai Kiều Thơ, một người phụ nữ thành đạt nhưng khát tình và có những sở thích lạ, chuyên gây ngạc nhiên trong nhóm hội "phú bà".

Kiều Thơ quen Chiến (Bình An) trong công việc và có nhập nhằng tình cảm nên quyết định trả thù Chiến. Kiều Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối rồi tra tấn và hành hạ Chiến. Chiến cho rằng chuyện nhập nhằng tình cảm với Kiều Thơ chỉ đơn giản là chuyện đàn ông - đàn bà, sòng phẳng và không trách nhiệm, không ràng buộc.

Nhưng với Kiều Thơ, cô không nghĩ vậy, nhờ các mối quan hệ của Kiều Thơ mà công việc của Chiến thuận lợi - mua được nhà, đổi đời, tìm được việc làm cho Minh Anh... Chiến không cư xử đúng mực với Kiều Thơ, "lấy oán trả ân"...

Trước đó, Chiến đã lọt vào mắt xanh của người phụ nữ này và Kiều Thơ quyết "săn" Chiến cho bằng được. Và Kiều Thơ đã thành công, đã có được Chiến với một mối quan hệ nhập nhằng giữa công việc và tình cảm. Mọi sự rắc rối khi Chiến bất ngờ thừa nhận đã có bạn gái, điều này làm cho "Phú bà" Kiều Thơ cảm thấy tức tối.

Khi không thể ép buộc Chiến bằng lời nói, Kiều Thơ đã đe dọa bằng việc sẽ gửi clip "nóng" cho bạn gái Chiến. Đồng thời đưa ra điều kiện Chiến tiếp tục làm "đồ chơi" trong vòng một tháng.

Sau khi xuất hiện chỉ trong 2 tập gần đây của "Đồng hồ đếm ngược", Lan Phương đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Không ít những lời khen ngợi dành cho cô bởi hóa thân xuất sắc vào nhân vật. Tuy nhiên, cũng gây không ít tranh cãi bởi một nhân vật có lối sống buông thả, sở thích có phần kỳ lạ. Là người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và quyền lực nhưng cô lại chọn cách theo đuổi những người đàn ông đẹp trai, lịch lãm nhưng chỉ coi họ là "đồ chơi" chán là vứt bỏ không thương tiếc.

Hình ảnh khi tỏ ra nhẹ nhàng, ngọt ngào, khi buông ra những lời lạnh lùng cay nghiệt khiến khán giả phải "nổi da gà" khi xem những phân cảnh của Lan Phương. Trên diễn đàn phim Việt, nhiều bình luận tranh cãi xung quanh nhân vật Kiều Thơ của Lan Phương: "Xem xong phim Gió ngang khoảng trời xanh" thấy đã mất cảm tình rồi, giờ qua phim này, Lan Phương làm khán giả thấy sợ hơn là thấy yêu thích", "Lan Phương xinh đẹp như vậy mà lại đóng vai thủ đoạn, quái đản như vậy có lãng phí tài năng?", "Vai phản diện này khiến tôi chỉ muốn chuyển kênh"...

Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" mới phát sóng, nói về vai diễn trong "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương nói: "Trong tâm lý học thì mình nghĩ Thơ là người bị rối loạn nhân cách ái kỷ mà những người bị rối loạn nhân cách ái kỷ thì cũng là những người từng chịu tổn thương nào đấy của tuổi thơ. Khi mình đọc về nhân vật thì mình cảm nhận được trong cái phản diện đó có rất nhiều thứ hay ho để mình thể hiện. Và điều đó sẽ kích thích sự sáng tạo của mình và mình rất thích thể hiện những nhân vật kiểu như vậy. Cuộc sống mà cứ thuần một thứ thì sẽ không có sức hút".

Nữ diễn viên cho biết, tuy không phải vai diễn lớn của toàn bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" nhưng cô sẽ xuất hiện khá nhiều trong một vài tập phim. Lan Phương nói thêm rằng lúc đầu đạo diễn không nghĩ cô sẽ nhận vai diễn này.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983. Cô được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Nữ diễn viên đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả VTV qua hàng loạt vai diễn đa dạng, từ Diệu trong "Cả một đời ân oán" (2017), Hoàng Yến trong "Nàng dâu order" (2019), Dung trong "Trói buộc yêu thương" (2020) đến Hà trong "Gia đình mình vui bất thình lình" (2023), "Gió ngang khoảng trời xanh" (2025)... Lan Phương luôn có những biến hóa bất ngờ trong từng vai diễn. Năm 2018, nữ diễn viên từng được vinh danh với giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với vai Diệu trong phim "Cả một đời ân oán".

(Ảnh: Tư liệu, VTV)

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
