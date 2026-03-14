Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vị

Tập 25 phim "Không giới hạn" đã được phát sóng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khi nhân vật Trung tá Minh Kiên phải tạm rời địa phương giữa những áp lực từ dư luận. Mở đầu tập phim là khoảnh khắc Minh Kiên đứng lặng suy tư khi nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về Cục và cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại đơn vị.

Dù hiểu rõ những tin đồn trên mạng xã hội là thất thiệt, Minh Kiên vẫn bình tĩnh chấp hành mệnh lệnh. Với anh, việc mình tiếp tục ở lại có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội và công tác tập huấn của đơn vị.



Trước quyết định ấy, Lợi đã động viên Minh Kiên không nên tự trách bản thân. Theo Lợi, việc cấp trên điều động Kiên về đơn vị mới cũng là cách để bảo vệ anh khỏi những áp lực không đáng có từ dư luận. Sự thấu hiểu của người đồng đội khiến Kiên càng thêm vững lòng khi chấp hành nhiệm vụ.

Minh Kiên nhận được những lời động viên từ Lợi. Ảnh VTV

Trong khi đó, tại nhà bà Thoa, mọi người đang tất bật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Những chiếc bàn được bày biện giản dị nhưng ấm cúng, như một lời tri ân dành cho Minh Kiên trước khi anh rời đi. Khi Minh Kiên trở về và chứng kiến khung cảnh ấy, anh không giấu được sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm chân thành của mọi người.

Không khí buổi liên hoan càng trở nên gắn kết khi Lợi cất tiếng hát ca khúc "Tình yêu màu áo lính" trong tiếng đàn của Minh Kiên. Giai điệu quen thuộc vang lên giữa căn nhà nhỏ khiến tình đồng đội càng trở nên sâu sắc.

Minh Kiên bất ngờ và cảm động trước bữa tiệc mà mọi người dành tặng. Ảnh VTV

Trong lúc mọi người đang rộn ràng, Phúc hào hứng xin phát biểu. Anh khẳng định đây không phải là bữa tiệc chia tay, mà là bữa tiệc chào mừng Minh Kiên chính thức trở thành một phần của "gia đình" nơi đây. Phúc còn vui vẻ gọi Minh Kiên là anh cả, Lợi là anh hai của mình.

Những lời chân thành ấy khiến Minh Kiên không khỏi nghẹn ngào: "Con cảm ơn mẹ, cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã cho con một quê hương thứ hai. Con có thêm một nơi để quay về". Nghe vậy, bà Thoa xúc động đáp lại rằng ngôi nhà của bà cũng chính là nhà của Minh Kiên, và anh luôn có thể trở về bất cứ lúc nào.

Bà Thoa cảm mến người con nuôi và xem Minh Kiên như con đẻ của mình. Ảnh VTV

Đúng lúc đó, một vị khách bất ngờ xuất hiện đó là cô giáo Thương. Hóa ra, cách đây 5 năm, Minh Kiên cùng người đồng đội Tuấn từng cứu sống Thương và em trai cô trong một vụ hỏa hoạn. Sau tai nạn ấy, gia đình Thương đã cố gắng tìm kiếm hai ân nhân nhưng không thành. Chỉ đến khi câu chuyện của Minh Kiên bị mạng xã hội nhắc lại, cô mới nhận ra người đã cứu mình năm xưa đang ở ngay nơi cô công tác.

Khoảnh khắc Thương kể lại câu chuyện khiến tất cả mọi người lặng đi. Với cô, Minh Kiên và Tuấn đều là những người hùng thực sự.

Cô giáo Thương kể lại những giây phút được Minh Kiên và Tuấn cứu giúp. Ảnh VTV

Sau buổi liên hoan, Minh Kiên cùng Lam Anh trở về doanh trại. Trải qua tất cả những biến cố, dường như Lam Anh càng hiểu và thương người mình yêu nhiều hơn. Sự đồng cảm giữa hai người ngày càng sâu sắc, dù cả hai vẫn chưa thực sự có nhiều thời gian ở bên nhau.



Sáng hôm sau, Kiên lặng lẽ mua đồ ăn sáng và đặt trước cửa phòng Lam Anh, kèm theo lời nhắn anh đã về Hà Nội. Hành động giản dị nhưng đầy quan tâm ấy lại khiến Lam Anh có chút hụt hẫng khi biết anh đã rời đi mà không kịp gặp mặt.

Trải qua những sóng gió, Minh Kiên và Lam Anh gắn bó với nhau hơn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lợi đứng trước mộ anh trai và những người đồng đội đã ngã xuống trong thời bình. Tại đây, anh nói ra những lời đầy day dứt nhưng cũng rất kiên định. Lợi khẳng định Minh Kiên hoàn toàn không liên quan đến cái chết của anh trai mình và cũng không hề lợi dụng sự hy sinh của Tuấn để tiến thân.

Lợi gặp Minh Kiên khi anh cũng ra nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương cho Tuấn, anh không quên dặn Minh Kiên hãy yên tâm công tác ở Hà Nội vì ở đây mọi người vẫn sẽ tiếp tục huấn luyện đầy đủ.

Minh Kiên gặp Lợi tại nghĩa trang liệt sĩ, cả hai đã thực sự trở thành người anh em của nhau. Ảnh VTV

Lam Anh không giấu được sự lo lắng khi biết Minh Kiên phải rời nhiệm vụ. Cô thẳng thắn hỏi bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về quyết định này và cho rằng Minh Kiên không làm gì sai. Theo Lam Anh, việc rút Minh Kiên khỏi vị trí hiện tại chẳng khác nào một hình thức kỷ luật đối với anh.

Sự bênh vực mạnh mẽ ấy khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ. Ông dường như bắt đầu nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà con gái dành cho Minh Kiên. Từ ánh nhìn của người cha, vị tướng già hiểu rằng tình cảm của Lam Anh dành cho chàng sĩ quan trẻ không còn đơn thuần là sự cảm mến.

Lam Anh bày tỏ sự lo lắng khi Minh Kiên bị rút về đơn vị. Ảnh VTV

