Lên lộ trình xử lý dứt điểm 423 dự án tồn đọng

Chủ nhật, 11:08 28/12/2025 | Xã hội
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Thanh Hóa quyết liệt rà soát và lên lộ trình xử lý dứt điểm 423 dự án tồn đọng theo từng tháng, từng quý trong năm 2026.

Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện trên địa bàn có 423 dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài, trong đó có 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp. Các vướng mắc tập trung chủ yếu vào những nhóm vấn đề lớn như bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu...

Lên lộ trình xử lý dứt điểm 423 dự án tồn đọng - Ảnh 1.

Trên địa bàn tỉnh có 423 dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Đối với dự án đầu tư công, có 55 dự án vướng GPMB, nhiều trường hợp người dân chưa thống nhất với phương án, đơn giá bồi thường, trong khi quỹ đất tái định cư hạn chế. Có 16 dự án gặp khó khăn do thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đáng chú ý, 20 dự án ảnh hưởng bởi năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Có 21 dự án gặp các vướng mắc khác như thiếu vật liệu xây dựng, cần điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư hoặc chịu tác động trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Với dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất, có 68 dự án vướng thủ tục pháp lý, liên quan đến xác định giá đất, tiền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch; 40 dự án gặp vướng mắc GPMB; 179 dự án gặp khó khăn do năng lực nhà đầu tư, nhất là sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp thiếu vốn để tiếp tục triển khai; 24 dự án vướng các nguyên nhân khác như nợ thuế, điều kiện kinh doanh bất động sản, tạm dừng để lập thiết kế ...

Lên lộ trình xử lý dứt điểm 423 dự án tồn đọng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc tháo gỡ cần xác định rõ lộ trình xử lý từng dự án.

Tại hội nghị về tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc và quá trình biện pháp giải quyết đối với nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền. Theo các đơn vị, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thể chế trong công tác GPMB và tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng, nhất là cát xây dựng, đang trở thành điểm nghẽn lớn. Hiện ngành nông nghiệp và môi trường đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm các vị trí mỏ mới để đưa vào danh mục thực hiện cơ chế đặc thù.

Tuy nhiên, với những mỏ cát có trữ lượng lớn, việc tháo gỡ trong ngắn hạn vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể giải quyết dứt điểm...

Lên lộ trình xử lý dứt điểm 423 dự án tồn đọng - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là trong năm 2026 phải xác định rõ dự án nào giải quyết trong từng tháng, từng quý, không để tình trạng chung chung, kéo dài, không rõ kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh cho rằng, việc tháo gỡ các khó khăn cần xác định rõ lộ trình xử lý từng dự án. Dự án nào có thể giải quyết dứt điểm sớm thì tập trung làm trước, dự án còn ý kiến khác nhau, cần bổ sung hồ sơ, phải xác định thời gian, bước đi cụ thể. Có thể tổ chức các buổi làm việc chuyên đề, thậm chí riêng buổi làm việc cho một dự án khó, để phân tích kỹ, xử lý đến nơi đến chốn.

"Mục tiêu đặt ra là trong năm 2026 phải xác định rõ dự án nào giải quyết trong từng tháng, từng quý, không để tình trạng chung chung, kéo dài, không rõ kết quả. Dự án nào có thể dứt điểm thì phải dứt điểm, tránh để tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và niềm tin của doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh.

Lên lộ trình xử lý dứt điểm 423 dự án tồn đọng - Ảnh 4.Nhiều dự án khẩn cấp có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu vật liệu

GĐXH - Hơn 50 công trình đê điều trọng yếu tại Thanh Hóa, bao gồm nhiều dự án ứng phó thiên tai khẩn cấp, đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ nghiêm trọng do tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng kéo dài.

