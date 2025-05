Nhiều dự án khẩn cấp có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu vật liệu

3 giờ trước

Thi thể một người đàn ông được phát hiện trong phòng ngủ với nhiều vết đâm, chém. Chỉ sau vài giờ điều tra, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi phạm là một phụ nữ sống cùng địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.