Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?
GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.
Như chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, ô đất ký hiệu C2 thuộc Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) sau nhiều năm bỏ hoang, thay vì triển khai dự án theo quy hoạch, nơi đây lại ngang nhiên mọc lên một tổ hợp sân Pickleball quy mô lớn, ki-ốt, nhà tạm và khu chợ hoạt động trái phép.
Trước thực trạng trên, ngày 14/11/2025, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND, yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và di dời tài sản, con người ra khỏi ô đất trước ngày 25/11/2025. Văn bản cũng đề nghị công ty điện lực rà soát và ngừng cung cấp điện đối với các công trình sai phép này.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, đến nay (ngày 28/11), dù đã quá thời hạn yêu cầu của phường, những vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên tồn tại. Các sân thể thao vẫn đón khách, chợ tạm vẫn buôn bán tấp nập và đặc biệt là hệ thống điện vẫn "sáng đèn", hoạt động bình thường.
Lý giải về việc tại sao các công trình đã được xác định là sai phép, bị yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn được cung cấp điện, ngày 28/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình (đơn vị quản lý địa bàn) đã có những phản hồi ban đầu.
Vị lãnh đạo xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang tích cực phối hợp với UBND phường Yên Hòa để xác minh, xử lý những tồn tại trên khu đất này trong thời gian sớm nhất.
Cũng theo lãnh đạo Điện lực Ba Đình cho biết, khu vực ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính trước ngày 1/7/2025 thuộc quản lý của Công ty Điện lực Thanh Xuân và được bàn giao về cho Điện lực Ba Đình quản lý sau mốc thời gian này.
Về việc chưa cắt điện các công trình vi phạm, lãnh đạo Công ty điện lực Ba Đình lý giải: "Đơn vị điện lực không phải là cơ quan chính quyền. Để thực hiện việc ngừng cấp điện, chúng tôi đang chờ quyết định chính thức từ UBND phường Yên Hòa. Ngay khi có quyết định từ phường, chúng tôi sẽ tiến hành cắt điện theo đúng quy định".
Mặc dù Điện lực Ba Đình lý giải việc chưa cắt điện là do chờ quyết định từ phường Yên Hòa, nhưng tình trạng các công trình vi phạm được cấp điện để hoạt động kinh doanh khiến dư luận đặt ra một câu hỏi lớn hơn về trách nhiệm của ngành điện lực ngay từ khâu cấp điện ban đầu.
Theo quy định, để được ký hợp đồng mua bán điện và lắp đặt công tơ, khách hàng (đặc biệt là tổ chức kinh doanh) phải cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, bao gồm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng đất hợp pháp và giấy phép xây dựng (đối với công trình kiên cố, trạm biến áp).
Vậy tại sao một tổ hợp công trình xây dựng không phép, sử dụng đất sai mục đích với quy mô hàng nghìn mét vuông (bao gồm cả một trạm điện diện tích khoảng 45m2) lại có thể dễ dàng được cấp điện để hoạt động ngay từ đầu? Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, những vi phạm vẫn tiếp diễn, phải chăng đã có sự buông lỏng quản lý trong quy trình thẩm định hồ sơ cấp điện của đơn vị điện lực?
Theo tìm hiểu của PV, trước đó, ngày 27/11, UBND phường Yên Hòa đã có buổi làm việc với đơn vị chủ đầu tư. Tại đây, phía chủ đầu tư đã đề nghị xin thêm thời gian để tự khắc phục, tháo dỡ các công trình vi phạm trong tháng 12/2025.
Dư luận hiện đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm kéo dài tại khu đất "vàng" này, tránh để thực trạng này kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng theo Nghị quyết số 42/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024) của HĐND thành phố.
Theo đó, UBND thành phố yêu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức tập huấn các quy định của Nghị quyết số 42/2025 đến người có thẩm quyền yêu cầu ngừng cấp điện nước; Đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai, văn hóa, PCCC thuộc địa bàn quản lý.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, đúng, đầy đủ các quy định của nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
Sở Công thương, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước thực hiện nội dung này.
UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của nghị quyết đến người dân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành.
Video Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm mọc trái phép trên đất dự án phường Yên Hòa:
Hà Nội: Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm mọc trái phép trên đất dự án phường Yên Hòa
Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêmĐời sống - 3 giờ trước
Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.
Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa BìnhĐời sống - 8 giờ trước
Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.
Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúngĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trúĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.
3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩnĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.
Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan TuyếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.
Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất TỵĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.
4 số cuối ngày sinh Âm lịch càng vào trung niên càng giàu: Quý nhân trao cơ hội, cuối đời nở hoaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tử vi học cho rằng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số dưới đây thường mang vận trình "đầu đời nhiều va đập, trung niên gặp thời mở lối".
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Xe ô tô con chạy ngược chiều, tông thẳng vào xe tải khiến 6 người thương vong ở Lạng SơnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 26/11, trên QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe đầu kéo khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.