Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Như chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, ô đất ký hiệu C2 thuộc Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) sau nhiều năm bỏ hoang, thay vì triển khai dự án theo quy hoạch, nơi đây lại ngang nhiên mọc lên một tổ hợp sân Pickleball quy mô lớn, ki-ốt, nhà tạm và khu chợ hoạt động trái phép.

Ô đất ký hiệu C2 thuộc Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội)

Trước thực trạng trên, ngày 14/11/2025, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND, yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và di dời tài sản, con người ra khỏi ô đất trước ngày 25/11/2025. Văn bản cũng đề nghị công ty điện lực rà soát và ngừng cung cấp điện đối với các công trình sai phép này.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, đến nay (ngày 28/11), dù đã quá thời hạn yêu cầu của phường, những vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên tồn tại. Các sân thể thao vẫn đón khách, chợ tạm vẫn buôn bán tấp nập và đặc biệt là hệ thống điện vẫn "sáng đèn", hoạt động bình thường.

Lý giải về việc tại sao các công trình đã được xác định là sai phép, bị yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn được cung cấp điện, ngày 28/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình (đơn vị quản lý địa bàn) đã có những phản hồi ban đầu.

Tổ hợp sân thể thao (8 sân pickleball) diện tích khoảng 1400m2 vẫn đang mở cửa hoạt động.

Vị lãnh đạo xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang tích cực phối hợp với UBND phường Yên Hòa để xác minh, xử lý những tồn tại trên khu đất này trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo lãnh đạo Điện lực Ba Đình cho biết, khu vực ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính trước ngày 1/7/2025 thuộc quản lý của Công ty Điện lực Thanh Xuân và được bàn giao về cho Điện lực Ba Đình quản lý sau mốc thời gian này.

Về việc chưa cắt điện các công trình vi phạm, lãnh đạo Công ty điện lực Ba Đình lý giải: "Đơn vị điện lực không phải là cơ quan chính quyền. Để thực hiện việc ngừng cấp điện, chúng tôi đang chờ quyết định chính thức từ UBND phường Yên Hòa. Ngay khi có quyết định từ phường, chúng tôi sẽ tiến hành cắt điện theo đúng quy định".

Các công trình vi phạm chưa có dấu hiệu bị tháo dỡ, di dời dù đã quá thời hạn mà chính quyền yêu cầu.

Mặc dù Điện lực Ba Đình lý giải việc chưa cắt điện là do chờ quyết định từ phường Yên Hòa, nhưng tình trạng các công trình vi phạm được cấp điện để hoạt động kinh doanh khiến dư luận đặt ra một câu hỏi lớn hơn về trách nhiệm của ngành điện lực ngay từ khâu cấp điện ban đầu.

Theo quy định, để được ký hợp đồng mua bán điện và lắp đặt công tơ, khách hàng (đặc biệt là tổ chức kinh doanh) phải cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, bao gồm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng đất hợp pháp và giấy phép xây dựng (đối với công trình kiên cố, trạm biến áp).

Vậy tại sao một tổ hợp công trình xây dựng không phép, sử dụng đất sai mục đích với quy mô hàng nghìn mét vuông (bao gồm cả một trạm điện diện tích khoảng 45m2) lại có thể dễ dàng được cấp điện để hoạt động ngay từ đầu? Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, những vi phạm vẫn tiếp diễn, phải chăng đã có sự buông lỏng quản lý trong quy trình thẩm định hồ sơ cấp điện của đơn vị điện lực?

Các công trình vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, ngày 27/11, UBND phường Yên Hòa đã có buổi làm việc với đơn vị chủ đầu tư. Tại đây, phía chủ đầu tư đã đề nghị xin thêm thời gian để tự khắc phục, tháo dỡ các công trình vi phạm trong tháng 12/2025.

Dư luận hiện đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm kéo dài tại khu đất "vàng" này, tránh để thực trạng này kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng theo Nghị quyết số 42/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024) của HĐND thành phố. Theo đó, UBND thành phố yêu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức tập huấn các quy định của Nghị quyết số 42/2025 đến người có thẩm quyền yêu cầu ngừng cấp điện nước; Đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai, văn hóa, PCCC thuộc địa bàn quản lý. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, đúng, đầy đủ các quy định của nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Công thương, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước thực hiện nội dung này. UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của nghị quyết đến người dân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành.

