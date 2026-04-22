Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 13 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 22 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 22 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 22 - 26/4/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Khánh Dư- Phường Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ đảo Lại Sơn

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 18:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Minh An, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Lạc, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Đất, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lạc, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Ấp Tàu Hơi A và ấp Tàu Hơi B.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 18:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh Đông Bình, kênh Mới và một phần khu phố A.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 18:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh 10 và một phần ấp Đông Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 18:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh 7 và một phần ấp Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 18:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực trạm xá Mỹ Đức, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần Pháo Đài Giếng tượng , phường Hà Tiên tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Đô Thị Pháo Đài, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 4 đến tổ 5 ấp Số 8 xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm tổ 1, tổ 3, tổ 4 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Ranh Hạt , tổ 8, tổ 9, tổ 12 ấp Kinh 4 xã Bình Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu T6 đến trạm Y tế xã Bình Giang gồm tổ 7 đến tổ 8 ấp Kinh 4 xã Bình Giang,

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cây xăng Út Hai đến cửa hàng Thế Giới di động gồm từ tổ 3 đến tổ 6 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Kiên Bình và các kinh ngang gồm tổ 15 ấp Số 8, từ tổ 13 đến tổ 17 ấp Tà Lóc & toàn bộ ấp Kiên Bình, ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái , ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Kiên Bình và các kinh ngang gồm toàn bộ ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái , ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc Quốc lộ 80 thuộc tổ 5, tổ 6 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Búng Gội , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 9 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Suối Đá Bàn, khu phố Bến Tràm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 02:02:00 ngày 22/04/2026 đến 09:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Đào chạm cáp ngầm





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Từ Chợ thứ 7 Đến Cầu Xẻo Bướm, Kinh Thứ 6, Nhị Tỳ, Thứ 5 thuộc xã Đông Thái_An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Thái, khu phố 1, 4 xã An Biên, 3 Biển xã Tây Yên và khu vực Nam Thái, Nam Thái A (củ) thuộc xã Đông Thái _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trung Xinh xã Đông Thái, Đảo Lại Sơn thuộc Đặc khu Kiên Hải và một phần xã Thuận Hòa _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 7 Chợ xã Đông Thái và toàn bộ An Minh (củ) _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ An Minh (củ) _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Chùa Mới, Kinh Hai Thái, Kinh Tư Sở - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 13:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần, ấp Vĩnh Minh, Ấp Vĩnh Tân xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 04, xã Vĩnh Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chiến Thắng, Tiên Phong, Vĩnh Hùng xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Tiền, ấp Thới Trung xã Định Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, xã Vĩnh Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Núi, ấp Núi Mây xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom xã Kiên Lương, một phần xã Hòa Điền, một phần ấp Đồng Cơ xã Vĩnh Điều tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 18:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Khu vực Ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: Dọc QLN1, Khu Vưc CamPuChia, Một phần xã Giang Thành, xã Vĩnh Điều

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện