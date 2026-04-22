Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 13 tiếng/ngày

Thứ tư, 10:40 22/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 22 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 22 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 22 - 26/4/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 22 - 26/4/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá


KHU VỰC: một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Lê Quý Đôn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trần Khánh Dư- Phường Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ đảo Lại Sơn

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 18:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Minh An, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp An Lạc, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Gò Đất, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Lạc, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hiệp


KHU VỰC: Ấp Tàu Hơi A và ấp Tàu Hơi B.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 18:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kênh Đông Bình, kênh Mới và một phần khu phố A.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 18:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kênh 10 và một phần ấp Đông Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 18:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kênh 7 và một phần ấp Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 18:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hà Tiên


KHU VỰC: Khu vực trạm xá Mỹ Đức, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 1 phần Pháo Đài Giếng tượng , phường Hà Tiên tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Đô Thị Pháo Đài, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòn Đất


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 4 đến tổ 5 ấp Số 8 xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm tổ 1, tổ 3, tổ 4 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Ranh Hạt , tổ 8, tổ 9, tổ 12 ấp Kinh 4 xã Bình Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu T6 đến trạm Y tế xã Bình Giang gồm tổ 7 đến tổ 8 ấp Kinh 4 xã Bình Giang,

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cây xăng Út Hai đến cửa hàng Thế Giới di động gồm từ tổ 3 đến tổ 6 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Kiên Bình và các kinh ngang gồm tổ 15 ấp Số 8, từ tổ 13 đến tổ 17 ấp Tà Lóc & toàn bộ ấp Kiên Bình, ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái , ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Kiên Bình và các kinh ngang gồm toàn bộ ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái , ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Dọc Quốc lộ 80 thuộc tổ 5, tổ 6 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Búng Gội , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 9 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực Suối Đá Bàn, khu phố Bến Tràm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An Thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 02:02:00 ngày 22/04/2026 đến 09:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Đào chạm cáp ngầm


Lịch cúp điện An Biên


KHU VỰC: Từ Chợ thứ 7 Đến Cầu Xẻo Bướm, Kinh Thứ 6, Nhị Tỳ, Thứ 5 thuộc xã Đông Thái_An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Đông Thái, khu phố 1, 4 xã An Biên, 3 Biển xã Tây Yên và khu vực Nam Thái, Nam Thái A (củ) thuộc xã Đông Thái _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Trung Xinh xã Đông Thái, Đảo Lại Sơn thuộc Đặc khu Kiên Hải và một phần xã Thuận Hòa _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 7 Chợ xã Đông Thái và toàn bộ An Minh (củ) _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ An Minh (củ) _An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/04/2026 đến 19:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Giồng Riềng


KHU VỰC: Kinh Chùa Mới, Kinh Hai Thái, Kinh Tư Sở - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Quao


KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 13:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần, ấp Vĩnh Minh, Ấp Vĩnh Tân xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 04, xã Vĩnh Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chiến Thắng, Tiên Phong, Vĩnh Hùng xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Tiền, ấp Thới Trung xã Định Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần, xã Vĩnh Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kiên Lương


KHU VỰC: Một phần ấp Ba Núi, ấp Núi Mây xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom xã Kiên Lương, một phần xã Hòa Điền, một phần ấp Đồng Cơ xã Vĩnh Điều tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 18:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh Thượng


KHU VỰC: Khu vực Ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giang Thành


KHU VỰC: Dọc QLN1, Khu Vưc CamPuChia, Một phần xã Giang Thành, xã Vĩnh Điều

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cư

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top