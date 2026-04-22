Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi: HP Việt Nam phản ứng vì sao Phong Vũ yêu cầu người mua chi 20 triệu đồng để sửa máy mới 100%?

Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025? GĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.

HP Việt Nam "chỉ điểm" nguyên nhân máy tính bị cấn, chảy mực trong màn hình

Liên quan đến hiện tượng cấn, chảy mực bên trong màn hình mà nữ khách hàng N.D.L (ở Ba Đình, Hà Nội) mua tại Công ty CP TM-DV Phong Vũ hồi tháng 3/2026, HP Việt Nam cho biết, đơn vị không trực tiếp theo dõi quá trình sử dụng hay vận chuyển thiết bị sau khi xuất xưởng, do đó chưa thể xác định chính xác nguyên nhân phát sinh sự cố.

Tuy nhiên, các ghi nhận kỹ thuật cho thấy hiện tượng "cấn, chảy mực" không tự xuất hiện nếu thiết bị được sử dụng và bảo quản trong điều kiện bình thường.

Về cơ chế kỹ thuật của màn hình máy tính, HP Việt Nam giải thích: "Màn hình LCD được cấu tạo từ nhiều lớp, trong đó lớp tinh thể lỏng nằm giữa hai tấm kính mỏng. Khi có tác động ngoại lực, cấu trúc này có thể bị biến dạng hoặc rò rỉ, khiến ánh sáng truyền qua không đồng đều và tạo ra các vết loang, đốm tối - thường được người dùng gọi là "chảy mực"".

Cận cảnh sản phẩm máy tính HP xuất hiện các vết nứt, vỡ sau khi mua tại Phong Vũ. Ảnh: NVCC

HP khẳng định đây là dạng tổn thương vật lý bên trong, không phải lỗi hiển thị do phần mềm.

HP khẳng định, tất cả sản phẩm trước khi xuất xưởng đều phải trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn toàn cầu, bao gồm: kiểm tra linh kiện đầu vào, kiểm tra lắp ráp – hiệu năng, cũng như đánh giá hiển thị và ngoại quan.

Với quy trình này, các lỗi phát sinh từ khâu sản xuất có khả năng được phát hiện sớm. Tuy nhiên, những tác động vật lý xảy ra sau khi sản phẩm rời nhà máy, trong quá trình vận chuyển, lưu kho hoặc sử dụng sẽ không nằm trong phạm vi kiểm soát ban đầu.

HP Service nhấn mạnh việc không trực tiếp giám sát toàn bộ vòng đời sản phẩm khiến việc truy vết nguyên nhân cụ thể gặp khó khăn. Do đó, hướng xử lý sẽ dựa trên tình trạng thực tế của thiết bị tại thời điểm tiếp nhận, nhằm đưa ra giải pháp phù hợp, nhanh chóng và tối ưu nhất cho khách hàng.

Lỗi cấn, chảy mực bên trong màn hình không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí

HP Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn đóng gói theo tiêu chuẩn an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro: Sử dụng vật liệu chống sốc, thiết kế hộp bảo vệ nhiều lớp theo tiêu chuẩn an toàn của HP toàn cầu.

Kiểm tra kỹ rung lắc, va đập trong điều kiện mô phỏng các điều kiện vận chuyển, vận hành.

Việc sản phẩm bị mở hộp trước khi đến tay người dùng cuối (nếu không theo quy trình kiểm soát chuẩn) có thể làm gia tăng rủi ro phát sinh tác động ngoài ý muốn.

Hình ảnh trích xuất nam nhân viên giao hàng của Phong Vũ giao sản phẩm máy tính trong tình trạng không bọc nilong, hộp laptop bị tách rời khỏi kiện hàng (trên cùng kiện hàng). Ảnh: NVCC

HP Việt Nam cho biết, theo chính sách bảo hành hiện hành, các hư hỏng do tác động vật lý như rơi, va đập, đè ép, nứt vỡ hoặc "chảy mực" không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí. Những trường hợp được bảo hành phải là lỗi kỹ thuật từ linh kiện và không có dấu hiệu chịu lực tác động bên ngoài. Kết luận cuối cùng sẽ dựa trên kiểm tra tại trung tâm bảo hành ủy quyền của HP.

Không thuộc diện bảo hành miễn phí, Phong Vũ đề xuất khách hàng chi tiền để sửa máy mới?

Sự việc xảy ra với bà N.D.L (ở Ba Đình, Hà Nội) hồi tháng 3/2026 sau khi bà L tiến hành đặt mua online nhiều thiết bị điện tử trên website bán hàng của Công ty Phong Vũ. Trong đó, có máy tính cầm tay nhãn hiệu HP trị giá hơn 35,9 triệu đồng là hàng mới 100% nhưng khi nhận về tay lại là sản phẩm xuất hiện nhiều vết nứt vỡ màn hình nghiêm trọng - lỗi chỉ nhìn thấy khi bật máy.

Dù sự việc đã được xử lý bằng phương án hoàn tiền, thu hồi sản phẩm. Song, thay vì nhanh chóng kiểm tra nguyên nhân khiến máy tính xuất hiện tình trạng nứt vỡ màn hình nghiêm trọng để xác định trách nhiệm và áp dụng chính sách bảo hành và trúng đối tượng thì Phong Vũ lại có dấu hiệu chuyển rủi ro sang khách hàng khi đề nghị họ tiếp tục chi khoảng 20 triệu đồng để sửa chữa. Điều này cho thấy, những lỗ hổng trong quy trình bán hàng, giao nhận và hậu mãi của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ.

Theo bà N.D.L (ở Hà Nội), từ ngày 13/3/2026, bà đặt mua nhiều thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng trong số các sản phẩm được giao, sản phẩm là máy tính HP bị lỗi màn hình. Ảnh: NVCC

Đây cũng là lời cảnh báo để người tiêu dùng thận trọng hơn khi mua sắm các thiết bị công nghệ có giá trị cao.

Ở góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên, luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, trong các giao dịch mua bán hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm công nghệ có giá trị cao, doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo đảm cung cấp hàng hóa đúng chất lượng, tình trạng như đã cam kết và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình giao nhận, bảo hành theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo luật sư, nếu sản phẩm được quảng cáo là mới nhưng phát sinh lỗi ngay sau khi giao nhận, doanh nghiệp cần chủ động xác minh nguyên nhân, đồng thời ưu tiên các phương án bảo vệ quyền lợi khách hàng như đổi mới hoặc hoàn tiền, thay vì đề xuất khách hàng chi thêm chi phí sửa chữa khi chưa làm rõ trách nhiệm.

Trong trường hợp không chứng minh được lỗi phát sinh do phía người tiêu dùng, việc yêu cầu khách hàng trả thêm chi phí có thể bị xem là chưa phù hợp với nghĩa vụ bảo hành và nguyên tắc minh bạch trong giao dịch thương mại.

Bên cạnh đó, luật sư cũng cho rằng vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình giao nhận, lập biên bản bàn giao, kiểm tra tình trạng sản phẩm ngay tại thời điểm giao hàng và có cơ chế xử lý khiếu nại rõ ràng, minh bạch. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý mà còn củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường thiết bị công nghệ ngày càng cạnh tranh.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó, cụ thể: Ngày 13/3/2026, bà N.D.L đặt mua nhiều thiết bị điện tử (trị giá hơn 70 triệu đồng) trên website của Công ty Phong Vũ; bà L yêu cầu hàng nguyên hộp, chưa bóc tem và được xác nhận. Ngày 16/3/2026, bà L nhận hàng từ nhân viên giao hàng của Phong Vũ và phát hiện hộp laptop bị mở, méo mó, không bọc nilon. Tại thời điểm giao hàng, nhân viên giao hàng nhiều lần giải thích do kiểm tra trước khi xuất kho và vận chuyển; khách vẫn nhận hàng. Đến ngày 18/3/2026 (sau 2 ngày), khi sử dụng, bà L phát hiện màn hình laptop HP bị nứt vỡ nghiêm trọng (chỉ thấy khi bật máy). Trong hai ngày 18 -19/3/2026, bà L liên hệ CSKH yêu cầu đổi trả theo chính sách "1 đổi 1 trong 10 ngày" nhưng bị từ chối với lý do video mở hộp không hợp lệ, hàng hóa không còn bọc nilon như thời điểm xuất kho (máy tính được bọc nilong). Ngày 19/3/2026, bà L. trực tiếp đến chi nhánh 47 Thái Hà làm việc. Tuy nhiên, trường hợp bà L bị đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận. Sau đó, bà L cùng gia đình quyết định thu thập camera an ninh để chứng minh sản phẩm được giao trong tình trạng không bọc nilong, hộp laptop bị tách rời khỏi kiện hàng. Thời điểm này, bà L tra cứu bảo hành trên website của HP Việt Nam thì phát hiện máy đã kích hoạt bảo hành từ 8/8/2025 (trước thời điểm mua gần 7 tháng). Bà L nghi vấn hàng hóa được giao đã qua sử dụng, không mới 100%. Trong quá trình khiếu nại, bà L cho biết, công ty Phong Vũ nhiều lần từ chối đổi trả, đồng thời đề xuất sửa chữa với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Bà L cho biết, sau khi gửi đơn đến báo chí và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Phong Vũ đã liên hệ và đưa ra phương án xử lý bằng hình thức trả lại tiền, thu hồi lại sản phẩm lỗi sau 13 ngày mua hàng (26/3/2026).