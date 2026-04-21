Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21 - 26/4/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày nhiều khách hàng để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21 - 26/4/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Vành Đai, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 10:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Long An - Lê Văn Lâm, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH May mặc Bảo Yến - 210/5 Ấp Bà Phổ, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/04/2026 đến 13:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Hồ Tấn Đầy - 22 Đỗ Trình Thoại, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/04/2026 đến 15:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh phong phường tân an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Tre, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KĐT Trần An, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Quang Nghị, đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Chánh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Vành Đai, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cữu Vân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thủ Tửu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 09:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lưu Văn Tế, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Phong Sắc, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Đường Sương Nguyệt Anh, đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 1 (đường Trưng Nhị, Nguyễn Văn Thời, Phan Văn Tình, Thủ Khoa Thừa, Trương Công Định)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Bình Lương Đông, ấp Bình Lương 2, ấp Bà Phồ, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2 xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 8, ấp 9, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: 1p Xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:57:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: ấp mới 2, xã mỹ hạnh
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/04/2026 đến 09:15:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 21/04/2026 đến 11:45:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cty nhựa Huy Hoàng Long An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Huệ Phúc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 22/04/2026 đến 09:15:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/04/2026 đến 10:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 22/04/2026 đến 11:45:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1 xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: KV3, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: HKD Lê Sỹ Duẫn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/04/2026 đến 14:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tây, Nam, Trung, Bắc, Tân Quang 1, 2, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tây, Nam, Trung, Bắc, Tân Quang 1, 2, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Tây Phú, Chánh Nhứt, Phú Thạnh, Long An 1 xã Phước Vĩnh Tây
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Tây Phú, Chánh Nhứt, Phú Thạnh, Long An 1 xã Phước Vĩnh Tây
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Long An 1, 2, 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây; ấp Thuận Nam, Thuận Đông xã Mỹ Lộc.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Long An 1, 2, 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây; ấp Thuận Nam, Thuận Đông xã Mỹ Lộc.
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Kim Điền, Tân Xuân, Tân Phước xã Cần Giuộc.
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 24/04/2026 đến 06:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Kim Điền, Tân Xuân, Tân Phước xã Cần Giuộc.
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/04/2026 đến 18:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Ba, Long Phú, Kim Điền xã Cần Giuộc. Toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 24/04/2026 đến 06:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Ba, Long Phú, Kim Điền xã Cần Giuộc. Toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/04/2026 đến 18:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình xã Tân Tập.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Chánh, Tân Đại xã Tân Tập.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Quang 2, Tân Đại, Tân Hòa xã Tân Tập.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Cổ phần Thực Phẩm Cát Hải, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/04/2026 đến 11:30:00 ngày 25/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T4 KDC Thái Sơn, Ấp Long Hậu 2 xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Một phần Ấp Bắc Chan 2, Xã Tuyên Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Gò Ớt Xã Tuyên Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cả Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: KDC Phúc Long ấp Lò Gạch- xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: TSTL Dương Thị Kim Oanh (PB06060050000) ấp 6-xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Dương Thị Kim Oanh (PB06060050000) ấp 6-xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Đặng Văn Ninh (PB06060055551 ấp 5 Thạnh Hòa -xã Thạnh Lợi)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Võ văn The (PB06060046714 ấp 5 Thạnh Hòa -xã Thạnh Lợi)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Ngô Thị Thanh Nguyệt (PB06060051444 ấp 5 -xã Bình Đức)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL TSTL Lê Quang Thật (PB06060051443 ấp 5 -xã Bình Đức)
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ trồng trọt Bùi Phước Như (PB06060046482 ấp 3 -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Hà (PB06060051208 ấp 2-xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Lê Minh Đức (PB06060043924 ấp 2-xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Võ văn Hai (PB06060049927 ấp 2 -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Phan Quốc Phú (PB06060049405 ấp 2-xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH SX-TM Hù Kiệt (PB06060013271 ấp 8-xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cửa hàng mua bán Đậu xanh Tứ Hưng (PB06060024868 ấp 7A-xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Ô tô Quyền (PB06060041590 ấp 4-xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KDC Mai Thị Non- một phần ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quới, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quới xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Cần Đước và một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Cần Đước và một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây, Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Dachan - VN, ấp 3 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 14:00:00 ngày 19/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 14:00:00 ngày 19/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty ANT - LA, ấp 3 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CS Quốc Dũng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Thức ăn NoVa 560 kVA
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 19, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Trung, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 13, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Kinh 5000 - Một phần Ấp 5, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tuyến dân cư Kinh Ranh Tân Thành - Một phần Ấp 5, Ấp 6, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh 1000 Bắc Hậu Thạnh Đông – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm HKD Nguyễn Văn Bông. – Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Trung Ương – Một phần Ấp Cà Nhíp, Hiệp Thành, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh 1000 Tân Hòa – Một phần Ấp Kinh Văn Phòng, Ấp Trung, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Tây Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Bờ Bắc Kinh 5000 - Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh 7000 Tân Thành - Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, một phần ấp Bình Đông và một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh khu vực thuộc nhánh rẽ lộc an
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh khu vực thuộc nhánh rẽ trạm bơm lộc giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 3, 4, 5, 6, Xã Mỹ Quý khu vực từ T287 đến T344 tuyến 479
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà khu vực thuộc trạm T54 tân phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CN CTy TNHH TVTK & XD Quang Phong Ấp Thành Đông, Xã Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sản xuất Huỳnh Thị Ấu, Ấp 6 xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH TM XNK Hải Phương Nam, Ấp 3 xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:10:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh Luân, Ấp 4 xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Gia Đình Nguyễn Chế Linh, Ấp 3 xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Gia Đình Bùi Văn Mạnh, ấp Chùm Mồi, Xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ MỸ QUÝ TỈNH TÂY NINH, ấp Chùm Mồi, Xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Gia Đình Nguyễn Văn Chúng, Ấp 6 xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:40:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã an ninh khu vực thuộc trạm T126 Trục Tân Mỹ Lộc Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Một phần ấp An Đông-xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đình, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Tôm - xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Voi Đình - xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Nguyễn Hoa Thám
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 09:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 22/04/2026 đến 11:45:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:45:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Trung, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Vườn Chuối, Sớm Mới, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2 xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2 xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cang, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, Bình Thới, Bình Khương, Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Lê Ta Lin, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Phạm Văn Sơn, ấp Hòa Phú 4, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
