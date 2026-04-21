Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21 - 26/4/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày nhiều khách hàng để sửa chữa

Thứ ba, 12:33 21/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 21 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21 - 26/4/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21 - 26/4/2026

Lịch cúp điện Tân An


KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Vành Đai, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 10:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Long An - Lê Văn Lâm, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH May mặc Bảo Yến - 210/5 Ấp Bà Phổ, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/04/2026 đến 13:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Hồ Tấn Đầy - 22 Đỗ Trình Thoại, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/04/2026 đến 15:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh phong phường tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Tre, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KĐT Trần An, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Quang Nghị, đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 4, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Chánh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần đường Vành Đai, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cữu Vân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Thủ Tửu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 09:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Lưu Văn Tế, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Trần Phong Sắc, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần Đường Sương Nguyệt Anh, đường Quốc Lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thủ Thừa


KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 1 (đường Trưng Nhị, Nguyễn Văn Thời, Phan Văn Tình, Thủ Khoa Thừa, Trương Công Định)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ ấp Bình Lương Đông, ấp Bình Lương 2, ấp Bà Phồ, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2 xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 8, ấp 9, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đức Hòa


KHU VỰC: 1p Xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:57:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện


KHU VỰC: ấp mới 2, xã mỹ hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện


KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/04/2026 đến 09:15:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 21/04/2026 đến 11:45:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Cty nhựa Huy Hoàng Long An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Huệ Phúc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 22/04/2026 đến 09:15:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/04/2026 đến 10:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 22/04/2026 đến 11:45:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Ấp 1 xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: KV3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: HKD Lê Sỹ Duẫn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/04/2026 đến 14:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cần Giuộc


KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Trung, Bắc, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tây, Nam, Trung, Bắc, Tân Quang 1, 2, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tây, Nam, Trung, Bắc, Tân Quang 1, 2, Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại, Tân Thành, Tân Chánh, Tân Hòa, Vĩnh Hòa xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Tây Phú, Chánh Nhứt, Phú Thạnh, Long An 1 xã Phước Vĩnh Tây

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Tây Phú, Chánh Nhứt, Phú Thạnh, Long An 1 xã Phước Vĩnh Tây

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Long An 1, 2, 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây; ấp Thuận Nam, Thuận Đông xã Mỹ Lộc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/04/2026 đến 07:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Long An 1, 2, 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây; ấp Thuận Nam, Thuận Đông xã Mỹ Lộc.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Kim Điền, Tân Xuân, Tân Phước xã Cần Giuộc.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 24/04/2026 đến 06:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Kim Điền, Tân Xuân, Tân Phước xã Cần Giuộc.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/04/2026 đến 18:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Ba, Long Phú, Kim Điền xã Cần Giuộc. Toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 24/04/2026 đến 06:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Ba, Long Phú, Kim Điền xã Cần Giuộc. Toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/04/2026 đến 18:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình xã Tân Tập.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Chánh, Tân Đại xã Tân Tập.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Quang 2, Tân Đại, Tân Hòa xã Tân Tập.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Cổ phần Thực Phẩm Cát Hải, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/04/2026 đến 11:30:00 ngày 25/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm T4 KDC Thái Sơn, Ấp Long Hậu 2 xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


Lịch cúp điện Kiến Tường


KHU VỰC: Một phần Ấp Bắc Chan 2, Xã Tuyên Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Gò Ớt Xã Tuyên Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Cả Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bến Lức


KHU VỰC: KDC Phúc Long ấp Lò Gạch- xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: TSTL Dương Thị Kim Oanh (PB06060050000) ấp 6-xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Dương Thị Kim Oanh (PB06060050000) ấp 6-xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Đặng Văn Ninh (PB06060055551 ấp 5 Thạnh Hòa -xã Thạnh Lợi)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Võ văn The (PB06060046714 ấp 5 Thạnh Hòa -xã Thạnh Lợi)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Ngô Thị Thanh Nguyệt (PB06060051444 ấp 5 -xã Bình Đức)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL TSTL Lê Quang Thật (PB06060051443 ấp 5 -xã Bình Đức)

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ trồng trọt Bùi Phước Như (PB06060046482 ấp 3 -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Hà (PB06060051208 ấp 2-xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Lê Minh Đức (PB06060043924 ấp 2-xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Võ văn Hai (PB06060049927 ấp 2 -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Phan Quốc Phú (PB06060049405 ấp 2-xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH SX-TM Hù Kiệt (PB06060013271 ấp 8-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cửa hàng mua bán Đậu xanh Tứ Hưng (PB06060024868 ấp 7A-xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Ô tô Quyền (PB06060041590 ấp 4-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KDC Mai Thị Non- một phần ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


Lịch cúp điện Cần Đước


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quới, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quới xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Cần Đước và một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Cần Đước và một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tây, Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty Dachan - VN, ấp 3 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 14:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 14:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cty ANT - LA, ấp 3 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: CS Quốc Dũng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Thức ăn NoVa 560 kVA

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 19, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Đông Trung, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 13, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Thạnh


KHU VỰC: Kinh 5000 - Một phần Ấp 5, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tuyến dân cư Kinh Ranh Tân Thành - Một phần Ấp 5, Ấp 6, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Kinh 1000 Bắc Hậu Thạnh Đông – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm HKD Nguyễn Văn Bông. – Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kinh Trung Ương – Một phần Ấp Cà Nhíp, Hiệp Thành, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Kinh 1000 Tân Hòa – Một phần Ấp Kinh Văn Phòng, Ấp Trung, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Tây Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm Bờ Bắc Kinh 5000 - Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Kinh 7000 Tân Thành - Một phần Ấp 4, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Trụ


KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, một phần ấp Bình Đông và một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đức Huệ


KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh khu vực thuộc nhánh rẽ lộc an

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh khu vực thuộc nhánh rẽ trạm bơm lộc giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 3, 4, 5, 6, Xã Mỹ Quý khu vực từ T287 đến T344 tuyến 479

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà khu vực thuộc trạm T54 tân phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CN CTy TNHH TVTK & XD Quang Phong Ấp Thành Đông, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sản xuất Huỳnh Thị Ấu, Ấp 6 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH TM XNK Hải Phương Nam, Ấp 3 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:10:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh Luân, Ấp 4 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ Gia Đình Nguyễn Chế Linh, Ấp 3 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ Gia Đình Bùi Văn Mạnh, ấp Chùm Mồi, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ MỸ QUÝ TỈNH TÂY NINH, ấp Chùm Mồi, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ Gia Đình Nguyễn Văn Chúng, Ấp 6 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:40:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã an ninh khu vực thuộc trạm T126 Trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện


Lịch cúp điện Thạnh Hóa


KHU VỰC: Một phần ấp An Đông-xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đình, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Tôm - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Voi Đình - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Nguyễn Hoa Thám

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 09:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Hưng


KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 22/04/2026 đến 11:45:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:45:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hưng


KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Trung, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp: Vườn Chuối, Sớm Mới, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tầm Vu


KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2 xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2 xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cang, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, Bình Thới, Bình Khương, Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Lê Ta Lin, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Phạm Văn Sơn, ấp Hòa Phú 4, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 21 - 26/4/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 21 - 26/4/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 26/4/2026: Khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao, nhiều nơi 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 26/4/2026: Khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao, nhiều nơi 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/4/2026: Danh sách khu dân cư bị cắt điện tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/4/2026: Danh sách khu dân cư bị cắt điện tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20 - 26/4/2026: Cập nhật những khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện để sửa chữa đường dây

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20 - 26/4/2026: Cập nhật những khu dân cư và tuyến đường sẽ bị mất điện để sửa chữa đường dây

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 20 - 26/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 20 - 26/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 21/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 21/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sau

BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sau

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - BIDV, Vietcombank, Agribank...đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng cần chú ý thay đổi mới để có kế hoạch thực hiện giao dịch chuyển khoản phù hợp.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 26/4/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 21 - 26/4/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Vì sao tay vợt số 1 Olympic và dàn sao Stranger Things lựa chọn Tide?

Vì sao tay vợt số 1 Olympic và dàn sao Stranger Things lựa chọn Tide?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Từ hình ảnh gói bột giặt “tẩy trắng” áo cùng câu nói “Ngạc nhiên chưa?” quen thuộc, Tide nay đánh dấu sự trở lại của dòng nước giặt sau 10 năm vắng bóng tại Việt Nam, đem đến lựa chọn làm sạch vượt trội cho người tiêu dùng Việt.

Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trường

Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trường

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV hạng sang Nissan NX8 là mẫu xe thuần điện mới nhất của hãng xe Nhật, phát triển trên nền tảng khung gầm do Dongfeng cung cấp.

Ngân hàng hạ lãi suất cho vay người cần dịch vụ có thấy hấp dẫn?

Ngân hàng hạ lãi suất cho vay người cần dịch vụ có thấy hấp dẫn?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Mặt bằng lãi suất huy động giảm tại gần 30 ngân hàng đã tạo điều kiện để một số tổ chức tín dụng hạ lãi suất cho vay, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/4/2026: Cúp điện 9 – 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/4/2026: Cúp điện 9 – 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá

Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn tăng cao trở lại, trong đó SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá USD hôm nay 21/4/2026: Đô tự do giảm sâu, tại các ngân hàng điều chỉnh giảm 1 đồng số với ngày hôm qua.

Giá USD hôm nay 21/4/2026: Đô tự do giảm sâu, tại các ngân hàng điều chỉnh giảm 1 đồng số với ngày hôm qua.

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá USD trong ngân hàng chỉ giảm vỏn vẹn 1 đồng nhưng thị trường tự do giảm mạnh. Sáng 21/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.102, giảm 1 đồng so với hôm qua.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang Vision

Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện tầm trung này gây chú ý với động cơ 2.650W, pin lithium đi tới 150 km/lần sạc, thiết kế thể thao và trang bị hiện đại, hướng tới người dùng đô thị.

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Loại quả Việt đang vào mùa, bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg ai đi mua trái cây cũng rinh về

Loại quả Việt đang vào mùa, bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg ai đi mua trái cây cũng rinh về

Sản phẩm - Dịch vụ
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 4/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 4/2026

Giá cả thị trường
Bộ đôi iPhone chính hãng giảm chưa từng có, rẻ nhất thị trường: Chỉ từ 12 triệu đồng sở hữu cấu hình xịn, thiết kế đẳng cấp chẳng kém iPhone 17

Bộ đôi iPhone chính hãng giảm chưa từng có, rẻ nhất thị trường: Chỉ từ 12 triệu đồng sở hữu cấu hình xịn, thiết kế đẳng cấp chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường

