Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/4/2026: Cúp điện 9 – 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Thứ ba, 11:29 21/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 21 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 21 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/4/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/4/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh


KHU VỰC: Khu phố Ninh Lộc phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Ninh Lộc phường Bình Minh Khu phố Ninh An, Ninh Thọ phường Bình Minh Khu phố 7 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 7, 12, 13 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 2,6 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Dầu


KHU VỰC: Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng, Cẩm An, Cẩm Bình xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Đồng phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trảng Bàng


KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

THỜI GIAN: Từ 08:35:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du phường Trảng Bàng Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Khu phố Phước Hậu phường Gò Dầu Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Lôc Thành, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố An Bình phường An Tịnh, An Thới, An Khương, Khu phố Lộc An, Lộc Thành phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Trần Hồng Cẩn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty TNHH MTV Nhân Thành An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hồng Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gỗ Lê Hiền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nguyễn Thị Hường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Lộc Sông Bé

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Doanh nghiệp tư nhân Khương Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty CPĐT Hạ Tầng Cụm CN Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đoàn Văn Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ngô Thị Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN THÀNH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chi Nhánh 1-Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Việt Xanh QN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 TỈNH TÂY NINH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Hòa xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hội Thành xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Phú xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Lợi xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Huỳnh Tuấn An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Ấp Vịnh xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Điền xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Hòa xã Châu Thành; Khu Phố Thanh Hòa, Thanh Hùng Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thanh Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Võ Văn Cao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Văn Khương

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Phước Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Tiến Nam 2

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Ninh Hòa 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 09:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay lúa Bàu Năng-1

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Lương Văn Giao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 14:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Sản xuất nhang Nguyễn Văn Tâm

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/04/2026 đến 13:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Ấp 7, xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/04/2026 đến 09:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Doanh nghiệp tư nhân Lý Sương

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh (Nghĩa Trang Liệt Sĩ đồi 82)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phạm Viết Ứng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thanh An xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4 xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Gia Ngọc Hân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trường Mầm non Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/04/2026 đến 10:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phòng giao dịch số 9 - Kho bạc nhà nước khu vực XVIII

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Xuyến Hoa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH TABICAS

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Sầm Nhứt

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1 xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Thành


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 3 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Hải phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Sân Cu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường Phước phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Thời phương Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bến Cầu


KHU VỰC: Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Gò Ngãi xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Gò Ngãi xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Nam xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Bắc xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long Bình xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chánh xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long An xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Long xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

