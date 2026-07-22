Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 22 - 26/7/2026: Cúp điện cả ngày khu vực Rạch Giá, Phú Quốc, Hòn Đất, Giồng Riềng,…

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 22 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 22 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 22 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: khu vực Bãi Giếng, Bãi Thiên Tuế (Lại Sơn) thuộc Đặc khu Kiên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 12:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực Bãi Giếng, Bãi Thiên Tuế (Lại Sơn) thuộc Đặc khu Kiên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực Bãi Bấc (Lại Sơn) thuộc Đặc khu Kiên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực Bãi Nhà (Lại Sơn) thuộc Đặc khu Kiên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực Bãi Giếng (Lại Sơn) thuộc Đặc khu Kiên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Ấp Tân Hà B

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực cột mốc 314 (phía sau Đồn biên phòng C1), phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tà Săng, Núi Mây, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tà Săng, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ngã tư Dương Hòa, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/07/2026 đến 13:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Số 9 đến huyện Đội(cũ) gồm từ tổ 10 đến tổ 12 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm tổ 5, tổ 6 ấp Hiệp Trung xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ sân vận động Hòn Đất đến H bơi Tiến Phát gồm từ tổ 6 đến tổ 8 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ trung tâm thế giới di động đến ngân hàng sacombak gồm từ tổ 3 đến tổ 4 và tổ 6, tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ tây kinh Ba Thê gồm tổ 1, tổ 2 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ Trung Tâm Thế Giới Di Động Sóc Sơn đến cầu Tà Hem gồm từ tổ 13 đến tổ 15 ấp Thị Tứ, từ tổ 1 đến tổ 9 ấp Thành Công xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Môt phần xã An Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Gió Cửa Dương ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 10 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn, Đường Bào, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 15:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cây Thông Ngoài, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Mây, Cửa Lấp, Hàm Ninh, Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố 4 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 14:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 26/7/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Kênh Đồng Tranh ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Mai Văn Trương đoạn từ ngang Chợ Bách Hóa đến ngang Chợ Nông Sản ( Dãy phía Ủy Ban Thị Trấn củ ) và từ Chợ Nông Sản đến Chùa Chắc Băng Mới ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Chợ Nông Sản đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Cống Bản 4 đến Cống Ranh Hạt ấp Đập Đá xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Quốc Lộ 63 đoạn từ Huyện Đội Củ đến Cầu Vĩnh Thuận, Đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Chợ Nông Sản đến Cầu Vĩnh Thuận và đường D3 đoạn từ Quán Phương Nam đến Quán Sắc Tím ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Đoạn từ Kinh Ông Hai đến Cầu Cò Tuất - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: ấp An Trường, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 4 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mười Hùng xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hòa 3 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, một phần ấp Rẫy Mới - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Giang- xã Hòa Điền - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Hòn- xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Hòn, một phần ấp Kiên Tân - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 18:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp An Thạnh, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Áp An Thạnh, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Áp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 12:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: Một phần ấp T4, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Giang Thành + một phần xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Giang Thành + một phần xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện