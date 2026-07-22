Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 22 - 26/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 17h một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 22 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 22 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 22 - 26/7/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 5; 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 6, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 14:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Hiếp 2; ấp Tư Sáng, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 13:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Trí, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tuyến 478PX: Từ trụ 21/27/18 đến trụ 21/27/19
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Ấp 12 xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 1, ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Ấp Cái Nhum; Cái Nhào; Ngã Bác; Nhật Tảo; Thuận Mỹ; Thuận Phú; Thuận Bình; Thuận An; Thuận Hưng, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 01; 03; 04; 06; 08; 09; 10; 11; 12, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện