Khu 'đất vàng' bỏ hoang hơn 10 năm ở Nghệ An đưa ra đấu giá bao nhiêu?
GĐXH - Sau hơn 10 năm bỏ hoang kể từ khi dự án trung tâm hành chính tập trung dừng triển khai, khu 'đất vàng' rộng hơn 3,7ha ở cửa ngõ phía bắc trung tâm TP Vinh (cũ) được Nghệ An đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 824 tỉ đồng để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.
Sáng 21/7, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) cho biết, vừa có thông báo đấu giá quyền sử dụng khu đất HH-01 tại khu vực bùng binh Hải quan, phía bắc đường Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh.
Đây là khu đất rộng hơn 3,7ha từng được UBND tỉnh Nghệ An thu hồi từ năm 2005 để xây dựng trung tâm hành chính tập trung của tỉnh theo hình thức xây dựng chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.100 tỉ đồng.
Tuy nhiên, tháng 11/2015, sau khi Thủ tướng yêu cầu tạm dừng đầu tư xây dựng các khu hành chính tập trung tại địa phương để rà soát, đánh giá, dự án không tiếp tục được triển khai. Kể từ đó, khu đất nằm ở vị trí đắc địa này gần như bị bỏ trống, cây cối mọc um tùm suốt hơn một thập kỷ.
Theo thông báo đấu giá, khu đất có giá khởi điểm hơn 824 tỉ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 16/8, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An. Theo bảng giá đất của tỉnh Nghệ An, khu vực này có giá từ 100 - 110 triệu đồng/m², thuộc nhóm cao nhất trên địa bàn TP Vinh (cũ).
Theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt, khu đất sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ, kết hợp các công trình giáo dục, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, hơn 9.300m² đất được quy hoạch xây dựng chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ; hơn 6.000m² dành cho công trình thương mại, giáo dục và căn hộ dịch vụ; phần diện tích còn lại bố trí cây xanh, giao thông và các hạng mục hạ tầng công cộng.
Khu đất HH-01 nằm trong khu vực rộng khoảng 7ha tại bùng binh Hải quan vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch.
Theo phương án điều chỉnh, chức năng sử dụng đất được chuyển từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp gồm nhà ở cao tầng, thương mại, dịch vụ, trường học và các công trình hạ tầng xã hội.
Đáng chú ý, chiều cao công trình tối đa được nâng từ 35 lên 39 tầng, đồng thời bổ sung từ 1 đến 2 tầng hầm. Mật độ xây dựng tối đa giữ nguyên ở mức 60%, trong khi quy mô dân số dự kiến tăng từ khoảng 5.500 lên 10.500 người.
Nếu đấu giá thành công, khu "đất vàng" từng bỏ hoang hơn 10 năm này sẽ được đầu tư thành một tổ hợp đô thị hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía bắc trung tâm TP Vinh (cũ).
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