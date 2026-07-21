Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21 - 26/7/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài để sửa chữa

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 21 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Quá, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp Ngãi Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Văn Thành, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh\

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4 (An Hoà 3 + Nhà Dài), ấp Thủ Khoa Thừa 5 (ấp 1A + ấp 11), xã Thủ Thừa; Một phần ấp An Hoà (ấp An Hoà 2), ấp Bà Miều (ấp 4), xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành (Châu Thành 2), ấp Nhị Thành 2 (ấp 2 + ấp 3), xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Tân Thành, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 08:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Tân Thành, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/07/2026 đến 10:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH SX TM Nguyễn Ngọc Long (TBA 160kVA Nguyễn Ngọc Gái)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành (ấp 1A củ), xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 14:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1A, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Chợ Bình An)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà 1, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/07/2026 đến 07:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 08:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 10:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 14:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành (ấp 4A củ), xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, Thủ Khoa Thừa 3, ấp Nhà Dài, Ấp An Hoà 3, ấp 1A, ấp 2A, xã Thủ Thừa; Toàn bộ xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 07:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Bình Lương 1, Bình Lương Đông, Bà Phổ, Bình Cang 2, ấp 4, ấp 5, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp Bà Nghiệm, ấp Mỹ Hoà, ấp Vườn Cò, ấp Bà Mía - xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa; Toàn bộ ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 08:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa; Toàn bộ ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, Thủ Khoa Thừa 3, ấp Nhà Dài, Ấp An Hoà 3, ấp 1A, ấp 2A, xã Thủ Thừa; Toàn bộ xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: ấp Lập Thành ,xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 3. xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 12:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 12:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1A, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực đường vào Chùa Long Phú, một phần ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Cả Gừa , xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 12, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 15:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bào Chứa, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Ông Nhan Đông, ấp Tầm Đuông, Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 07:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Kiến Tường và một phần Ấp Bình Tây 1, Ấp Bình Tây 2, và Ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 07:45:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nam, Âp Bình Đông, Ấp Hương Trang, Ấp 1, ấp 2, Ấp 3, xã Bình Hòa và Một phần Ấp 1, Ấp 3, Ấp Sây Giăng, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Kiến Tường và một phần Ấp Bình Tây 1, Ấp Bình Tây 2, và Ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 1A, 4, 5, 6 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 12:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 12:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nguyễn Hoàng Hải ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Quang Diệt ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Triển Đạt Long An ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lý cẩm Hùng - Huỳnh Thị Mai (Nhà trọ) ấp 1 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Trần Văn Nhã ấp 2 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ trồng trọt Nguyễn Văn Phụng ấp 5 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Hoàng Phúc ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Hải Nam ấp 1 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc,Công ty Cổ Phần Tập đoàn SVN ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 08:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Huỳnh Văn Thật ấp 5 Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thị Phương Thảo ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 24/07/2026 đến 12:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lê Văn Hùng ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/07/2026 đến 15:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Việt Thuận L.A ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Một Thành Viên Hòa Thành Long An xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Thuận Thành Phát xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 11:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Ishikawa Kikou VN xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 25/07/2026 đến 15:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Điền xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Nhan Trân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt LBFCO p/đ Cty XNK Trung Thành 4

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 20 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5,6,17 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Trạm Chợ Hậu Thạnh 1 – Một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 4 – Một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 5 – Một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 6 – Một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 3 – Một phần Ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 3 – Một phần Ấp Huỳnh Việt Thanh, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khu dân cư Tam Giác – Một phần Ấp Kiến Bình. xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 24/07/2026 đến 13:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hàn Tiện Sáu Tranh - Ấp 2, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 09:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Lê Văn Tùng - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Tổ bơm điện Tổ 3 Bảy Ngàn, - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 14:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Trần Thị Diệu - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 – 26/7/2026.

Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: khuôn viên cơ sở

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T32 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hoà, Thanh Sơn, ấp Chánh, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ UB Bình Hòa Bắc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Quý, khu vực trạm T4 Nr T9A Mỹ Quý Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 09:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, khu vực Trạm T37 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quý,

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chùm Mồi, xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T42 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 10:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 25/07/2026 đến 11:10:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Hoà - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Ngô Văn Khoe

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuỷ Đông, ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá; Một phần ấp Nước Trong, Voi Đình - xã Tân Tây; Ấp Ông Hiếu, ấp Thạnh Trung, ấp Ông Quới, ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Trạm T12/1 TB Hồ Văn Út (ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T60/2 Nguyễn Kim Macacra (ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 DNTN Tám Mộng (ấp Hưng Điền - xã Khánh Hưng)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 14:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T38/1 Trần Minh Sang (ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng)

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/07/2026 đến 15:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Trị, một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm T7/1 TBĐ Tám Cảm (ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/07/2026 đến 11:15:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 13:45:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 09:45:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:10:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Liêm - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 25/07/2026 đến 14:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 25/07/2026 đến 15:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm T24/1 TBĐ Đê Bao ấp Trung Trực (ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình)

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 25/07/2026 đến 16:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát HPT, ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Ngã Tư, Ba Gò, Tre 1, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp: Cây Me, Ba Gò, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Láng Biển, Gò Chuối, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh doanh trại giống Văn Hồ, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ bơm nước Thái Văn Quí, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh Dương Văn Dương, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TTổ hợp tác Trạm Bơm Điện Kênh sườn 79, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Thanh ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 15:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 18:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 14:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 12:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa , xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 09:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kho thu mua Thanh Long Hoa Cương (DNTN Đại Long), XX Ngọc Của, ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/07/2026 đến 12:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tân Hưng, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhà Việc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp