Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/7/2026: Cúp điện cả chục tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 21 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 21 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21 - 26/7/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố 11, 13, 14, Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa, Hiệp Bình phường Tân Ninh; khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Bình Minh; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 2, ấp 5 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố An Khương phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Long xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tầm Long xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít; ấp Rộc xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Lợi xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ Phần Phú Thịnh (Công An Dương Minh Châu)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 09:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: sản xuất nước đá Lê Thanh Phong
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH sản xuất thương mại Tài Nhung
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh doanh Võ Thị Bé Năm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Đá, Tân Định xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nguyễn Bá An
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/07/2026 đến 10:30:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Bình, xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Nam, Tân Bình xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Hợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/07/2026 đến 09:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Nến Hoàng Diệu
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Võ Văn Lợi
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trương Thị Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/07/2026 đến 09:30:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Ngọc Phượng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phạm Văn Sĩ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Như Thành Lợi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Đặng Kiều Vy
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 7
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/07/2026 đến 10:30:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phạm Văn Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lê Thị Sâm
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Trường Ân phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Chí phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Khương phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Bình phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Đại, Trường Phước, Trường Lộc, Trường Thọ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Đức phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại, Trường Lưu phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Lưu, Trường Phú phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Phú phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa; Khu phố Hiệp Long, Hiệp An phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 1, khu phố Long Thời phường Long Hoa; khu phố long Thới phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:00:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:30:00 ngày 24/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 – 26/7/2026.