Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/7/2026: Khu dân cư nằm trong điện mất điện tăng bất ngờ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 20 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Quới Hưng 2A, tổ 7, khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Vĩnh Phú 2C, tổ 5, khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Phan Thanh Giản, tổ 3, khóm 4, đường Trưng Nữ Vương, đường 3/2, phường Long Châu. - Các hộ sử dụng điện trạm Võ Thị Sáu, tổ 7, khóm 3, đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện tổ 7, khóm 3, đường Võ Thị Sáu, Nguyên Văn Bé, Lê Văn Tám, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu. - Các hộ sử dụng điện tổ 8, khóm 3, đường 2/9, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 7, khóm 3, đường Võ Thị Sáu, Nguyên Văn Bé, Lê Văn Tám, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu. - Các hộ sử dụng điện tổ 8, khóm 3, đường 2/9, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Thái Học, tổ 7, khóm 3, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thiềng Đức 3A, tổ 3, khóm 2, Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thiềng Đức 3B, tổ 5, khóm 3, khóm 6, đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tạ Uyên hướng từ ngã tư Phó Cơ Điều đến Văn phòng công chứng Lê Phú Vĩnh, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Cầu Kinh Cát 1, tổ 10, Hẻm 240, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Chợ Sơn Đông 1, tổ 10, ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phó Cơ Điều 1A. tổ 6, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 10:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thủ Khoa Nghĩa, tổ 4, đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 10:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Phú Hưng, Hòa Hưng, Lộc Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 7, tổ 8, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại trạm Nhà Máy Nước Hòa Bình, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 18:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần tổ 13+ 14+15, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Tắc 2, một phần tổ 12+13 ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/07/2026 đến 10:15:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Hựu 5, một phần tổ 17 ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/07/2026 đến 10:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lợi 3A, một phần tổ 15+16 ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Thành 3B, một phần tổ 9 ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hậu 2, một phần tổ 6 ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần tổ 8+9+10, ấp Tường Thịnh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hậu 2A, một phần tổ 8 ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Phú 3, một phần tổ 11 ấp Đông Phú, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 22/07/2026 đến 16:45:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần tổ 10+11+12, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần tổ 7+ 8+9, ấp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trà Sơn 2B, một phần tổ 16+17 ấp Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:15:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Phú 2A, một phần tổ 13+14 ấp Tích Phú, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:15:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kênh Tư Xoáy, một phần tổ 14+15 ấp Tường Tín, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Phú 3A, một phần tổ 10+11 ấp Tích Phú, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tích Phú 7A, một phần tổ 16 ấp Tích Phú, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Trung, một phần tổ 12+13 ấp Hiếu Nghĩa, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Thị Trấn 7A thuộc tổ 8,9 ấp Lưu Văn Liệt , xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Cty IB thuộc tổ 2 ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Cty Thiên Phúc thuộc tổ 2 ấp An Phong, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Cty Thanh Trúc Vĩnh Long thuộc tổ 2 ấp Mỹ An, xã Ngãi Tứ, Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm CS Trần Trung Trực thuộc tổ 2 ấp Mỹ An, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Phú 1.1A thuộc tổ 8 ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Bánh Tráng giấy Thanh Tuyền thuộc tổ 6 ấp Nhà Thờ, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Sơn B thuộc tổ 10 ấp Phú Sơn B, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phước Hậu 1 thuộc Tổ 3, ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc khu vực khóm Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2 và một phần tổ 17 khóm Mỹ Hưng 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Hoá Thành thuộc một phần tổ 6 khóm Đông Hoà 2, một phần các tổ thuộc khóm Hoá Thành 1 và Hoá Thành 2, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 10 đến tổ 12 khóm Đông Hưng 1, một phần các tổ thuộc khóm Hoá Thành 1 và Hoá Thành 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trên nhánh rẽ Phú Điền thuộc một phần ấp Phú Điền, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 7, từ tổ 23 đến tổ 33 khóm Thuận Tân A; một phần tổ 26 khóm Thuận Thới; một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm 5, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 5A thuộc một phần tổ 1, tổ 2 ấp Phú Hữu Đông, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 2 thuộc một phần tổ 4, một phần từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Phú Hoà, một phần ấp Phú Thuận, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 21 khóm Thuận Phú B, một phần từ tổ 1 đến tổ 18 khóm Thuận Phú C, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Phú 1A thuộc một phần tổ 16 khóm Thuận Phú A, mọt phần tổ 17 khóm Thuận Phú B, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Phú 3A thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Thuận Phú B1 thuộc một phần tổ 5, tổ 13, tổ 14 khóm Thuận Phú B, phường Bình Minh..

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Thuận Phú B thuộc một phần từ tổ 15 đến tổ 17 khóm Thuận Phú B; một phần khóm Thuận Phú A và Thuận Phú C, phường Bình Minh..

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khóm Thuận Nghĩa, Thuận Tân A, Thuận Tân B, Thuận Thành, Thuận Thới, phường Bình Minh; Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Thành Nghĩa, Thành Đức, Thành Tâm, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cơ quan Thuế Cơ Sở 2 tỉnh Vĩnh long đang sử dụng điện tại trạm Chi Cục Thuế thuộc khóm 5, phường Bình Minh...

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Phạm Thị Minh Thư đang sử dụng điện tại trạm Nước đá Khóm 7 thuộc tổ 6, khóm 1 phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kinh Nổi 2, thuộc tổ 20, 21, ấp An Điền 2, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 09:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hòa 1A, thuộc tổ 13, ấp Trung Hậu, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 09:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phong Thới 4, thuộc tổ 22, 23, ấp Phong Thới, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/07/2026 đến 10:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hòa 1, thuộc tổ 14, ấp Trung Hậu, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/07/2026 đến 10:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Thuận 3A, thuộc tổ 13, ấp Đức Hòa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/07/2026 đến 12:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hòa 2, thuộc tổ 15, 16, ấp Trung Hậu, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/07/2026 đến 12:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đại Hòa 2, thuộc tổ 6, ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/07/2026 đến 14:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường Thọ 4, thuộc tổ 12, ấp Phước Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/07/2026 đến 14:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đại Nghĩa 3, thuộc tổ 9, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thọ 1, thuộc tổ 6, ấp Phước Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Hộ kinh doanh Trần Văn Thường , thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 09:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Hộ kinh doanh Thành Công, thuộc ấp An Thành, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/07/2026 đến 12:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Xăng dầu Trung Cường, thuộc ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Cửa hàng Xăng dầu Trung Cường, thuộc ấp Phong Thới, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Công ty May mặc VL, thuộc ấp Quới Hiệp, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/07/2026 đến 18:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Trạch 1A, thuộc tổ 08, 09, ấp Trung Trạch, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Trạch 3A, thuộc tổ 10, ấp Trung Trạch, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện từ tổ 7 đến tổ 10, khóm Phước Hanh A; từ tổ 15 đến tổ 19, khóm Phước Hanh B; các khóm: Phước Lợi B, Phước Lợi C, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện ấp Phú An, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Phước Hanh A, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp An Hòa, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phú Mỹ, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp An Hòa, một phần ấp Thông Quan, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hai Phèn 1 thuộc tổ NDTQ Số 2 ấp Hòa Mỹ 1 xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/07/2026 đến 12:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Lộc thuộc tổ NDTQ Số 3 ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/07/2026 đến 15:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh Sáng thuộc tổ NDTQ Số 1 ấp Mỹ Long xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc tổ NDTQ Số 2, Số 3 ấp Phú Bình + tổ NDTQ Số 2 ấp Định Thới xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Mỹ Tú 1 1, thuộc tổ 3, ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trà Kiết 1, 1A, thuộc tổ 1, ấp Mỹ Thạnh B, tổ 3, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trà Kiết 2, 2A, thuộc tổ 1, ấp Mỹ Thạnh B, tổ 3, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Niềng, thuộc tổ 2, ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh 26/3A, thuộc tổ 4, ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc tổ 6, ấp Tân Đông, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc tổ 9, ấp Tân Yên, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chợ Tân Thành 1, thuộc tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 1A, thuộc tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Lập 2, thuộc tổ 7, ấp Tân Lập, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Thuận 2, thuộc tổ 6, ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp