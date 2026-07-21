Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 21 - 26/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 21 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 21 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 21 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Thanh Tân Phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 09:40:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 6B, 8 khu phố 2A phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 3 khu phố Phước Thiện phường Phú Tân -Một phần tổ 15, 29 khu phố Tam Phước phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9, 10 khu phố Phú Hữu; tổ 1, 2 khu phố Tân Thành phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Huỳnh Tấn Phát từ Cầu Ba Lai đến vòng xoay Bùng binh Hữu Định; đường Huyện 175 từ vòng xoay Chợ Hữu Định đến Cầu Phong Nẫm phường Phú Tân -Bệnh Viện Tâm Thần Bến Tre khu phố Hữu Định phường Phú Tân -Bệnh Viện Phổi Bến Tre khu phố Hữu Định phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố Hữu Định phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Hữu Định; tổ 4 khu phố Hữu Chiến phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/07/2026 đến 10:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 3 khu phố Hữu Định; tổ 4 khu phố Hữu Chiến phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/07/2026 đến 10:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 10 ấp Thạnh Nghĩa xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Lợi xã An Ngãi Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 09:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Định 2 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thanh 1 xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 09:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thanh 2 xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12, 13, 14 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp An Bình, An Bình 1, An Bình 2, Tân Định, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Phước, Tân An, Tân Thành, An Thạnh, An Thới, An Thuận, An Lợi xã Tân Thủy; Một phần ấp 1, 5, Vĩnh Đức Đông; Tổ 3, 9, 15 ấp Vĩnh Đức Trung xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 10 ấp Phú Thuận xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 16:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân An; Một phần ấp Tân Lễ; Một phần ấp Tân Hậu xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Ấp Tân Lộc, Hội Thành; Một phần ấp Phú Quới; Một phần ấp Vĩnh Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 22 ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7, 9 ấp Bình Đại xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1, 12 ấp Bình Tây; tổ 19 ấp Bình Tân xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 14:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 11, 18, 19 ấp Bình Tân xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến - ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: DNTN Tiến Bảo - ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 3 ấp Long Nhơn xã Châu Hưng; tổ 10, 13 ấp Long Phú xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Nghiệp Nguyên Thuận - ấp Long Nhơn xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1, 2 ấp Phước Hòa xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Mái Ấm Đức Quang - ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 12:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty cổ phần công nông nghiệp An Khang - ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Anh - ấp Phú Hưng xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 24/07/2026 đến 11:10:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 3, 4 ấp Tam Hiệp xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 16 ấp Long An xã Châu Hưng; tổ 9, 10A, 11 ấp Long Quới xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Cả Nhỏ, Bến Cát, Tân Định, Rạch Gừa, Ao Vuông, Giồng Kiến; một phần ấp Bình Phú xã Thạnh Trị; Một phần ấp Bình Tây xã Bình Đại; Ấp Lộc Thành, Lộc Thới, Lộc Sơn, Lộc Hòa, Phú Thành; một phần ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng: Cơ sở Trung Thu 1 - ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty cổ phần chế biến thủy sản Trường Long + Công ty TNHH Chế biến thủy sản Trường Hải + Hộ kinh doanh Đức Mai - ấp Bình Tân xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 09:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/07/2026 đến 10:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giao Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 14:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giao Thạnh xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/07/2026 đến 15:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 22/07/2026 đến 09:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/07/2026 đến 09:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 22/07/2026 đến 10:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 22/07/2026 đến 11:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNĐ Nguyễn Thị Sanh ấp Giao Thạnh xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Tăng Phú Hòa ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Liêu Thị Kim Cương ấp Giao Hòa B xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Nguyên ấp Giao Tân xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Huỳnh Văn Trường ấp Giao Tân xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xương Hòa II, Xương Long xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CSNT Dương Văn Luẩn ấp Giao Bình xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 24/07/2026 đến 09:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Bùi Thị Kiều Oanh ấp Giao Lợi xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Công Tuấn ấp Giao Lợi xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Châu Phú Nhã ấp Giao Lợi xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Thái Văn Được Giao Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lưu Văn Hùng ấp Giao Hòa B xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, An Định, An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST ấp Giao Hòa B xã Giao Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Thanh Hiền ấp Giao Hòa B xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/07/2026 đến 14:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Lướt ấp Giao Hòa Chợ xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/07/2026 đến 15:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD CSSX gia công nhôm sắt A.Len ấp Giao Hòa B xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, ấp Hàm Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hàm Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Phong, ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Ngãi xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 4 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Thới xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân An Thị xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa An; ấp Hòa Long xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Tây xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Xuân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Ninh; ấp Phú Hội xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phước Thới xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Xuân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thới A; ấp Tân Phú, ấp Tân Huề Tây xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Xuân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Nam xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Huề Tây xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 24/07/2026 đến 15:20:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Thạnh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Bắc; ấp Phú Ninh xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Chợ xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 11:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Thuận Điền; ấp An Bình xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/07/2026 đến 15:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Long Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Sơn Hòa Phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 7 ấp Hòa Bình xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 6 ấp Hòa Bình xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 9, 10, 18, 20 ấp 3 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Điện lực Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -KH: Phan Thị Tám

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Lương Phú 1 xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8 ấp Hưng Nghĩa 1 xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 12:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp 3, Sơn Qui xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hưng 2, Vĩnh Hiệp xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tây Lộc, Bình Tây, Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Lân Tây, Lân Nam, Bình Tây xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành Đông Kinh, Phú Quới, Vĩnh Chính xã Hưng Khánh Trung tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Lý, Phước Khánh - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ấp Thanh Trung - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Hiệp - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Mỹ Sơn Đông - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hưng Long - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 14,,15, 16, 17, 18 ấp Thanh Trung - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Mỹ Sơn Đông - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Thanh Trung - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/07/2026 đến 16:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp