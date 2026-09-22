Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22 - 27/9/2026: Tăng số hộ dân cư bị cúp điện nhiều giờ trong ngày

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Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 22 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 22 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố 8 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 22 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 3, 4 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân , Thạnh Trung phường Bình MInh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 13 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Ấp Cẩm Thắng, Cẩm Long xã Thạnh Đức Ấp 3 xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bông Trang, Bến Chò xã Thạnh Đức Ấp Cẩm Bình xã Thạnh Đức Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cẩm Long xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc. Khu phố Lộc Thanh, phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đôn Thuận, Thuận Lợi, Bà Nhã xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố An Quới phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 07:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Lộc An, Hoà Bình, An Phú, An Lợi, Hòa Hưng phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố An Quới phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Gia Bình phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Phú xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tưới tiêu Nước Trong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Muồn xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Trung phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Trung phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Trung phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Châu xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Hòa xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hồng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Ninh Hưng II-1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 14:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Ninh Hưng I-7

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Trần Tấn Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hội, Phước An xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng cưa Thị Trấn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Phước Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Văn Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Vũ Thành Năng Lượng Xanh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Vũ Hạo Năng Lượng Xanh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đại Vũ Năng Lượng Xanh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đại Dương Năng Lượng Xanh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 14:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hưng Vũ Năng Lượng Xanh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Chí Ninh Năng Lượng Xanh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SINOMA POWER Việt Nam Năng Lượng Xanh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Gò Đá xã Trà Vong; ấp Gò Cát xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 08:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ban quản lý dự án (Đèn đường Nguyễn Chí Thanh - Phòng Công An) SĐT 0971068420

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phân trại tạm giam Tân Châu thuộc Trại Tạm giam số 1 SĐT 0784094488

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH QL FARMS (Tây Ninh) SĐT 0395710570

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Lộc Thành SĐT 0979452971

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trang trại Trần Vũ Bình SĐT 0939138002

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Phạm Ngọc Toàn SĐT 0818363663

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Tân, Cần Đăng xã Tân Biên; xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Tân Biên, Xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nguyễn Thị Ngọc Nhung SĐT 0377255552

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trịnh Phi Hùng SĐT 0918743509

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Linkfarm SĐT 0336732150

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại Thạnh Đông SĐT 0986995929

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tính SĐT 0987572952

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Đỗ Thị Huế SĐT 0946135079

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Ngọc Minh Phương SĐT 0975865809

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Minh SĐT 0978204231

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Trần Văn Hôn SĐT 0976777778

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỏ Công, Vườn Tiêu, Suối Ông Đình, Thanh An Xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nguyễn Văn Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Thanh SĐT 0918457975

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Điện lực Tây Ninh SĐT 0833445858

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/09/2026 đến 10:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Văn phòng Đảng uỷ xã Tân Biên SĐT 0983326254

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Thị Rồi SĐT 0335696953

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hà Thị Hiền SĐT 0961056678

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Võ Xuân Thắng SĐT 0902962261

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Long Yên, Bến Kéo, Long Trung phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường Lưu, Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trường An, Trường Cửu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trường Ân, Trường Huệ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Kim, Long Thời, Long Thới phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trường An, Long Hải, Trường Huệ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hồ Công Lý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng VNPT Tây Ninh; - Khách hàng Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh; - Khách hàng Công Ty TNHH Chợ Cửa Khẩu Mộc Bài - Khách hàng Nguyễn Công Thành - Khách hàng Huỳnh Văn Trừ - Khách hàng Trần Phong Vinh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Sen

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Ban Quản lý Dự án Phát triển các Đô thị Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long An xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp