Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 22 - 27/9/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện cao đột biến

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 22 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Khu phố Quyết Thắng 2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Cương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường huỳnh châu sổ phường khánh hậu tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp 2 xã mỹ an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Quyết Thắng 2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Tưởng, đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Thủ Kho Huân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhị Thành 2 (ấp 2, ấp 3), ấp Tân Thành (ấp 3A, ấp 4A, ấp 5A) và một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2 (ấp 3 Nhà Thương), ấp Thủ Khoa Thừa 5 (ấp11), xã Thủ Thừa; Một phần xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5, ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa; Một phần ấp An Hoà, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Vàm Kinh, ấp An Hoà, ấp Bình An, ấp Ninh Thạnh, ấp Bà Miều, ấp Cầu Lớn, ấp Bà Nghiệm, ấp Mỹ Hoà, ấp Vườn Cò, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh; Một phần ấp 1 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 00:40:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 08:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 08:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, 3 xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Rừng Muỗi, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Rừng Muỗi, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2 xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Giồng Găng xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Hữu,xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:45:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 08:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 08:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty Đại An Thái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1 xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh, Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 12:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Lập Điền, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Thảo Hằng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty Phúc Khang Sen Việt

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1B, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 08:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 08:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/09/2026 đến 10:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/09/2026 đến 10:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/09/2026 đến 11:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/09/2026 đến 11:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/09/2026 đến 13:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/09/2026 đến 14:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/09/2026 đến 14:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/09/2026 đến 15:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực từ KCN Tân Kim đến Ngã Tư Tân Kim, một phần ấp Tân Kim, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực hẻm Đình Phước Thành, một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cống 3 Nhơn đến Cây Xăng Petrolimex, một phần ấp Kim Điền, Kim Định, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Chùa Vĩnh Long đến Đình Trị Yên, một phần ấp Kim Định, Trị Yên, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mồng Gà đến Trường THCS Thuận Thành, một phần ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực nhánh rẽ KDC Phước Lý Năm Sao ( ĐT.835B), ấp Phước Lý, xã Phước Lý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ DNTN Anh Kiệt, ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Công ty CP Dược Phẩm LA Terre France, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Đông Thạnh đến Ngã Tư Chợ Trạm ( Đường ĐT.830), toàn bộ Tây Phú, Phú Thạnh, ấp Long An 1; một phần ấp Long An 2, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; một phần ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 07:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Ngã Tư Đông Thạnh( Đường ĐT.830), một phần ấp Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Đông Thạnh đến Ngã Tư Chợ Trạm ( Đường ĐT.830), toàn bộ Tây Phú, Phú Thạnh, ấp Long An 1; một phần ấp Long An 2, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; một phần ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường Kinh Đường Bàng, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ven Sông Vàm Cỏ, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ven Sông Vàm Cỏ, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 15:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ven Sông Vàm Cỏ, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lộ Kinh Ốp, Ấp Gò Ớt Xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 11:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm DCVL Thạnh Hưng, ấp Sồ Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 13:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tĩnh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần ấp 1, 2, 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức một phần ấp 1, 2, 5, 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 07:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 4, 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức và một phần ấp 1,2,6 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức một phần ấp 1, 2, 5, 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





\KHU VỰC: Một phần ấp Ông Rèn xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đào xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 09:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Ngang xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp RẠch Cát xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Ngang xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến (Dọc ĐT 835)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/09/2026 đến 06:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/09/2026 đến 06:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Chợ Mới Tân Thạnh và từ Cầu Cà Nhíp đến Cầu Hiệp Thành - Một phần Ấp Kiến Bình, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh 915 - Ấp Trại Lòn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/09/2026 đến 18:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 14:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phong,Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, ấp Bình Quê, ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 16:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường vô trân khu dân cư An Ninh Tây, Ấp An Thạnh, xã An Ninh, khu vực TBA T6 Nr KDC An Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường vô khu dân cư Hiệp Hòa, khu vực 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T15/1 KDC Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 08:40:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:40:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên cơ sở

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/09/2026 đến 10:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 14:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên hộ kinh doanh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 15:40:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên trụ sở trung tâm

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Khu vực Đường Tuần Tra, ấp Thuận Hiệp- xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Sân Bay, ấp Thuỷ Đông, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kênh 24, ấp Đông Hoà- xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Vàm Lớn, ấp Thạnh Phú, ấp Cả Sáu, ấp Đình, ấp Đông Thuận- xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 07:35:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn, Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:35:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:45:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 15:15:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:45:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/09/2026 đến 14:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 15:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:15:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng, một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình, một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 08:45:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/09/2026 đến 10:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 26/09/2026 đến 11:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/09/2026 đến 14:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 26/09/2026 đến 16:15:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/09/2026 đến 10:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 14:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/09/2026 đến 15:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Bún và một phần ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 09:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/09/2026 đến 11:30:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 08:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị, xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đông, ấp Vĩnh Thới xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 25/09/2026 đến 07:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, Tân Long, Thanh Vĩnh Đông, xuân hòa xã Thuận Mỹ,

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đông, ấp Vĩnh Thới xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 26/09/2026 đến 07:50:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện