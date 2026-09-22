Trải nghiệm màu Burgundy và Băng Thanh trên iPhone 18 Pro: Ra ánh sáng thật mới thấy khác biệt

Thế hệ iPhone 18 Pro năm nay ra mắt với bốn màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Burgundy, thế chân tông Cam Vũ Trụ vốn từng gây bàn tán ở đời trước. Sau khi cầm trực tiếp đủ bốn màu tại điểm trải nghiệm, khác biệt rõ nhất nằm ở cách hai tông Burgundy và Băng Thanh đổi sắc theo ánh sáng thật, thứ mà ảnh dựng 3D trên web Apple khó tái hiện trọn vẹn. Đây cũng là năm mà dòng iPhone 18 có bảng màu khác hẳn các thế hệ cũ.

Máy màu Burgundy khi lên hình thực tế tại điểm trải nghiệm.

Burgundy thuộc nhóm đỏ rượu vang, tôn lên vẻ sang trọng khi lên hình studio, nhưng bước vào showroom với đèn huỳnh quang thì màu này lại trầm và hơi xám đi. Thoát khỏi vùng đèn sáng mạnh, sắc đỏ còn có thể lệch sang nâu-tím - biểu hiện của metamerism, khi một vật thể phản chiếu màu khác nhau tùy nguồn chiếu sáng xung quanh.

Vì có kết cấu nhám, bề mặt Burgundy khi để trần cũng dễ dính dấu tay hơn những màu sáng khác. Lắp thêm ốp trong suốt lại khiến ánh sáng phản chiếu ngay trên lớp ốp, khiến độ sâu màu vốn có bị che bớt đi phần nào - ưu điểm đáng kể của Burgundy khi không dùng ốp.

Còn Băng Thanh lại thuộc tông xanh nhạt, đem lại cảm giác tươi mới và hiện đại hơn. Đứng dưới đèn showroom, màu trông trong trẻo; ra ngoài dưới nắng tự nhiên thì Băng Thanh chuyển sang sắc pastel ấm áp, dịu hơn hẳn so với vẻ xanh lạnh khi nhìn trong nhà. Do là tông sáng, màu này cũng ít lộ vết tay hơn Burgundy khi cầm máy trần thời gian dài.

Cụm camera trên bản Burgundy vẫn giữ tông trầm đặc trưng dưới nhiều góc sáng.

Điểm cộng khác của Băng Thanh: dù lắp ốp trong hay ốp mờ, sắc xanh đặc trưng vẫn giữ nguyên, không bị nhợt như trường hợp Burgundy. Đây là lợi thế rõ ràng cho nhóm luôn bọc ốp bảo vệ máy hơn là để trần.

Sự khác nhau giữa hai màu này chủ yếu đến từ thẩm mỹ riêng của mỗi người và ánh sáng nơi họ sống, làm việc hằng ngày. Người mê phong cách ấm, cá tính, không ngại để trần nên chọn Burgundy; ai ưa nét tươi sáng, hay dùng ốp thì Băng Thanh sẽ hợp hơn. Với người viết, sau khi trải nghiệm cả hai, Băng Thanh vẫn ghi điểm nhiều hơn nhờ cảm giác nhẹ nhàng và mới.

Ngoài ra, sắc màu thể hiện cũng không giống nhau ở từng khoảnh khắc trong ngày. Sáng sớm hoặc chiều tà, khi nắng dịu và ánh sáng ngả vàng, Burgundy lên hình mềm mại, ít nặng hơn; còn giữa trưa nắng chói lại là lúc Băng Thanh nổi bật nhất với vẻ trong sáng đặc trưng. Chỉ xem máy một lần trong showroom, khách khó lường được màu thực tế sẽ ra sao khi trải nghiệm ở nhà, ngoài đường hay dưới ánh đèn quán cà phê, văn phòng.

Song song với màu sắc, việc chọn kích cỡ giữa bản tiêu chuẩn và iPhone 18 Pro Max cũng là bài toán cần tính tới, bởi bản màn hình lớn có pin trâu hơn đáng kể. Do cảm nhận màu vốn rất cá nhân, cách an toàn nhất vẫn là ra cửa hàng ngắm cả bốn màu dưới nhiều kiểu ánh sáng trước khi chốt.

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