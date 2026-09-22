Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 22 - 27/9/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 22 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 22 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 22 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 6 khu phố Tân Điền; tổ 7 khu phố Long Hiệp phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố Tân Điền phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 08:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Phú Nhuận 2 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố Mỹ An B phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Mỹ An B phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 24/09/2026 đến 14:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố Bình Thành phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố Bình Phú phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 19 khu phố Tân Thành phường Phú Tân -Một phần tổ 1 khu phố 4 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ban chỉ huy BĐBP Tỉnh Vĩnh Long Khu phố Mỹ An B Phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Ấp Hưng Nhơn xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hưng Nhơn xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Qui xã An Hiệp; Một phần ấp An Thạnh xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Kinh Mới xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khai xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 22, 23 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Ấp Phú Quới xã Tân Hội; Ấp 7, Tân Phước xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp An Bình xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Điền xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phong xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 22/09/2026 đến 14:50:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Trạch Tây; một phần ấp Tân Viên; một phần ấp Tân An xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Qui xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Qui xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc; một phần ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:20:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Mỹ Trạch xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:50:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm dừa Trung - Việt Nam ấp Vĩnh Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Đại Hùng Anh ấp Tân Điền xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Cty TNHH 1TV VLXD Nhật Quang ấp Tân Điền xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Tây B; một phần ấp Tân Quới Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Hộ Kinh Doanh Tân Phát ấp Tân Điền xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Hộ KDCT Lương Văn Tiếp ấp Thới Hoà xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Tây B; một phần ấp Tân Quới Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Dừa Nguyễn Tâm ấp Hoà Phú xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 9, 10 ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Huỳnh Thanh Dũng ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 09:20:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 9, 10 ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Chương ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Liên Đoàn ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Hiền ấp Bình Tân xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/09/2026 đến 09:20:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 10, 11 ấp Long Nhơn xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Thị Thê ấp Bình Tân xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Thị Trúc Hương ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Thoa ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Hận ấp Bình Mỹ xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/09/2026 đến 11:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần tổ 1, 2, 8 ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phan Thị Thu Thủy ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Loan ấp Thừa Trung xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Công Ty TNHH Minh Tường Phát CiTy Khu Dân Cư Thạnh Phú xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Bình xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Tân Dân Lợi ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 15:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH CSNT Huỳnh Văn Vũ, CSNT Nguyễn Quốc Khởi, CSNT Đặng Văn Bảy, CSNT Huỳnh Thị Yến ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CSNT Lê Thị Kim Điệp ấp Thạnh Trị xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 23/09/2026 đến 09:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Sản xuất Bánh mì Tân Dân Lợi ấp Thạnh Trị Hạ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Đặng Văn Triều ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Sanh ấp An Hội B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 14:15:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phạm Thị Hận ấp An Hội B xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 23/09/2026 đến 15:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Thị Mãnh ấp An Hội B xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Tiên Phú 1 xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thạnh; ấp Mỹ An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú, Phú Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Thới A, An Phú xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Long Thạnh xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp An Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tiên Đông Vàm; ấp Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 11:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Mỹ An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:45:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty PTHT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Tân, ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 25/09/2026 đến 15:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hưng xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Lễ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 21 ấp Bình Phú xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 09:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Mỹ Hòa xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Bình Phú xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/09/2026 đến 10:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 7 ấp Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/09/2026 đến 12:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6 ấp Phú Điền xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/09/2026 đến 14:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Thuận Điền Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 ấp Đông Ngô xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Thuận Điền xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng: Trung Đoàn 895

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Đại Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/09/2026 đến 14:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Nguyễn Thanh Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 17:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 12:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH Hộ Kinh doanh Đông Thương Ấp Tây Lộc, Xã Vĩnh Thành, Tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Long, Sơn Định, Thới Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: NLMTMN Bùi Văn Tiến ấp Thành Hoá 1, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/09/2026 đến 11:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ KD Trần Hữu Phúc ấp Hoà Lộc, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:30:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14 ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 14:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ KD Dương Phước Dự ấp Thành Hoá 1, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 10:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Tân Phú Tây, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Dừa Phú Thọ ấp Thành Hoá 1, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/09/2026 đến 13:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Nhựa Phú Vinh ấp Hưng Long, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp