Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 24 - 29/3/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 24 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 24 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 24 - 29/3/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: -Một phần tổ 11, 11A, 22, 23 khu phố 3 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/03/2026 đến 13:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 15 khu phố Mỹ An B phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 13:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 11B khu phố 2 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố 1; tổ 11 khu phố 2 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/03/2026 đến 13:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 5, 6 khu phố 1 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 24 khu phố 5 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/03/2026 đến 13:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố 1 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 2A khu phố 2; tổ 5 khu phố 3 phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu từ Chùa Vạn Quốc đến Cầu Kinh Chẹt Sậy phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố 1 phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17 ấp Giồng Chi xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Nhỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Hiệp Thành Lợi
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Công
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14, 15 ấp Mỹ Hòa xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Tổ 2, 3 ấp Mỹ Hòa xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8, 9 ấp An Thạnh xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp Giồng Chi xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng XX Khổng Văn Nhân xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 09:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Thuận xã Tân Xuân
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 10:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Mơ, Nguyễn Văn Ê xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng nuôi tôm Phan Thị Mướt xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Tân Hòa, Tân An, Tân Phước xã Tân Thủy; Ấp Thạnh Khương, Thạnh Hải, Thạnh Ninh, Thạnh Tân xã Bảo Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Tân Hòa, Tân An, Tân Phước xã Tân Thủy; Ấp Thạnh Khương, Thạnh Hải, Thạnh Ninh, Thạnh Tân xã Bảo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 3, 4, 6, Giồng Cục, Giồng Chuối, Giồng Ké, Giồng Cốc, Giồng Cả, Giồng Xoài, Bến Đình, Vĩnh Đức Trung, Vĩnh Đức Tây, An Quới 2, An Nhơn xã Ba Tri; Ấp An Quí xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 12:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Sơn xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/03/2026 đến 12:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Thuận xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Điền; Một phần ấp Tân An; Một phần ấp An Trạch Tây; Một phần ấp An Trạch Đông xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Phủ xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp 3; Một phần ấp An Vĩnh 1; Một phần ấp An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 10:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/03/2026 đến 15:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Thanh Phước, Định Nghĩa, Định Hưng, Định Thái, Hiệp Phước, Tân Quới 1, Tân Quới 2, Tân Phú 1, Tân Phú 2, An Thới, An Hoà, An Khánh, Phước Tân, Phước Lý, Phước Điền, Phước Hảo, Phú Tây Hạ, Phú Đông Thượng xã Đồng Khởi; Ấp 6 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Tổ 25, 26 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 4, 5, 6, 7 ấp Long Quới xã Phú Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Dương Văn Đực + NTCN Chung Kim Hoàng - ấp Tân Định xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/03/2026 đến 10:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thị Bạch Yến - ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Văn Ngoan - ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:40:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Nuôi tôm càng xanh Phạm Thị Yến - ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:40:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 01, 02 ấp Bình Phú xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Nghiệp Nguyên Thuận - ấp Long Nhơn xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 10A ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 11 ấp Cây Trôm; tổ 11 ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: CN Công ty TNHH VLXD Thăng Long Phát - Long Hòa 1 xã Phú Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 15 ấp Giồng Sầm; tổ 17 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 13 ấp Bình Thuận; tổ 4, 5 ấp Bình Chiến xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang - ấp Giồng Bông xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ Phú Thuận - ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát - ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 27/03/2026 đến 15:10:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: DNTN Thiên Luân - ấp Long Hòa 1 xã Phú Thuận
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Phước Hòa; một phần ấp Tân An xã Thạnh Phước; ấp 5, 6 xã Bình Đại; ấp Thừa Long, Thừa Trung, Thừa Tiên, Thừa Thạnh xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/03/2026 đến 18:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Ao Vuông; một phần ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Qúi Đức, Quí Khương xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CSNT Đào Văn Nước ấp An Ngãi B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Thị Diễm ấp An Thạnh xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Dũng ấp An Điền, xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 15:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thị Lùng ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Lê Văn Nghĩa ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Huỳnh Thị Hạnh ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Bùi Văn Nghĩa ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố, Quí Mỹ xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Trần Quốc Kiệt ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 10:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phạm Văn Hoài ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Phan Văn Tài ấp Thạnh An xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Phan Thanh Hải ấp Thạnh An xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Sơn ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 10:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Hừng ấp An Định xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/03/2026 đến 11:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Võ Văn Khanh ấp Thạnh An xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Đoàn Vĩnh Phúc 1 ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/03/2026 đến 15:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Huỳnh Văn Dân ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh; ấp Phước Thạnh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Thành, Long Hòa, Long Hội, Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, An Hòa, An Nghĩa, Phước Hậu, Quới Thạnh Tây, Phú Ngãi, Phước Hòa, Quới Thạnh Đông, Phước Thới xã Giao Long Ấp 2, Tân Quới Nội xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thành, Long Hòa, Long Hội, Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, An Hòa, An Nghĩa, Phước Hậu, Quới Thạnh Tây, Phú Ngãi, Phước Hòa, Quới Thạnh Đông, Phước Thới xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Long Điền xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Long Điền xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Long Điền xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Long Thị xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 13, 14, 15 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp Hưng Phú B xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1A, 1B, 2 ấp Mỹ Chánh 1 xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 20, 21 ấp Hưng Phú B xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 21, 22 ấp Hưng Phú A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Hưng Phú A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6A, 6B, 7A, 7B ấp Giồng Lực xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 ấp Phong Phú xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9, 10 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 3, 20, 21 ấp Kinh Ngoài, xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 22 ấp Kinh Ngoài xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5, 6 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Tiên Tiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Cty TNHH VLXD Hải Sơn, Phạm Văn Vũ, Cty TNHH Kỹ Thuật Dừa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9 ấp Thới Trị xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 6, 7 ấp Phong Quới; tổ 5, 6, 7 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 6, 7 ấp Phong Quới; tổ 5, 6, 7 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Phong Hòa; tổ 6 ấp Phong Thuận xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12, 13 ấp Kinh Ngoài xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Huỳnh Võ Tuyết Trang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4, 5A, 5B ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 7, 8 ấp Phong Thuận; tổ 7, 8 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 14, 16 ấp Hưng Phú A xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 26, 27, 28, 2, 30 ấp Hưng Bình; tổ 8, 9 ấp Tân Bình xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng An Tây xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhỏ, Xẻo Sâu, Phụng Ngoại, Long Nội, Long Ngoại, Lương Phú 1, Lương Phú 2, Long Quới xã Lương Phú, ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Long Nội, Long Ngoại, Lương Phú 1, Lương Phú 2, Long Quới xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng DNTN sản xuất Nước đá Kim Cương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 09:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH TM&SX Hủ Tiếu Thanh Tâm
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/03/2026 đến 11:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Một Thành ViênTiến Phát
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Một Thành Viên JY VINA
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hưng Bình B, Hưng An B xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Linh Lân xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Thị Đình xã Tân Hào; ấp Linh Lân, Linh Long, Linh Qui xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Bình xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa, Hòa Thuận xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Kinh, Hòa Quới, Hòa Thọ, Hòa 1, Hòa 2, Hòa Phước, Phú Quới xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 15 ấp Hưng Nhơn - xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Thành Hoá 1 - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Thành Hoá 1, Thành Hoá 2, Hoà Hưng, Hoà Bình - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 16:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp ấp Phước Khánh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Phước Trung - xã Phước Mỹ Trung - xã Vĩnh Thành (khu vực xã Vĩnh Hòa cũ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
