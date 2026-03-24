Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 24 - 29/3/2026: Hàng loạt khu dân cư 3 giờ sáng không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 24 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 24 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 24 - 29/3/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hữu Ninh - 360, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Năng lượng Hưng Khang - Số 11/240/60 Nguyễn Minh Trường khu phố Bình Đông 4, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Nguyễn Thành Nhân - Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Phạm Văn Vịnh - Thửa đất số 606 đường Lê Văn Cảng ấp Vĩnh Bình, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phàn đường Nguyễn Vă Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Ấp Vĩnh Hòa 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đỗ Trình Thoại, đường Trần Văn Ngàn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An - Số 1128 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Xay Xát Chí Công - Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: hẻm 130; 130/20 quốc lộ 1 phường long an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Ql 62 xã Mỹ An h tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 11:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đỗ Trình Thoại, Trần Văn Ngàn phường Long An tỉnh Tây ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cửu Vân phường Long An tỉnh Tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 11:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 2 Mỹ An, xã Mỹ An tỉnh Tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn An Ninh phường Long An tỉnh Tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 11:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Thủ Khoa Huân, đường Nguyễn Đình Chiểu phường Long An tỉnh Tây ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, xã Tân Long; Một phần ấp 3A, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, xã Tân Long; Một phần ấp 3A, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: Nhà trọ Tây Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 08:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Thanh Tú
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Tuyết Hồng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HkD Đoàn Thị Minh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 13:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HkD Đoàn Văn Hiền
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HkD Nguyễn Văn Dũng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 15:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấo Tràm Lạc, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấo Rừng Dầu, xã Tân Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấo Rừng Dầu, xã Tân Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 13:45:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:45:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/03/2026 đến 15:45:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 5, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền1, Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 1, Ấp 2 xã Mỹ Hạnh, KV5 xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 29/03/2026 đến 06:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 1, Ấp 2 xã Mỹ Hạnh, KV5 xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4, Ấp 1B, KV3 xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 29/03/2026 đến 06:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4, Ấp 1B, KV3 xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV3, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Trạm Chiếu Sáng T8/1 KCN Long Hậu ( khu vực Lô B Khu dân cư lưu trú ) : Một phần ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Cầu Đường 12: Một phần ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm T77A Cầu Ngang Mũi Tàu ( Khu vực Vòng xoay Ngã Năm Mũi Tàu): Một phần ấp Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Trạm T7A/2A Đê Trường Long ( Khu vực từ Ngã Tư Mười Đạo đến Chùa Giác Nguyên): Một phần Ấp 3, ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/03/2026 đến 15:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây Tuyến 471 Mộc Hóa từ trụ T1 đến trụ T205 thuộc toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây Tuyến 477 Mộc Hóa từ trụ T1 đến trụ T195 thuộc toàn bộ xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa, xã Tuyên Thạnh và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây Tuyến 475 Mộc Hóa từ trụ T1 đến trụ T195 thuộc toàn bộ xã Bình Hòa, xã Mộc Hóa và phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 474MH từ trụ T1 đến T70 thuộc toàn bộ phường Kiến Tường, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 472MH từ trụ T1 đến trụ T227 Nr Thạnh Hưng - Kinh 79 - Vĩnh Đại, thuộc toàn bộ phường Kiến Tường, xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp và xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây tuyến 476MH từ trụ T1 đến trụ T69 thuộc toàn bộ phường Kiến Tường, xã Tuyên Thạnh, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa và xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây Nr Bình Hòa Tây - Nr Bình Hòa Đông từ trụ T1 đến T93, tuyến 476MH thuộc một phần khu cầu dây, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Kiến Tường, một phần ấp Ông Lễ, ấp Bình Tây 1, ấp Bình Tây 2 thuộc xã Bình Hiệp và một phần ấp Bình Nam, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ tuyến đường dây Nr Bình Hòa Đông - Bình Phong Thạnh từ trụ T93 Nr Bình Hòa Đông đến T60 Nr Bình Phong Thạnh, tuyến 476MH thuộc toàn bộ xã Bình Hòa và xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Công ty TNHH TM DV Vận tải Nam Tây Sơn (PB06060053120)-ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần SX TM DV Phú Thọ (PB06060019237)-ấp 2 Nhựt Chánh -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Quan Gia Tường (PB06060036548)-ấp 5 Thạnh Đức -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cơ Sở Hàn Tiện Ngân Tài- ấp 1 An Thạnh, xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần ấp 1A, 4 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Đồn Công an khu công nghiệp Thuận Đạo, ấp 8 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu tái định cư Bình Điền, ấp 1 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 20, ấp 21 xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 11, ấp 12 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 5 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 09:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 15:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 15:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 15:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh (trừ Ấp Ngọc Ân, Thanh An, Nguyễn Khỏe), tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thạnh; Ấp Thuỷ Tây, ấp Bún Bà Của, ấp Sân Bay, ấp Thạnh An – xã Thạnh Hoá, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh (trừ Ấp Ngọc Ân, Thanh An, Nguyễn Khỏe), Ấp Thận Cần xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: HKD Thái Dương - ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 09:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CTy Khôi Minh Phát - ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN Phạm Cường - ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH HUỲNH TÀI ĐỨC - ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: Một phần Ấp Chánh, Xã Đức Huệ, trạm T52 nhánh rẽ Kênh Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Chánh, Xã Đức Huệ, trạm T56 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Chánh, Xã Đức Huệ, trạm T66 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Chánh, Xã Đức Huệ, trạm T69 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi, Xã Đông Thành, từ T01 Đến t15 Nhánh rẽ Xóm Tràm, tuyến 479 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, Xã Mỹ Quý, từ T01-T05 Nhánh rẽ Sân Bay, tuyến 478 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành,khu vực trạm T15 nhánh rẽ Đồn Biên Phòng Bình Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thành Tây, Xã Đông Thành, trạm T79 tuyến 479 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, trạm T44 nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thành Tây, Xã Đông Thành, trạm T73 tuyến 479 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Bàu Trai Thượng, Xã Hiệp Hoà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sến, Xã Đức Huệ từ T4 đến T24 nhánh rẽ bờ lô ghe, đến T6 nhánh rẽ 5 đảnh, tuyến 477 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Bàu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, trạm T100 tuyến 475 đức huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 09:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bàu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, trạm T102 tuyến 475-476 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bàu Trai Hạ, xã Hiệp Hòa, trạm T114 tuyến 475-476 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thành Bắc, Xã Đông Thành Nhánh rẽ khu vực 3 đến khu vực 3 nối dài
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp ấp Ba Dồn, Ấp Rừng Dầu, Xã Mỹ Quý, từ T1 đến T50 nhánh rẽ giồng sến,t1 đến T18 nhánh rẽ giồng tràm sắt,T1 đến T20 trường học ấp 2, T1 đến T43 nhánh rẽ giồng điều
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ, trạm T10 nhánh rẽ bến phà trà cú, tuyến 477 đức huệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thành Nam, Xã Đông Thành, trạm t01 nhánh rẽ bệnh viện tuyến 477 đức huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 13:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Thành Nam, Xã Đông Thành, từ T03 đến T8 nhánh rẽ bệnh viện tuyến 479 đức huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 13:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: xã Thạnh Hoá, xã Thạnh Phước và xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Thạnh Hoá, xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Đồn A, ấp Gãy, ấp Trà Cú - xã Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần Cả Nga - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 14:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 09:15:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/03/2026 đến 10:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 26/03/2026 đến 11:35:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Kỳ - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 14:15:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 26/03/2026 đến 16:15:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp: Gò Thuyền, Gò Thuyền B, Cả Nổ, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đúc xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Xuân xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Quới xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Dài xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
