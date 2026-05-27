Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 27 - 31/5/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 12 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 27 - 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 27 - 31/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 27 - 31/5/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: Một phần đường Trần Phú, đường Võ Thị Sáu, đường Trần Quốc Tuấn P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố Vĩnh Viễn P.Rạch Giá, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Minh Phong, Xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Thành, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Minh Phong, Xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc Ấp Thạnh Hòa I, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Lợi, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Hưng, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
KHU VỰC: Kênh 8, ấp Thạnh An 2, một phần Kênh 600 thuộc ấp Đông Phước, một phần Kênh 600 thuộc ấp Đông Thành và một phần Đòn Dông Kênh 8.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 18:30:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Phước (trạm Đông Phước 2, Đông Phước 2A và một phần ấp Đông Thành (trạm Đông Thành 3).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 18:30:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Thọ (trạm Đông Thọ 3) và một phần ấp Hòa Tiến (trạm Hòa Bình 4).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CDC Đông Tiến.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kênh Tràm-Thạnh Trị (trạm Kênh Tràm 1) và một phần Kênh Tàu Hơi (trạm Tàu Hơi 3).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:30:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông An (trừ Kênh 19-5), ấp A, ấp B, ấp Kinh B, kênh Đông Bình và một phần ấp Đông Hưng.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/05/2026 đến 18:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hà Tiên
KHU VỰC: Khu vực Bãi Chà Và, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Núi Mây, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tà Săng, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vàm Hàn, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực ngã tư Dương Hòa, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm: từ kinh KH9 đến giáp ranh kinh Tri Tôn gồm từ tổ 1 đến tổ 5 & tổ 10 ấp Sư Nam, tổ 10 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, và các Công Ty Solar thuộc kinh KH7, gồm tổ 9, tổ 10 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 và bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ cầu Cầu Lình Huỳnh đến Công ty Nam Hà các kinh KH9, kinh KH7 và CTy Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Phan Minh KG , Công ty Nông lâm Nghiệp - Phân Hữu Cơ , Ban Quản lý Rừng Hòn Đất - Kiên Hà, hộ kinh doanh Hà Minh Lùng & các trạm bơm tát Nông nghiệp thuộc từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Bình Thuận tổ 28, tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn , từ tổ 11 đến tổ 14 ấp Sư Nam xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ Cầu Lình Huỳnh đến Cầu vượt Nam Thái, 2 bên kinh Tri Tôn & các kinh ngang, 2 bên kinh Đường Hòn, lộ quanh núi Hòn Sóc, 2 bên kinh Lình Huỳnh, lộ đan quanh núi Hòn Me, lộ đan quanh núi Hòn Đất, 2 bên kinh Vạn Thanh , 2 bên kinh 9 Vạn Thanh gồm các khu vực sau: Từ tổ 1 đến tổ tổ 4 ấp Chòm Sao, tổ 1A, tổ 1 B , từ tổ 3 đến tổ 7 ấp Đường Hòn, toàn bộ các ấp Đầu Doi, ấp Sơn Nam, ấp Sơn Tân, ấp Sơn Thái, ấp Sơn Thành, ấp Hòa Thuận, ấp Sơn Bình, ấp Sơn An, ấp Hòa Tiến, ấp Sơn Lập, ấp Sư Nam, ấp Huỳnh Sơn, ấp Lình Huỳnh, ấp Vàm Biển, ấp Cây Chôm, ấp Hòn Me, ấp Hòn Đất, ấp Vạn Thanh, ấp Bến Đá, ấp Hòn Sóc thuộc xã Hòn Đất & các Công Ty Khai thác đá, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cửa hàng Thế giới di động đến ngân hàng Sacombark gồm tổ 3, tổ 4 ấp Tri Tôn & tổ 6, tổ 7, ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang từ cầu vượt Sóc Xoài đến kinh Ranh & khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên gồm các khu vực sau: từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Mỹ Phú, từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Mỹ Hòa, từ tổ 1 đến tổ 6 và tổ 10 ấp Sơn Thuận và toàn bộ các ấp Số 4, ấp Cản Đất, ấp Nguyễn Văn Hanh, ấp Mỹ Tân, ấp Hiệp Tân, ấp Hiệp Lợi, ấp Hiệp Bình, ấp Hiệp Trung, ấp Hiệp Thành, ấp Hiệp Hòa và tổ 12 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 31/5/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Vòng, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cây Thông Ngoài, Cây Thông Trong, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Mây, Bãi Vòng và toàn Hàm Ninh, Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu,ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu,ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 31/5/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Một phần Kênh Lô 8 ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kênh Mười Sôm ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 10:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh 3, Kênh Đòn Dong và Một phần Kênh Thủy Lợi xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Bộ Bán ấp Xẻo Gia xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Ba Hớn ấp Bình An xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Chòm Cau ấp Bình Hòa xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/05/2026 đến 15:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 13h00 đến 15h00: Kênh Chính Luận ấp Hiệp Hòa xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Tranh xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/05/2026 đến 12:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 11h00: Kênh Hàng Gòn xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực từ Trạm điện 110/22kV Vĩnh Thuận đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ ấp Vĩnh Phước 2, đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến cầu Kênh Xáng ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong. Từ 7h30 đến 17h00: Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Ấp Vĩnh Đông 1, Vĩnh Đông 2, Thạnh Đông, Vĩnh Thạnh, Cái Nhum, Cái Tranh, Ruộng Sạ 1, Ruộng Sạ 2, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Thị Mỹ, Căn Cứ và từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến ngọn Kênh Đường Sân ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Các Donh nghiệp: Nguyên Hưng , Tài Lợi, Kiến Thành, Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Thạnh Đông, Kiến Thành 1, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ 1, trạm Tân Nam ấp Cái Tranh, trạm Cấp Nước xã Vĩnh Phong. 45
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 07:30:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Xẻo Gia xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 12h00 đến 17h00: Một ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Ấp Vĩnh Đông 1, Vĩnh Đông 2, Thạnh Đông, Vĩnh Thạnh, Cái Nhum, Cái Tranh, Ruộng Sạ 1, Ruộng Sạ 2, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Thị Mỹ, Căn Cứ và từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến ngọn Kênh Đường Sân ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong. Ấp Bình Phong, Bình Thành và một phần ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 7h00 đến 7h30 và từ 17h30 đến 18h00: Các Donh nghiệp: Nguyên Hưng , Tài Lợi, Kiến Thành, Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487 ấp Thạnh Đông, Kiến Thành 1, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ 1, trạm Tân Nam ấp Cái Tranh, trạm Cấp Nước xã Vĩnh Phong. 45
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Riềng
KHU VỰC: Một phần Kinh Mới - thuộc xã Thạnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh KH5 Chùa Mới, Kinh Tư Sở, Kinh Hai Thái - thuộc xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Cái Nhum - thuộc xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ Ngã tư Bà Nguyệt đến giáp ranh Gò Quao, Kinh KH6, Kinh Tư Lụa, KH5 Tư Lụa, VT Cái Bé, Kinh Phong Lưu - thuộc xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Xáng Ô Môn, Lộ 62, Kinh Lung Nia, Kinh Ông Dèo, Kinh 700, Kinh Mới - thuộc xã Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Ấp Phước Trung 1, xã Gò Quao, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước An xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước An xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước An xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 12:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước An xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 31/5/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
KHU VỰC: Ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Minh Thành, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giang Thành
KHU VỰC: ấp Cỏ Quen, xã Giang Thành, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Kè xã Giang Thành, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
