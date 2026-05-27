Xe ga 125cc giá chỉ 19 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead, rẻ hơn Vision gây rúng động thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp như Honda SH Mode, trang bị xịn xò hơn LEAD, giá bán hấp dẫn hơn Vision.
Xe ga 125cc đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead
TVS Motor Company đã cập nhật mẫu TVS Jupiter 125 với hai tùy chọn màu sắc mới, tiếp tục mở rộng bảng màu vốn đã rất đa dạng của mẫu xe tay ga này. Jupiter 125 vẫn là một trong những mẫu scooter gia đình phổ biến nhất tại thị trường, nhờ khả năng vận hành êm ái, nhiều tính năng thực dụng và động cơ tinh tế.
TVS đã bổ sung hai tùy chọn màu mới cho phiên bản DT SXC gồm: Ivory Matte Copper Bronze và Ivory Elite Green.
Mặc dù TVS gọi đây là các phối màu hai tông, nhưng tổng thể thực tế lại giống kiểu ba tông màu hơn. Phiên bản DT SXC được trang bị yên màu nâu cùng khu vực để chân màu nâu nhạt hơn, tạo thêm chiều sâu về mặt thị giác.
Màu sơn chính được áp dụng cho phần yếm trước, chắn bùn trước, ốp hông và chóa đèn pha, trong khi các chi tiết còn lại được sơn màu ngà (ivory). Điều này giúp chiếc xe trông cao cấp hơn.
Trong hai màu mới, bản Ivory Matte Copper Bronze mang phong cách tinh tế, nhẹ nhàng hướng đến khách hàng gia đình, trong khi màu Ivory Elite Green tạo cảm giác trẻ trung và tươi mới hơn nhưng không quá nổi bật hay phô trương.
Những khách hàng thích kiểu sơn đơn giản hơn có thể chọn phiên bản SmartXonnect. Phiên bản này cung cấp hai màu Matte Copper Bronze và Elite Green dưới dạng sơn đơn sắc. Khác với bản DT SXC, SmartXonnect sử dụng yên đen và các tấm ốp trong màu đen, mang lại vẻ ngoài thể thao hơn đôi chút. TVS cũng cung cấp thêm tùy chọn màu Elegant Red cho phiên bản này.
Phiên bản tiêu chuẩn Drum-Alloy có các màu: Indiblue, White và Titanium Grey. Trong khi đó, phiên bản Disc có đầy đủ các màu trên cùng với màu bổ sung Sparkling Black. Phiên bản này cũng được trang bị yên màu nâu và các chi tiết nội thất sáng màu hơn để tạo cảm giác cao cấp hơn.
Giá xe ga 125cc TVS Jupiter 125
Xe có mức giá khởi điểm từ 78.700 Rupee (khoảng 19 triệu đồng). Với sự bổ sung này, Jupiter 125 hiện có tổng cộng 11 tùy chọn màu sắc trên toàn bộ các phiên bản.Xe tay ga và xe máy điện.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
Toyota Vios G 2020 giá 350 triệu đồng có nên mua: Còn lựa chọn nào 'đáng tiền' ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Toyota Vios G đời 2020 được rao bán với giá khoảng 350 triệu đồng đang gây nhiều tranh cãi về mức độ “đáng tiền” ở thời điểm hiện tại.
Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị đẳng cấp không hề thua kém Honda SH 160i, nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với Air Blade.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng xã Hoài Đức tháng 5/2026Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.
SUV hybrid đẹp long lanh ở Việt Nam cùng cỡ Honda CR-V, siêu tiết kiệm xăng giá rẻ nhất phân khúc phù hợp chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid được xem là phương án dung hòa giữa tiết kiệm nhiên liệu, khả năng chạy điện hàng ngày và sự linh hoạt khi đi đường dài.
Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 26/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng cả ở vàng SJC và vàng nhẫn.
Giá bạc hôm nay 26/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 26/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm nhẹ, xuống ngưỡng 79 triệu đồng/kg.
Ô tô điện giá 163 triệu đồng thiết kế xinh xắn, sạc nhanh, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, ngang Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện nâng cấp mạnh về phạm vi hoạt động và khả năng sạc, lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC, có mức giá siêu rẻ chỉ 163 triệu đồng.
Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế hiện đại, màn hình TFT, định vị GPS, chế độ lùi và quãng đường lên tới 140 km/lần sạc.
Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế tối giản, nội thất rộng rãi sánh ngang Mitsubishi Xpander rẻ nhất thị trường phù hợp dùng trong gia đìnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ hướng tới cả khách hàng gia đình lẫn nhu cầu kinh doanh dịch vụ.
Xe máy điện giá 28 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, công nghệ vượt tầm, đi 140km/lần sạc, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế hiện đại, màn hình TFT, định vị GPS, chế độ lùi và quãng đường lên tới 140 km/lần sạc.