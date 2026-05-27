Xe ga 125cc giá chỉ 19 triệu đồng đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead, rẻ hơn Vision gây rúng động thị trường

Xe ga 150cc giá 47,8 triệu đồng sở hữu ABS, TCS như SH 160i, rẻ hơn Air BLade gây sốt thị trường GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị đẳng cấp không hề thua kém Honda SH 160i, nhưng giá bán lại rẻ hơn hẳn so với Air Blade.

Xe ga 125cc đẹp ngang SH Mode, trang bị xịn hơn Lead

TVS Jupiter 125

TVS Motor Company đã cập nhật mẫu TVS Jupiter 125 với hai tùy chọn màu sắc mới, tiếp tục mở rộng bảng màu vốn đã rất đa dạng của mẫu xe tay ga này. Jupiter 125 vẫn là một trong những mẫu scooter gia đình phổ biến nhất tại thị trường, nhờ khả năng vận hành êm ái, nhiều tính năng thực dụng và động cơ tinh tế.

TVS đã bổ sung hai tùy chọn màu mới cho phiên bản DT SXC gồm: Ivory Matte Copper Bronze và Ivory Elite Green.

Mặc dù TVS gọi đây là các phối màu hai tông, nhưng tổng thể thực tế lại giống kiểu ba tông màu hơn. Phiên bản DT SXC được trang bị yên màu nâu cùng khu vực để chân màu nâu nhạt hơn, tạo thêm chiều sâu về mặt thị giác.

TVS Jupiter 125 với hai tùy chọn màu sắc mới

Màu sơn chính được áp dụng cho phần yếm trước, chắn bùn trước, ốp hông và chóa đèn pha, trong khi các chi tiết còn lại được sơn màu ngà (ivory). Điều này giúp chiếc xe trông cao cấp hơn.

Trong hai màu mới, bản Ivory Matte Copper Bronze mang phong cách tinh tế, nhẹ nhàng hướng đến khách hàng gia đình, trong khi màu Ivory Elite Green tạo cảm giác trẻ trung và tươi mới hơn nhưng không quá nổi bật hay phô trương.

Ivory Elite Green tạo cảm giác trẻ trung và tươi mới

Những khách hàng thích kiểu sơn đơn giản hơn có thể chọn phiên bản SmartXonnect. Phiên bản này cung cấp hai màu Matte Copper Bronze và Elite Green dưới dạng sơn đơn sắc. Khác với bản DT SXC, SmartXonnect sử dụng yên đen và các tấm ốp trong màu đen, mang lại vẻ ngoài thể thao hơn đôi chút. TVS cũng cung cấp thêm tùy chọn màu Elegant Red cho phiên bản này.

Động cơ lên tới 125cc

Phiên bản tiêu chuẩn Drum-Alloy có các màu: Indiblue, White và Titanium Grey. Trong khi đó, phiên bản Disc có đầy đủ các màu trên cùng với màu bổ sung Sparkling Black. Phiên bản này cũng được trang bị yên màu nâu và các chi tiết nội thất sáng màu hơn để tạo cảm giác cao cấp hơn.

Giá xe ga 125cc TVS Jupiter 125

Xe có mức giá khởi điểm từ 78.700 Rupee (khoảng 19 triệu đồng). Với sự bổ sung này, Jupiter 125 hiện có tổng cộng 11 tùy chọn màu sắc trên toàn bộ các phiên bản.Xe tay ga và xe máy điện.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.