Lịch cúp điện An Giang từ ngày 21 - 24/5/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao khi thời tiết nắng nóng

Thứ năm, 07:12 21/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện cả ngày dài.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 21 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 21 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 21 - 24/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 21 - 24/5/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên


KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến Tu Viện Nguồn Sống phía bên trái QL 91, xã đảo Mỹ Hòa Hưng) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ Tu Viện Nguồn Sống đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái QL 91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ Ngã tư Xa Bổn đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên phải, đường Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiết, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học đoạn từ Lê Lợi đến Trần Hưng Đạo, khu Hành chính tỉnh cũ, chợ Mỹ Bình) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực từ Mũi Tàu đến cầu Nguyễn Trung Trực, đường Lê Văn Nhung từ cầu Nguyễn Thái Học đến Điện lực LX, đường Yết Kiêu, Nguyễn Xí, Cô Giang, Cô Bắc, đường Nguyễn Thái Học từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 06:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến cầu Cần Xây phía bên phải QL 91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực từ Mũi Tàu đến cầu Nguyễn Trung Trực, đường Lê Văn Nhung từ cầu Nguyễn Thái Học đến Điện lực LX, đường Yết Kiêu, Nguyễn Xí, Cô Giang, Cô Bắc, đường Nguyễn Thái Học từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện An Châu


KHU VỰC: Tại trạm Cấp nước ĐB1 . An Châu - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm Bùi Thị Kim Xuyên. An Châu - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Nguyễn Văn Chánh – An Châu - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Kênh Nghĩa Trang – Bình Hòa - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Cty Nam Việt khu 3 – Bình Hòa - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Cty Nam Việt Bình Thạnh 1, Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Lý Nguyên Thoại, Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã An Châu (khu vực KDC Rạch Chùa) An Châu - AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 10:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Bình Hòa (khu vực bến đò Nhà Thí từ NMXL Vạn Thạnh đến bến đò Vàm Bình Hòa) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 10:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã An Châu (khu vực Ba Dồ từ NMXL Nguyễn Văn Tỏ đến trường Tiểu học B Vĩnh Thành). AG

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Mới


KHU VỰC: Đương Phạm Hồng Thái, một phần đường Lê Lợi (đoạn từ đường Phạm Hông Thái đến Nhà Thờ Chợ Mới), một phần đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Nguyễn Trung Trực), một phần đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến Của hàng áo cưới Gia Hân), hẻm Sơn Dương thuộc xã Chợ Mới - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/05/2026 đến 13:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ từ bế đò Cà Mau đến KDC Sơn Đốt – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/05/2026 đến 18:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến ( đoạn từ Trạm 110kV Hội An đến Mương Xã Năng), một phần xã Hội An (đoạn từ ngã ba Cựu Hội đến chợ Cái Tàu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Đốc


KHU VỰC: Đường Hoàng Đạo Cật, và một phần đường tỉnh 955A từ cầu Kinh Xáng đến Mương Sáu Nhỏ thuộc khóm Vĩnh Tây 2, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 18:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Khu dân cư Nam QL91 và Khu Trung tâm Thương mại Chợ Vĩnh Đông, Khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 18:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Châu Thị Tế khóm Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 3, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một số khu vực phường Vĩnh Tế gồm: Đường Tân Lộ Kiều Lương từ Cổng Chào phường Vĩnh Tế đến Phạm Văn Bạch; Đường Phạm Văn Bạch từ TL Kiều Lương đến Miếu Cô Năm; Đường Lê Hồng Phong (Kinh 4); Đường Mai Văn Tạo; Kha Thị Láng; đường Vòng Núi Sam; đường Vườn Tao Ngộ; Nghĩa trang ND TpCĐ; Chùa Huỳnh Đạo; Cáp treo Núi Sam; KS Victoria Lodge Núi Sam; Quần thể Khu du lịch QG Núi Sam; UBND và các cơ quan chính quyền, đoàn thể phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Long Phú 2 thuộc phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Ông Beo thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện tại trạm NMXL Minh Phát thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm Cty Bảo Hưng Phát thuộc xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện tại trạm Bình Thạnh 1 thuộc xã Hòa Lạc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Cống Phú Vĩnh thuộc phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Tập Đoàn 25 thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Kênh sườn Hòa Lạc thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Tân thuộc xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Long Thạnh A thuộc phường Tân Châu (Dọc theo đường Trường Chinh, Lê Hồng Phong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thoại Sơn


KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Dịch Vụ Công Cộng Bình Dương trụ 479TS/46A tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm NM Hồng Phúc trụ 474TS/338/1 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T3-Nam Vĩnh Tây trụ 476TS/196/120 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T2 Vĩnh Phú trụ 476TS/196/103/1 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T4 Bờ Nam Kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/131 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T5 Bờ Nam Kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/142 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Công ty Cổ Phần TBS An Giang trụ 473TS/255/1 tuyến 471LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH Năng Lượng Điện Gia Huy trụ 471TS/257/3/1C tuyến 471LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần xã Óc Eo, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần xã Tây Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 10:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Trạch, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Phú


KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Khu vực Chợ Mỹ Đức, Khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Trạm DNTN nước đá Thái Bình trụ 474PT/34A tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:10:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm UBND TT Phú Mỹ trụ 474PT/64/01 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 21/05/2026 đến 10:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm UBND Tân Trung trụ 474PT/95/15/01 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:10:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm T2A Vàm Nao trụ 476PT/109/67 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 21/05/2026 đến 15:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Dương Thanh Thái trụ 476PT/87 (476PT/87A) tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 21/05/2026 đến 16:50:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tri Tôn


KHU VỰC: Tại trạm Chi Nhánh Cty CP ĐNAG – Xí Nghiệp Điện Nước Tri Tôn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm bơm Ngô Kim Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phước Bình, Phước Thọ xã Ô Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm Cty CP ĐNAG – Đầu Cầu Cây Me

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm Cty CP ĐNAG – Chợ Cây Me 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tịnh Biên


KHU VỰC: - TBA KDC Tây Hưng, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA Cty Khai Thác Thủy Lợi AG, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA Trạm Cấp Nước An Phú, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA TDC An Phú 1, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA TDC An Phú 2A, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA Kho lương thực Tịnh Biên, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA Nguyễn Thị Ngọc Diệu, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA CS nuôi cá Võ Ái Quốc, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA T13 Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - TBA T12 Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Ấp Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth, Vĩnh Đông, Vĩnh Hạ, Vĩnh Lập, Vĩnh Tâm, Vĩnh Tây thuộc xã An Cư; khóm 1, 2, Mỹ Á, Núi Voi, Voi 1 thuộc phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 07:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Ấp Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth, Vĩnh Đông, Vĩnh Hạ, Vĩnh Lập, Vĩnh Tâm, Vĩnh Tây thuộc xã An Cư; khóm 1, 2, Mỹ Á, Núi Voi, Voi 1 thuộc phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần phường Thới Sơn (khu vực khóm Sơn Đông, Hòa Hưng, Thới Hòa, Thới Thuận, Núi Két, Trung Bắc Hưng), xã An Cư (ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom hướng từ nhà xe Quang Huy đến Nghĩa trang Dốc Bà Đắc), tỉnh An Giang. - Phường Thới Sơn . Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo), xã An Cư (ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom hướng từ nhà xe Quang Huy đến Nghĩa trang Dốc Bà Đắc), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Phường Thới Sơn . Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo), xã An Cư (ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom hướng từ nhà xe Quang Huy đến Nghĩa trang Dốc Bà Đắc), tỉnh An Giang Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo), phường Thới Sơn (khu vực khóm Trà Sư, Hòa Thuận, khóm Đông Hưng, Tây Hưng, Trung Bắc Hưng, chợ Nhà Bàng) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Khu vực Kho đạn - Sư đoàn 330, ấp Tân Hiệp phường Chi Lăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Ấp Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth, Vĩnh Đông, Vĩnh Hạ, Vĩnh Lập, Vĩnh Tâm, Vĩnh Tây thuộc xã An Cư; khóm 1, 2, Mỹ Á, Núi Voi, Voi 1 thuộc phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Phú


KHU VỰC: Khu vực trạm T1A Quốc Thái thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm T2A Quốc Thái thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm T3 Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm Xã Đội 2 thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm T5A Khánh Bình thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm TB Lý Ngọc Long thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển An Phú thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm TB mương cầu ván thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Trần Thanh Việt thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm Cty cà phê Sang Hiệp Phát 2 thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm Khô bò Phú Vinh thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực ấp Phú Nghĩa thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Long Hưng Thịnh thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

