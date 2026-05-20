Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Hatchback giá 284 triệu đồng thiết kế tinh tế, trang bị hiện đại vượt tầm giá, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Hatchback giá rẻ chỉ 284 triệu đồng vừa ra mắt với ‘ngập tràn’ trang bị, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với các dòng hatchback truyền thống như Kia Morning và Hyundai i10.

Hatchback hạng A sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân

BYD Seagull phiên bản 2026

BYD Auto mới đây đã chính thức ra mắt BYD Seagull phiên bản 2026 tại thị trường Trung Quốc. Ở nhiều quốc gia khác, mẫu xe điện này còn được biết đến với tên gọi Dolphin Mini hoặc Dolphin Surf.

Điểm đáng chú ý nhất trên BYD Seagull 2026 nằm ở việc BYD lần đầu trang bị gói hỗ trợ lái thông minh “God’s Eye B”, còn gọi là DiPilot 300, cho một mẫu xe điện giá rẻ.





Hệ thống này thậm chí còn hỗ trợ công nghệ LiDAR trên các phiên bản cao cấp, điều vốn hiếm thấy ở phân khúc hatchback đô thị phổ thông. Đây cũng là yếu tố giúp mẫu xe điện của BYD trở nên nổi bật hơn đáng kể khi so với những mẫu xe thiên về thực dụng như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Theo công bố từ hãng xe Trung Quốc, dòng sản phẩm mới gồm các phiên bản Vitality 305 km, Freedom Edition 305 km, Zizai 405 km và Flying 405 km. Hai biến thể cao cấp có thể di chuyển tối đa 405 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.

Về thiết kế, BYD Seagull tiếp tục duy trì kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng của một mẫu hatchback điện đô thị nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Xe sở hữu thêm hai màu ngoại thất mới gồm Cam Xoài và Xanh Bạc Hà nhằm hướng tới nhóm khách hàng trẻ.

Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn LED sắc sảo cùng tạo hình thân xe gọn gàng và năng động. Bộ mâm hợp kim 16 inch “Starlight” kết hợp cụm đèn hậu LED thiết kế mới giúp mẫu hatchback điện này trông hiện đại hơn đáng kể.

Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.780 mm x 1.715 mm x 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm. Với thông số này, BYD Seagull tiếp tục cạnh tranh trực tiếp trong nhóm xe đô thị cỡ nhỏ, nơi Kia Morning và Hyundai Grand i10 vốn đang là những cái tên quen thuộc.

Không gian nội thất của xe cũng được nâng cấp đáng kể với phong cách trẻ trung hơn. Khoang cabin sử dụng tông màu cơm yến mạch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch hỗ trợ giao diện DiLink 150 mới nhất.

Ngoài ra, mẫu hatchback điện này còn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như sạc điện thoại không dây 50W, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước có chức năng sưởi và hệ thống camera hành trình 5 chiều.

Đặc biệt, gói hỗ trợ lái DiPilot 300 cho phép xe hỗ trợ điều hướng tự động trong đô thị, nhận diện đèn giao thông và xử lý các tình huống phức tạp như vòng xuyến. Các tính năng an toàn khác gồm giám sát người lái DMS và phanh khẩn cấp tự động AEB cũng xuất hiện trên xe.

Về vận hành, toàn bộ các phiên bản BYD Seagull đều sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước cho công suất tối đa 74 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

BYD cung cấp cho mẫu xe này hai tùy chọn pin gồm bộ pin 30,08 kWh và 38,88 kWh. Phiên bản pin nhỏ cho phạm vi hoạt động 305 km, trong khi biến thể pin lớn có thể đạt quãng đường tối đa 405 km sau mỗi lần sạc đầy.

Giá hatchback hạng A BYD Seagull

Phiên bản mới của mẫu hatchback điện cỡ nhỏ được phân phối với bốn biến thể, giá bán dao động từ 69.900-85.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 270 - 332 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá cạnh tranh nếu đặt cạnh những mẫu xe đô thị chạy xăng phổ biến như Kia Morning hay Hyundai Grand i10 tại nhiều thị trường châu Á.

Hiện BYD đã chính thức bán xe tại Việt Nam với các dòng xe thuần điện (BEV) và hybrid (DM-i) nhập khẩu. Hy vọng tương lãi mẫu hatchback hạng A BYD Seagull cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam.



Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.